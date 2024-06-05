Πρόσκληση -άνοιγμα στους προοδευτικούς πολίτες την Κυριακή να ενώσουν τις δυνάμεις, τις αγωνίες και τις ελπίδες τους μαζί με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής απηύθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας απόψε στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του κόμματος, στο Θησείο.

Δεσμεύτηκε ότι ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ δεν θα απογοητεύσουν κανέναν στη νέα πορεία και πως θα σταθούν αντάξιοι της εμπιστοσύνης τους. Παράλληλα κάλεσε να συμμετάσχουν κι όχι να απέχουν κι απευθύνθηκε στους αναποφάσιστους ζητώντας απ αυτούς να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ. «Μπορούμε και αξίζουμε περισσότερα. Το ΠΑΣΟΚ είναι η αξιόπιστη λύση απέναντι στην τραγωδία της κυβέρνησης και την κωμωδία της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πάρτε την παράταξη στα χέρια σας.Αγώνας. Μπορούμε να νικήσουμε και θα νικήσουμε», διακήρυξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση τόσο στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, Κ. Μητσοτάκη, όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Στέφανο Κασσελάκη. «Έχετε πολλούς λόγους να ψηφίσετε ΠΑΣΟΚ. Στείλτε μήνυμα στην ατιμωρησία και την αλαζονεία», τόνισε.

«Ο ελληνικός λαός και μπορεί και αξίζει περισσότερα. Σας καλώ γιατί αυτή η παράταξη ήταν πάντα σημείο συνάντησης του προοδευτικού κόσμου της χώρας. Μπορούμε την Κυριακή τα πρώτα ενθαρρυντικά βήματα, να γίνουν και νέο άλμα.

Για να γίνει πιο δυνατή η δημοκρατική παράταξη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, «για να υπάρχει ισχυρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στην αλαζονεία, τη διαφθορά, την ατιμωρησία.Για να μπορεί αυτή η δύναμη, η δική σας δύναμη, να είναι κυβερνητική επιλογή στις επόμενες εθνικές εκλογές».

«Η δύναμη μας, δύναμη ΣΑΣ! Για να επιβάλουμε ισονομία, αξιοκρατία και διαφάνεια.Η δύναμη μας, δύναμη σας! Απέναντι σε αυτούς που είναι ικανοί να θυσιάσουν τους κόπους σας για το κέρδος και την εξουσία», τόνισε ασκώντας, ταυτόχρονα, δριμεία κριτική στην κυβέρνηση της ΝΔ. «Απέναντι σε μια κυβέρνηση που συνεχίζει αμετανόητη τις παλιές ξεπερασμένες πελατειακές πρακτικές που οδήγησαν τη χώρα στην οικονομική περιπέτεια και τώρα την απομακρύνουν σταθερά από το βιοτικό επίπεδο και το κράτος δικαίου των αναπτυγμένων χωρών της Ευρώπης.

Γι αυτό την Κυριακή σας προσκαλώ ξανά να συναντηθούμε για να αποκτήσει ο τόπος ισχυρή, αξιόπιστη, προοδευτική αντιπολίτευση απέναντι στην ασυδοσία, την αλαζονεία και την ατιμωρησία του Μεγάρου Μαξίμου και της παρέας του κυρίου Μητσοτάκη», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Χαρακτήρισε εκβιασμό αστάθειας από τον κ. Μητσοτάκη όταν διαθέτει 121 παραπάνω βουλευτές από 2ο κόμμα, αμφισβητώντας για την αξιοπιστία του. «Είναι αξιόπιστος ένας Πρωθυπουργός που έχει κηρύξει 7 φορές σε ένα χρόνο το τέλος της ακρίβειας; Ποια αξιοπιστία έχει όταν στην τραγωδία των Τεμπών και στα σκάνδαλα των υποκλοπών και των emails της κυρίας Ασημακοπούλου δεσμεύεται για άπλετο φως, αλλά στο τέλος ενορχηστρώνει τη συγκάλυψη;».

Αντίστοιχα ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στον Στ. Κασσελάκη χαρακτηρίζοντας «σουρεάλ σκηνικό επιθεώρησης στη Θεσσαλονίκη: Στις οθόνες το πόθεν έσχες των εκατομμυρίων, των φορολογικών παραδείσων και των offshore, αλλά από κάτω να ανεμίζουν οι σημαίες της Αριστεράς».

«Μαθήματα προόδου στο ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κάνει ο ακραιφνής οπαδός του Κυριάκου Μητσοτάκη μέχρι να μεταπηδήσει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ», συμπλήρωσε, ενώ επισήμανε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει δίπλα του δυο υπουργούς του Καραμανλή, τον Αντώναρο και τον Σπηλιωτόπουλο και τον Ναύαρχο Αποστολάκη, που ανακοινώθηκε υπουργός του κ. Μητσοτάκη.

Σχολίασε το σύνθημα ΝΔ «Σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη», υποστηρίζοντας ότι αποκλίνουμε από όλους τους ευρωπαϊκούς δείκτες ευημερίας, στην αγοραστική δύναμη όπου η Ελλάδα είναι τελευταία στη υγεία με δεύτερες υψηλότερες δαπάνες υγείας στην ΕΕ), στο μερίδιο μισθών/ μερίδιο κερδών, όπου είναι δεύτεροι χαμηλότεροι μισθοί στην ΕΕ και τρίτα υψηλότερα κέρδη), στο κράτος κράτος δικαίου κάνοντας ειδικότερες αναφορές στο ζήτημα των υποκλοπών και στην τραγωδία στα Τέμπη.

«Ο ελληνικός λαός διψά για δικαιοσύνη και όχι στην ατιμωρησία των λίγων και ισχυρών.Να αλλάξει ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, ώστε να μην γίνεται μόνο από το κυβερνών κόμμα, ώστε να μην υπάρχουν εξαρτήσεις», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης .

Επανέλαβε τη σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια που νοιώθουν οι Έλληνες πολίτες καθημερινά, ενώ χαρακτήρισε έγγραφη ομολογία της αποτυχίας του Πρωθυπουργού την επιστολή πρός την κ. Φόν Ντερ Λάινεν.

Επίσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατέκρινε την κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη για όσα αναφέρουν σχετικά με τους μισθούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες, το ΕΣΥ, τη στέγαση και τους αυξημένους λογαριασμούς ρεύματος. « Οφείλεται, ανάμεσα στα άλλα, στο ότι η κυβέρνηση έχει μεταφέρει το σύνολο του κόστους των μη ανταγωνιστικών υπηρεσιών στους τελικούς καταναλωτές. Χωρίς καμία επιβάρυνση σε αυτούς που ωφελούνται, δηλαδή στους μεγάλους προμηθευτές. Και βεβαίως, στην τραγική της καθυστέρηση να προωθήσει σύγχρονα συστήματα αποθήκευσης, όπως κάνουν όλες οι άλλες χώρες. Αυτή η ανικανότητα θα οδηγήσει και σε νέες αυξήσεις του ηλεκτρικού στους επόμενους μήνες.

Δεν μπορούν πια να κρύβονται πίσω από ανύπαρκτες δικαιολογίες». Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε διεξοδικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την ακρίβεια, το κοινωνικό κράτος, την αναγέννηση του ΕΣΥ την καθιέρωση νέου ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους, το δημογραφικό, τη δίκαιη πράσινη μετάβαση, τη νησιωτικότητα.

Μίλησε για την Ευρώπη της Αλληλεγγύης λέγοντας ότι «κάθε ψήφος στη ΝΔ είναι ψήφος στο ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα. Είναι ψήφος στη λιτότητα και στο «λίγο μαζί και πολύ χώρια» Κάθε ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ψήφος στην ευρωπαϊκή αριστερά, που είναι κατά του Ευρωστρατού και της κοινής εξωτερικής πολιτικής.

Η μόνη ψήφος που συνθέτει και υπερασπίζεται τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ και τους ευρωπαίους σοσιαλιστές», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

