Ιγνατίου για την Γκιλφόιλ: Είναι πανέτοιμη - Σε καλό κλίμα η συνάντηση με Κικίλια και Παπαδοπούλου

Το όνομα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ περιλαμβάνεται στη λίστα των 48 υποψηφίων που επικύρωσε το μεσημέρι της Πέμπτης η Γερουσία, καθιστώντας την επισήμως τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με την ίδια σε ανάρτησή της στο X να δηλώνει πως είναι «είναι τιμή μου να υπηρετήσω ως η πρώτη γυναίκα Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα». Σημειώνεται ότι η Γκίλφοιλ ήταν ανάμεσα σε 48 υποψηφίους που τέθηκαν σε ψηφοφορία μετά την αλλαγή των κανόνων της Γερουσίας από τους Ρεπουμπλικανούς, ώστε να αρκεί απλή πλειοψηφία αντί για 60 ψήφους, επιταχύνοντας την έγκριση των κυβερνητικών διορισμών.

Όπως δήλωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον Μιχάλης Ιγνατίου, η Γκιλφόιλ «είναι πανέτοιμη».

Παράλληλα, όπως σημείωσε ο Ιγνατίου, η Γκιλφόιλ συναντήθηκε με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας Βασίλη Κικίλια στη δεξίωση που παρατέθηκε προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη, Βαρθολομαίου. Στη δεξίωση παρευρέθηκε και η Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, πρόσθεσε ο Ιγνατίου, «η οποία είχε μια καλή κουβέντα μαζί της. Έδειξε ότι γνώριζε πολύ καλά και φάνηκε να τα πηγαίνουν καλά οι δυο τους», με τον Ιγνατίου να κάνει λόγο για μια εξαιρετική συνάντηση. «Μας εντυπωσιάζει με τις γνώσεις της για την Ελλάδα», πρόσθεσε ο αναλυτής του ΣΚΑΪ.

Ακόμη, ο Ιγνατίου πρόσθεσε ότι η Γκιλφόιλ «έχει ένα νούμερο δύο ο οποίος είναι καταπληκτικός, ασχολήθηκε πάρα πολύ με την Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία ως βοηθός υφυπουργός στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ».

Όσον αφορά το αν έχει μάθει ήδη κάποιες ελληνικές φράσεις, ο Ιγνματίου σημείωσε πως χαιρέτισε τον ίδιο στα ελληνικά λέγοντάς του «καλησπέρα».

Η Γκιλφόιλ αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα στα μέσα Οκτωβρίου, μετά την υπογραφή του διορισμού της και την ορκωμοσία της.

Πυκνώνουν οι επαφές στις ΗΠΑ

Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι η Γκιλφόιλ «αγωνιά πάρα πολύ να έρθει στην Ελλάδα και να πιάσει δουλειά. Υπάρχουν πολλά θέματα, όπως τα θέματα της ενέργειας», ενώ πρόσθεσε και ότι «κ. Κικίλιας και η κ. Παπαδοπούλου τα πήγαν καταπληκτικά. Είχαν συναντήσεις στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στον Λευκό Οίκο, στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, στο υπουργείο Εσωτερικών. Μιλάμε για απόβαση κυβερνητικών στελεχών στην Ουάσινγκτον. Φεύγει ο κ. Κικίλιας αύριο, το Σάββατο η κ. Παπαδοπούλου για να πάει με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ και ακολουθεί σε μιάμιση εβδομάδα ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Αντιλαμβάνομαι ότι ακολουθούν και άλλοι. Πυκνώνουν πολύ οι επαφές».

Όσον αφορά το πότε θα έρθει ο κ. Μητσοτάκης, ο Ιγνατίου δήλωσε ότι «όποτε το ζητήσει θα γίνει δεκτό το αίτημά του».

