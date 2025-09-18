«Ανεπαρκή και καθυστερημένα», χαρακτήρισε τα μέτρα της κυβέρνησης κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την συνάντηση που είχε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) και την Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΚΔΥ).

Είπε ακόμη ο κ. Φάμελλος: «Με συνεχείς παρεμβάσεις στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε αναδείξει τις καθυστερήσεις και την ανεπάρκεια της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Ακόμα και τα πρόσφατα μέτρα, είναι ομολογία της αποτυχίας της. Και αυτή η ανεπάρκεια της κυβέρνησης αμφισβητεί το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας, τις ελληνικές φυλές αιγοπροβάτων και πολλών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων».

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέπτυξε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για άμεση και επαρκή στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και ένταξη του επαγγέλματος του κτηνιάτρου στα βαρέα και ανθυγιεινά, για την άμεση αποζημίωση των κτηνοτρόφων, για την αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών υποχρεώσεων των πληγέντων επαγγελματιών και για ένα ολοκληρωμένο πανελλαδικό σύστημα αντιμετώπισης της κρίσης, στηριγμένο στην επιστήμη και στις ανάγκες των κτηνοτρόφων.

Αύριο, Παρασκευή 19/9, ο Σωκράτης Φάμελλος θα περιοδεύσει στη Θεσσαλία, όπου θα συναντηθεί με τον περιφερειάρχη και με κτηνοτρόφους της περιοχής.

Στην σημερινή συνάντηση, εκ μέρους της ΠΟΓΕΔΥ και της ΠΕΚΔΥ, συμμετείχαν οι Νικόλαος Κακαβάς, Βασιλική Ζαφειροπούλου, Αγγελική Χατζοπούλου και Σωτηρία Μπούρμπου. Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετείχαν οι βουλευτές Παύλος Πολάκης, Βασίλης Κόκκαλης και Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας Θανάσης Θεοχαρόπουλος και Θένια Χαραλαμπίδου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

