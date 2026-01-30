Στην εκτίμηση πως οι Τούρκοι επιδιώκουν να μην γίνει η συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προχώρησε ο βουλευτής ΝΔ και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Άγγελος Συρίγος.

Όπως είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η Τουρκία δεν έχει πει τίποτα καινοφανές στα περί NAVTEX στο Αιγαίο, καθώς πρόκειται για πράγματα που έχουν ακουστεί επανειλημμένως. «Το ερώτημα είναι γιατί τώρα και γιατί όλα μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Συρίγος, σημειώνοντας πως δεν είναι τυχαίο ότι δεσπόζουσα θέση στην τουρκική ρητορική έχει εκ νέου η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.

«Η Τουρκία θα πάει μια λύση πακέτο στον πρωθυπουργό, θα του παραθέσει μαι σειρά δηλαδή από προβλήματα και θα του πει "έλα να τα λύσουμε". Επίσης, πιστεύω θα συζητήσει μαζί του για την τοποθέτηση ισραηλινών όπλων στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, πράγμα που έχει ενοχλήσει την Τουρκία. Οπότε εκεί πάνε αυτά περί αποστρατιωτικοποίησης», υπογράμμισε για να προσθέσει λέγοντας:

«Υπάρχει όμως μια πολύ μεγαλύτερη εικόνα. Το να παρουσιάζεις όλα αυτά τα πράγματα παραμονές της συναντήσεως είναι σαν να φλερτάρεις με την ιδέα να μην γίνει η συνάντηση. Το να μην γίνει η συνάντηση δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις - δεν πρόκειται να καταρρεύσουν δηλαδή - αλλά είναι η εικόνα που θέλεις να περνάς προς τη διεθνή κοινή γνώμη. Νομίζω ότι ο πραγματικός στόχος της Τουρκίας είναι να περάσει μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι αδιάλλακτη και δεν θέλει να συζητά τα θέματα. Προσπαθεί να τα φορτώσει στην Ελλάδα δηλαδή».

«Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Τούρκοι επιδιώκουν να μην γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν με φταίξιμο της Ελλάδας. Χρειάζεται εξαιρετικά προσεκτική διπλωματική προετοιμασία και διεργασία. Φορτώνουν το τραπέζι παραμονές. Το ποιος θα φταίει στην πραγματικότητα είναι θέμα διπλωματικής διαχείρισης: θα φταίνε οι Τούρκοι που φορτώνουν το τραπέζι ή οι "κακοί" Έλληνες που είναι δήθεν κολλημένοι με το ένα θέμα της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας αντί να συζητούν όλα τα θέματα που τους βάζει η Τουρκία;»

