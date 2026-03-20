Νέα Αριστερά: Χωρίς αποφάσεις η συνάντηση των δύο «μπλοκ»

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση μεταξύ του «μπλοκ» του Αλέξη Χαρίτση που αποτελείτο από τους Νάσο Ηλιόπουλο και Δημήτρη Τζανακόπουλο με την «ομάδα» του Γαβριήλ Σακελλαρίδη στη οποία συμμετείχαν ο Πάνος Σκουρλέτης και η Πέτη Πέρκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συνάντησης δεν ελήφθησαν οριστικές αποφάσεις, ωστόσο οι διεργασίες εντός του κόμματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, με το βλέμμα να στρέφεται πλέον στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου, την επόμενη εβδομάδα, οπότε και διαφαίνεται πως θα ανακοινωθεί η πρόθεση του Αλέξη Χαρίτση να παραιτηθεί από την προεδρία της Νέας Αριστερά.

Πηγή: skai.gr

