Για την έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και την «καρατόμηση» του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα μίλησε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας τονίζοντας πως η κυβέρνηση θέλει να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση.

Όπως ανέφερε αρχικά για την έρευνα: «Ο έλεγχος που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι για την περίοδο 2020-2022 αλλά περιπτώσεις, αναφορές, καταγγελίες, υπάρχουν εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια».

Και σημείωσε: «Έχουμε μια δικαστική έρευνα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία σε εξέλιξη. Η δική μας πρόθεση είναι να υπάρξει απόλυτη κάθαρση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, να χυθεί άπλετο φως».

Ο κ. Τσιάρας συνέχισε λέγοντας πως: «Από την πρώτη στιγμή που μου ανέθεσε τα καθήκοντα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ο πρωθυπουργός, μου έθεσε μια μεγάλη πρόκληση και μου είπε ότι τι πολιτικό διακύβευμα της κυβέρνησης είναι να καθαρίσουμε το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί ακριβώς υπήρχαν αυτά τα ερωτηματικά».

«Σε συμφωνία με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, με τη γενική διεύθυνση του αγροτικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπονούμε ένα σχέδιο δράσης που θα μετασχηματίσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε έναν σύγχρονο οργανισμό. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αλλάζει αλλά υπάρχουν κάποια βήματα τα οποία είναι σε εξέλιξη το επόμενο χρονικό διάστημα που αφορούν στη διαχείριση του πληροφορικού συστήματος, στη διαχείριση των βοσκοτοπικών χαρτών και την εντατικοποίηση των ελέγχων. Είναι τρία διαφορετικά βήματα που γίνονται με μέθοδο», επισήμανε ο υπουργός.

Για την απομάκρυνση του κ. Σαλάτα είπε πως «δεν αφορά στο κατά πόσο λειτούργησε όπως θα έπρεπε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η άποψή μου είναι πως στον ΟΠΕΚΕΠΕ λειτούργησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αλλά μέσα από αυτή την αντιδικία που διατύπωση έναντι της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, υπήρχε η εκπομπή ενός λάθους μηνύματος. Η ελληνική κυβέρνηση θέλει να συνεργαστεί με την ευρωπαϊκή εισαγγελία, θέλουμε να έρθουνε όλα στο φως, θέλουμε να ξεκαθαρίσουν τα πάντα και να μην υπάρχει απολύτως καμία σκιά».

«Δεν θα μπορούσε ποτέ ο οργανισμός που εκφράζει και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να βρίσκεται σε μια αντιδικία με την ευρωπαϊκή εισαγγελία», επισήμανε ο κ. Τσιάρας και σημείωσε πως «προσωπικά συναντήθηκα και με τον Ευρωπαίο εισαγγελέα και με το επιτελείο του στην Ελλάδα και είχαμε την δυνατότητα να συζητήσουμε όλα τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και βεβαίως να τον διαβεβαιώσω ότι η δική μου πρόθεση και της κυβέρνησης είναι να υπάρχει συνεργασία».

Για τους «μαϊμού» αγρότες, ο υπουργός ανέφερε πως έχουν εντοπιστεί κάποιοι. «Όλα τα χρήματα που ενδεχομένως έχουν λάβει παράνομα, θα επιστραφούν», τόνισε.

Ο Κώστας Τσιάρας σημείωσε, επίσης, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ διανέμει πάνω από 3 δισ. ευρώ, από τα οποία 2,3-2,4 δισ. πηγαίνουν σε 680.000 ΑΦΜ και πως «αυτό αφορά όλη την κοινωνία, καθώς δεν είναι θέμα ενός κόμματος ή μιας κυβέρνησης».

Επισήμανε, μάλιστα, ότι «ο πραγματικός κίνδυνος είναι να αποδειχθεί ότι υπήρξαν μεγάλα προβλήματα – ή χειρότερα, ότι δεν υπήρξε πολιτική βούληση να αντιμετωπιστούν».

Ο υπουργός προανήγγειλε, τέλος, πως δρομολογείται αλλαγή στον Κανονισμό του ΕΛΓΑ, με στόχο τη δικαιότερη και ταχύτερη αποζημίωση των αγροτών: «Θα επιχειρήσουμε την αλλαγή του Κανονισμού του ΕΛΓΑ. Είναι ανάγκη να βγούμε από τις χρόνιες αγκυλώσεις που ταλαιπωρούν τον παραγωγό και να περάσουμε σε ένα πιο λειτουργικό και ευέλικτο μοντέλο», ανέφερε.



