Kασσελάκης: Αν οδηγηθούμε σε ρευστοποίηση, δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ

«Αν κάποιες αποφάσεις οδηγήσουν σε ρευστοποίηση του κόμματος, τότε δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ούτε για μένα ούτε για τους άλλους», ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης, σε δηλώσεις του μετά από τη συνάντησή του με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, τονίζοντας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετάσχει ο κόσμος στις εκλογές για σύνεδρους, «διότι είναι ζήτημα δημοκρατίας».

Ο κ. Κασσελάκης θύμισε τη συνάντησή του με τον κ. Κουρέτα πριν από περίπου ένα χρόνο στη Λάρισα, όπου είχαν επαφή με τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών, προσθέτοντας ότι πραγματοποίησαν μία σημαντική συζήτηση για θέματα πολιτικής προστασίας - αλλά και «τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα κονδύλια…».

Αναφορικά με τον ΣΥΡΙΖΑ και τις εκλογές συνέδρων αύριο και μεθαύριο, είπε ότι «είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετάσχει ο κόσμος σε αυτές τις εκλογές, διότι είναι ζήτημα δημοκρατίας.

Δεν είναι μόνο κομματικό το να μπορεί ο εκλεγμένος πρόεδρος του κόμματος να κριθεί από τη βάση του κόμματος -- είναι αυτονόητο».

Ανέφερε ότι «δεν έχω επιστρέψει στην πατρίδα μου για να μικρύνω το κόμμα μου» και ότι πολιτεύτηκε ως εκπρόσωπος των αποδήμων σε μη εκλόγιμη θέση στο Επικρατείας «και είμαι εδώ για να προσφέρω στην πατρίδα μου και στην κοινωνία».

«Αυτή τη στιγμή, η δημοκρατία στον χώρο της αριστεράς διακυβεύεται, και πρέπει να την προστατεύσουμε. Όπως είπα, όλοι μας πρέπει να συμμετάσχουμε. Αν κάποια μέλη έχουν απορίες, μπορούν να καλούν στο γραφείο μου ή να επικοινωνούν μέσω του ιστότοπου odikosmassyriza.gr.» συμπλήρωσε.

Στο ερώτημα αν σκοπεύει να χαράξει άλλη πορεία, είπε πως δηλώνει ξεκάθαρα ότι «όσο υπάρχει ένας ΣΥΡΙΖΑ που είναι δημοκρατικός, δεν πρόκειται να το μικρύνω.

Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε απέναντι σ' αυτές τις αντιδημοκρατικές πρακτικές και να μη χάνουμε το πείσμα μας.

Αν κάποιες αποφάσεις οδηγήσουν σε ρευστοποίηση του κόμματος, τότε δε θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, ούτε για μένα, ούτε για τους άλλους».

'Αρα, πρόσθεσε, «καλώ όλο τον κόσμο να σταθεί υπέρ της αυτονομίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ώστε να μην χαθεί η βούληση του ελληνικού λαού και σίγουρα όχι η βούληση των μελών του ΣΥΡΙΖΑ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

