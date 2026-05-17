Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Άδωνις Γεωργιάδης άφησε ξεκάθαρες αιχμές για τη δράση ρωσικών λογαριασμών (bots), που επιτίθεντο στην κυβέρνηση και τη Δικαιοσύνη εργαλειοποιώντας την τραγωδία των Τεμπών.

Αφορμή για το σχόλιο του υπουργού Υγείας στάθηκε ένα live βίντεο από τις προετοιμασίες συλλογής υπογραφών για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

«Ο κύριος που κάνει τη ζωντανή αναμετάδοση της προετοιμασίας του κόμματος της @mkaristianou με την παρουσία της έχει το όνομά του στα social γραμμένο στα Ρωσικά», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας: «Θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη; Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς».

Ο κύριος που κάνει την ζωντανή αναμετάδοση της προετοιμασίας του κόμματος της @mkaristianou με την παρουσία της έχει το όνομα του στα social γραμμένο στα Ρώσικα….θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη;…αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη είστε αφελείς https://t.co/3MIDNAHh9a — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 17, 2026

Πηγή: skai.gr

