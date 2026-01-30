Καμπανάκια στο ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η χθεσινή δημοσκόπηση της MRB που δείχνει το ΠΑΣΟΚ να επιστρέφει στην τρίτη θέση της πρόθεσης ψήφου μετά από πολύ καιρό, σήμανε συναγερμό στην πράσινη παράταξη.

Στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης που διεξήχθη για τον τηλεοπτικό σταθμό OPEN στην αναγωγή στο σύνολο η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 29,2%, στη δεύτερη θέση αποτυπώνεται η Πλεύση Ελευθερίας με 13,2% και το ΠΑΣΟΚ ισοψηφεί με την Ελληνική Λύση με ποσοστό 12,7%, ενώ ακολουθεί το ΚΚΕ 7,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,6%,η Φωνή Λογικής 3,4%,το ΜέΡΑ 25 2,6%,η Νίκη 2,9%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,1% και η Νέα Αριστερά 1,3%.

Τα καμπανάκια έχουν ηχήσει εδώ και μέρες, με τον Νίκο Ανδρουλάκη στην τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη να παραδέχεται τη δημοσκοπική στασιμότητα του κόμματος και να κρούει τον κώδωνα για την εσωστρέφεια, τονίζοντας ότι η βελόνα θα ξεκολλήσει με ενότητα και αγώνα.

«Γι’ αυτό λέω, όποιος σύρει το χαλί, είναι υπόλογος και σ’ εμένα και στον κόσμο της Δημοκρατικής Παράταξης» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης στο OPEN.

Το ερώτημα τώρα είναι αν το αυγό έκανε την κότα ή η κότα το αυγό, με τους «προεδρικούς» να τονίζουν ότι το κλίμα εσωστρέφειας φέρνει τη δημοσκοπική πτώση του κόμματος και στελέχη που εκπροσωπούν την εσωκομματική αντιπολίτευση του Νίκου Ανδρουλάκη από την άλλη μεριά να σημειώνουν ότι η διαφαινόμενη πτώση ήταν αυτή που οδηγεί τη συζήτηση σε θέματα στρατηγικής, προκειμένου να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός.

Υπάρχουν και στελέχη της πράσινης παράταξης που τηρούν στάση αναμονής και τονίζουν ότι στις περισσότερες δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται σταθερά στη δεύτερη θέση, αλλά και πιο μετριοπαθείς φωνές που θυμίζουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ ήταν απογοητευτική και ανετράπη με δουλειά και πρόγραμμα, σημειώνοντας ότι στο τέλος της ημέρας θα κερδίσει ο συγκροτημένος λόγος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στις αρχές της εβδομάδας τόνισε ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ηγηθεί την πολιτική αλλαγή και φαίνεται ότι αυτό θα είναι ένα από τα πιο ισχυρά χαρτιά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Έχει πρόγραμμα για όλα, για τους θεσμούς, για τη δικαιοσύνη, για το κυκλοφοριακό, για την ακρίβεια, για όλα. Άρα, η εκτίμησή μου είναι ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα και δεν είναι ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, αν επικρατήσουν κόμματα διαμαρτυρίας, είναι δώρο στη Νέα Δημοκρατία, διότι θα παίξει με τον φόβο της αστάθειας» σχολίασε ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης στο OPEN.

Όλα δείχνουν ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης οδηγείται σε ένα συγκρουσιακό Συνέδριο, με τα στρατόπεδα να ακονίζουν τα μαχαίρια τους.

Πηγή: skai.gr

