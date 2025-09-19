Το όνομα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ περιλαμβάνεται στη λίστα των 48 υποψηφίων που επικύρωσε το μεσημέρι της Πέμπτης η Γερουσία, καθιστώντας την επισήμως τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο δρόμος για την επικύρωση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ άνοιξε μετά την ενεργοποίηση της λεγόμενης «πυρηνικής επιλογής», δηλαδή την αλλαγή των κανονισμών, από τη Ρεπουμπλικανική πλειοψηφία που επέτρεψε την επικύρωση των υποψηφίων ανά ομάδες.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό η κ. Γκιλφόιλ θα έπρεπε να βρισκόταν κανονικά ήδη στη χώρα μας. Ωστόσο, η δυσαρέσκεια των Δημοκρατικών για την υπερψήφιση του «μεγάλου και όμορφου νομοσχεδίου», όπως το αποκαλούσε ο πρόεδρος Τραμπ, τους οδήγησε στην απόφαση να μην στηρίξουν τη διαδικασία των διορισμών με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις.

Από τον Δεκέμβριο...

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει τον διορισμό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2024, μιλώντας για εκείνη με πολύ θερμά λόγια: «Για πολλά χρόνια η Κίμπερλι έχει υπάρξει στενή φίλη και σύμμαχος» ανέφερε. «Η μεγάλη της εμπειρία και οι ικανότητές της στα νομικά, στα μέσα ενημέρωσης και στην πολιτική, σε συνδυασμό με το κοφτερό μυαλό της την καθιστούν εξαιρετικά κατάλληλη να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ και να διαφυλάξει τα συμφέροντά τους στο εξωτερικό».

Στη συνέχεια, στις 9 Ιουλίου, πέρασε το κατώφλι της αμερικανικής Γερουσίας για ακρόαση από την Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων, και πήρε το «πράσινο φως» με 13 ψήφους υπέρ και 9 κατά.

Η Κίμπερλι στην εισήγησή της εξήρε τον ρόλο της ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ και την ανάπτυξη της Οικονομίας της χώρας, μίλησε για τον σεβασμό της στην Ορθοδοξία αλλά και τις θρησκευτικές ελευθερίες ενώ δεσμεύτηκε για να εργαστεί για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων των δύο λαών.

Η Ολομέλεια της Γερουσίας επικύρωσε τελικά την Πέμπτη, 48 από τους υποψηφίους του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (ανάμεσά τους και η Κίμπερλι) σε μία μόνο ψηφοφορία, αφού η Ρεπουμπλικανική πλειοψηφία ενεργοποίησε την «πυρηνική επιλογή» και είναι οι πρώτοι υποψήφιοι που επιβεβαιώνονται από τότε που άλλαξαν οι κανόνες.

«Αν η Γερουσία είχε συνεχίσει με τον ρυθμό που προχωρούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου, θα υπήρχαν ακόμα εκατοντάδες άδεια γραφεία την τελευταία ημέρα της θητείας του προέδρου Τραμπ το 2029», δήλωσε την Πέμπτη ο ηγέτης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας Τζον Θουν.

...στον Οκτώβριο

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα στα μέσα Οκτωβρίου, μετά την υπογραφή του διορισμού της και την ορκωμοσία της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.