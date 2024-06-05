Νέα επίθεση με μαχαίρι στο Μάνχαϊμ

Και πάλι στο Μάνχαϊμ, την πόλη όπου πριν από μερικές ημέρες συνέβη ένα παρόμοιο περιστατικό, αλλά στη συνοικία Ραϊνάου και υπό άλλες συνθήκες. Αυτήν τη φορά θύμα είναι υποψήφιος του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» AfD για τις δημοτικές εκλογές, που γίνονται την Κυριακή μαζί με τις ευρωεκλογές. Το συμβάν έγινε αργά το βράδυ της Τρίτης στις 22.45 κοντά στην κεντρική πλατεία. Η αστυνομία του Μάνχαϊμ επιβεβαίωσε επισήμως μόλις το πρωί ότι υπήρξε αστυνομική επιχείρηση, περισσότερες πληροφορίες επρόκειτο να δώσει μέσα στην ημέρα.

Ψυχικά προβλήματα;

Σύμφωνα με τη Bild ο υποψήφιος της AfD, ονόματι Χάινριχ Κοχ 62 ετών, έπιασε κάποιον που προσπαθούσε να ξηλώσει αφίσες, προφανώς του κόμματός του, και επιχείρησε να τον εμποδίσει. Τότε δέχθηκε επίθεση από 3 άτομα, ένα εκ των οποίων κρατούσε μαχαίρι και τον τραυμάτισε. Συνελήφθη από την αστυνομία, τα άλλα δύο κατάφεραν να διαφύγουν. Το Γερμανικό Ειδησεογραφικό Πρακτορείο έχει στην κατοχή του βίντεο που φαίνεται να πήρε ο Κοχ πριν δεχθεί την επίθεση. Τον δείχνει να τρέχει πίσω από έναν νεότερο άνδρα στην πλατεία και να φωνάζει «Σταματήστε! Σταματήστε!». Ο νεότερος άνδρας μετέφερε αρκετές προεκλογικές αφίσες του AfD κάτω από τη μασχάλη του και πιθανότατα είχε στο χέρι το μαχαίρι. Στη συνέχεια ξεσπά συμπλοκή και ο άνδρας όρμησε με το μαχαίρι. Οι υπόλοιπες εικόνες είναι θολές. Ο πολιτικός του AfD φώναξε αμέσως την αστυνομία.



Μέχρι και πριν λίγο βρίσκονταν στο νοσοκομείο, όπου του έγιναν ράμματα, όπως ανακοίνωσε η τοπική οργάνωση του κόμματος που έκανε λόγο για επίθεση από αριστερούς εξτρεμιστές. «Είμαστε σοκαρισμένοι και απογοητευμένοι», δήλωσε ο Μάρκους Φρονμάιερ, πρόεδρος του κόμματος στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Ωστόσο σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας και της εισαγγελίας μετά την επίθεση ο 25χρονος ύποπτος μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική, γιατί κατά διάρκεια της σύλληψης υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ψυχικής ασθένειας. «Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις ότι ο ύποπτος συνειδητοποίησε ότι ο τραυματίας ήταν πολιτικός του AfD όταν πραγματοποίησε την επίθεση».

Ενός λεπτού σιγή

Ο δήμαρχος του Μάνχαϊμ Κρίστιαν Σπεχτ καταδίκασε έντονα την επίθεση. «Αυτή η δειλή πράξη είναι κατάπτυστη και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί", είπε. «Όποιος επιτίθεται σε εκλογικούς υποψηφίους θέτει εν αμφιβόλω τις ελεύθερες, ισότιμες, καθολικές, άμεσες και μυστικές εκλογές, και ως εκ τούτου τη βάση της δημοκρατίας μας. Το περιστατικό είναι ένα από σειρά επιθέσεων εναντίον βοηθών σε προεκλογικές εκστρατείες σε ολόκληρη τη Γερμανία. Το μίσος και η προθυμία για χρήση βίας που ξεσπά στην κοινωνία μας είναι απαράδεκτα».



Το μεσημέρι στην ολομέλεια της Βουλής τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αστυνομικού που σκοτώθηκε στην επίθεση με μαχαίρι στο Μάνχαϊμ την περασμένη εβδομάδα. «Ο θάνατός του μας συγκλονίζει όλους βαθύτατα», είπε η πρόεδρος της Βουλής Μπέρμπελ Μπας κατά την έναρξη της συζήτησης στην ολομέλεια νωρίτερα. «Πέθανε για τη φιλελεύθερη δημοκρατία μας».



Bild, DPA

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.