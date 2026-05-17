Αιχμές Γεωργιάδη για κόμμα Καρυστιανού: Ο κύριος με το live έχει το όνομά του γραμμένο στα Ρωσικά

«Θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη; Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς» σχολίασε με αφορμή ένα live βίντεο για το νέο κόμμα της Καρυστιανού

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Άδωνις Γεωργιάδης άφησε ξεκάθαρες αιχμές για τη δράση ρωσικών λογαριασμών (bots), που επιτίθεντο στην κυβέρνηση και τη Δικαιοσύνη εργαλειοποιώντας την τραγωδία των Τεμπών.

Αφορμή για το σχόλιο του υπουργού Υγείας στάθηκε ένα live βίντεο από τις προετοιμασίες συλλογής υπογραφών για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

«Ο κύριος που κάνει τη ζωντανή αναμετάδοση της προετοιμασίας του κόμματος της @mkaristianou με την παρουσία της έχει το όνομά του στα social γραμμένο στα Ρωσικά», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας: «Θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη; Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς».

