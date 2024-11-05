Οι Τούρκοι θέλουν Τραμπ έναντι της Κάμαλα Χάρις

Oι Τούρκοι θέλουν τον Τραμπ έναντι της Κάμαλα Χάρις, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης

Δημοσκόπηση από την εταιρεία Metropol δείχνει τη μεγάλη υποστήριξη των ψηφοφόρων του Ερντογάν στον Τραμπ.

Halkımız ABD başkanlık seçiminde Donald Trump’tan yana. pic.twitter.com/UT59LLYvX0 — Ozer Sencar (@ozersencar1) October 27, 2024

Στο ερώτημα «ποιος θέλετε να είναι ο νικητής των αμερικανικών εκλογών;» απάντησαν ως εξής:

Τραμπ: 30,1

Χάρις: 23

Δεν παρακολουθώ τις εξελίξεις: 23,3

Δεν έχω άποψη: 23,6

Και τα τουρκικά ΜΜΕ προτιμούν τον Τραμπ

«Με τον Μπάιντεν εξόπλισαν την Ελλάδα και την Κύπρο. Περικύκλωσαν την Τουρκία. Ο Τραμπ θα παγώσει αυτές τις πολιτικέε ΡΑΜΠ ΘΑ ΠΑΓΩΣΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ''

Κεμάλ Ολτσάρ, στρατιωτικός αναλυτής: Κοιτάξτε στην περιοχή μας. Παντού βρίσκονται οι Αμερικανοί. Στην Ελλάδα οι Αμερικανοί έχουν μεγάλη παρουσία. Σωστά; Όπως και στα Βαλκάνια και στο Κόσοβο έχουν πολλές δυνάμεις όπως και στη 'Μακεδονία' (Βόρειο Μακεδονία)

Και στην Κύπρο οι ΗΠΑ έχουν στενή συνεργασία και τους δίνουν όπλα με τη συνεργασία και του Ιλινόις. Παρέχουν οπλικά συστήματα. Κι εκεί βρίσκονται οι Αμερικανοί. Η μόνη περιοχή που γύρω από εμάς δεν βρίσκονται οι Αμερικανοί είναι το Ιράν! Ουσιαστικά στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την Τουρκία υπάρχουν οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ. Διαθέτουν ραντάρ, άρματα μάχης, όλμους, αυτοκινούμενα οβιδοβόλα και οτιδήποτε. Τι θα συμβεί αν έρθει ο Τραμπ; Αυτό που κάνει ο Τραμπ συνήθως είναι να παγώνει τις πολιτικές και τις εξελίξεις».

Επεισόδια σε Κωνσταντινούπολη και στις πόλεις που καρατομήθηκαν οι Κούρδοι δήμαρχοι

Διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα «Το Κουρδιστάν θα γίνει ο τάφος του φασισμού»

Το κουρδικό κόμμα δίνει σημάδια «επανάστασης».

«Δεν θα γονατίσουμε σε κανένα σημείο της κουρδικής γεωγραφίας»

🔴Esenyurt'ta bir grup sokaktaki çöpleri devirip yaktı ve “kürdistan” sloganları attı.



Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu bunlar sizin taraftar mı? pic.twitter.com/yshEK6qimg — Zeki Bahçe (@zekibahce) November 4, 2024

«To Koυρδιστάν θα γίνει ο τάφος του φασισμού. Θα δείτε τι θα γίνει. To Koυρδιστάν θα γίνει ο τάφος του φασισμού. To Koυρδιστάν θα γίνει ο τάφος του φασισμού».

DEM Parti: "Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Sait ne yaptıysa, Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır.pic.twitter.com/GNWdcm3fFJ — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) November 4, 2024

Tουντζέρ Μπακιρχάν, συμπρόεδρος φιλοκουρδικού κόμματος DEM: «Nομίζουν πως οι Κούρδοι θα σκύψουν το κεφάλι σε αυτούς τους διορισμούς, σε αυτούς που αλωνίζουν. Να ξέρουν πως οι Κούρδοι θα κάνουν αυτά που έκαναν ο Σεγίτ Ριζά, ο Σείχης Σαίτ ο Ντενίζ ( Γκεζμίς). Οι Κούρδοι δεν θα γονατίσουν στις πολιτικές τους, στα ψέματα τους, στους διορισμούς τους. Δεν θα γονατίσουμε στο ψέμα, στην τυραννία, ούτε στο Μάρντιν, ούτε στο Ντιγιαρμπακίρ και σε οποιοδήποτε σημείο της κουρδικής γεωγραφίας, σε αυτά τα εδάφη».



Πηγή: skai.gr

