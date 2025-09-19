«Τιμή μου»: Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την επικύρωση του διορισμού της στην Ελλάδα

«Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ και στη Γερουσία των ΗΠΑ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Είναι τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως η πρώτη γυναίκα Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα», έγραψε σε ανάρτησή της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ λίγα λεπτά αφού επικυρώθηκε από τη Γερουσία ο διορισμός της.

Η Γκιλφόιλ αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα στα μέσα Οκτωβρίου, μετά την υπογραφή του διορισμού της και την ορκωμοσία της.

I am profoundly grateful to President Trump and the U.S. Senate for their trust and confidence in me. It is the honor of my life to serve as the first female Ambassador of the United States to Greece. https://t.co/2iJtWmI3uC — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) September 18, 2025

Η Γκίλφοιλ ήταν ανάμεσα σε 48 υποψηφίους που τέθηκαν σε ψηφοφορία μετά την αλλαγή των κανόνων της Γερουσίας από τους Ρεπουμπλικανούς, ώστε να αρκεί απλή πλειοψηφία αντί για 60 ψήφους, επιταχύνοντας την έγκριση των κυβερνητικών διορισμών.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό η Γκιλφόιλ θα έπρεπε να βρισκόταν κανονικά ήδη στη χώρα μας. Ωστόσο, η δυσαρέσκεια των Δημοκρατικών για την υπερψήφιση του «μεγάλου και όμορφου νομοσχεδίου», όπως το αποκαλούσε ο πρόεδρος Τραμπ, τους οδήγησε στην απόφαση να μη στηρίξουν τη διαδικασία των διορισμών με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις.

«Αν η Γερουσία είχε συνεχίσει με τον ρυθμό που προχωρούσαμε καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου, θα υπήρχαν ακόμα εκατοντάδες άδεια γραφεία την τελευταία ημέρα της θητείας του προέδρου Τραμπ το 2029», δήλωσε την Πέμπτη ο ηγέτης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας Τζον Θουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.