Κ. Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή αποτελεί αναγκαιότητα, για να μην χάσει άλλο χρόνο η χώρα και η κοινωνία

«Ο στόχος της πρώτης θέσης είναι απόλυτα εφικτός», «η πολιτική αλλαγή αποτελεί αναγκαιότητα, για να μην χάσει άλλο χρόνο η χώρα και η κοινωνία», δηλώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, προσθέτοντας ότι «με τη στρατηγική της αξιόπιστης, δομικής και κοινωνικής αντιπολίτευσης, θα τα καταφέρουμε».

Αναφέρει ότι «η χώρα αντιμετωπίζει συνθήκες γενικευμένης παρακμής: θεσμικής, οικονομικής και κοινωνικής» και υπογραμμίζει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα το ΠΑΣΟΚ θα πάρει πρωτοβουλίες για τη ριζική μεταρρύθμιση του κράτους, μια πιο δίκαιη φορολογική πολιτική, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την προστασία της πρώτης κατοικίας, τη χορήγηση του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, τη θέσπιση νέου ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, τονίζει πως το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε μια πρόταση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής «με απόλυτα στέρεα νομική βάση, γεγονός που αποδεικνύεται και από τις αντιφάσεις στις οποίες πέφτει η Νέα Δημοκρατία στην απελπισμένη και ατελέσφορη απόπειρά της να αποδομήσει την πρότασή μας». Υποστηρίζει πως αν το κυβερνών κόμμα απορρίψει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, «θα ομολογεί ταυτόχρονα ότι θέλει να απαλλάξει προκαταβολικά τον τέως υπουργό». Τονίζει δε ότι «στην περίπτωση του κυρίου Τριαντόπουλου υπήρχε εισαγγελική διάταξη, στην οποία βασίστηκε η πλειοψηφία για να δικαιολογήσει την απευθείας παραπομπή στο δικαστικό συμβούλιο» και πως «αντιθέτως, στην περίπτωση του κυρίου Καραμανλή δεν υπάρχει κατηγορητήριο για να το χρησιμοποιήσει η πλειοψηφία ως δικαιολογία». «Αν το επιλέξει, θα είναι βαρύτατα εκτεθειμένη. Θα είναι ακόμα μια πράξη συγκάλυψης», σημειώνει.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλά, στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και τον δημοσιογράφο Νίκο Λιονάκη:

Ερ.: Είχατε έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση για τη Γάζα. Πώς αξιολογείτε τη στάση της;

Απ.: Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπ. Νετανιάχου ομολόγησε ότι η κυβέρνησή του επιδιώκει και εκτελεί εθνοκάθαρση εις βάρος των Παλαιστινίων της Λωρίδας της Γάζας. Καμία στρατηγική, κανένας σκοπός, καμία πολιτική δεν μπορεί να δικαιολογήσει τον θάνατο αθώων και την καταπάτηση του διεθνούς δικαίου. Οι άμαχοι – και ειδικά τα παιδιά – πρέπει να προστατεύονται. Όχι να αντιμετωπίζονται ως παράπλευρες απώλειες. Απαιτείται άμεσα κατάπαυση του πυρός, τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ανθρωπιστική παρέμβαση και άρση του αποκλεισμού. Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Η ελληνική κυβέρνηση, με τις επιλογές της, απομακρύνει τη χώρα από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και εκθέτει την Ελλάδα στον ΟΗΕ. Η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να ασκείται κυνικά, χωρίς αξιακή πυξίδα και αρχές. Η δημοκρατική παράδοση της χώρας μας δεν επιτρέπει τη σημερινή αφωνία της κυβέρνησης. Ο ελληνικός λαός δεν σιώπησε ποτέ μπροστά σε κανένα έγκλημα. Δεν θα το κάνει ούτε και τώρα. Η κυβέρνηση βρίσκεται για άλλη μια φορά μόνη της και σε απόλυτη δυσαρμονία με το κοινό αίσθημα.

Ερ.: Κύριε εκπρόσωπε, τι θα σηματοδοτεί πολιτικά εάν το κυβερνών κόμμα αφενός απορρίψει την πρόταση που καταθέσατε για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, αφετέρου εάν προχωρήσει σε δική του πρόταση με κάποια κατηγορία για πλημμέλημα για τον κ. Καραμανλή; Αν τελικά υπάρξει μια Προανακριτική βάσει του «μοντέλου Τριαντόπουλου», όπως ανησυχείτε ότι μπορεί να επιλέξει η ΝΔ, εξαντλούνται τα κοινοβουλευτικά και πολιτικά όπλα για το ΠΑΣΟΚ;

Απ.: Η προανακριτική επιτροπή είναι προκαταρκτική επιτροπή και θα έρθει να αξιολογήσει το αν πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη στον κ. Καραμανλή. Η Νέα Δημοκρατία λέει «όχι» από τα αποδυτήρια και ζητά να μη συζητήσουμε καθόλου για ενδεχόμενο κακουργηματικών πράξεων. Αν απορρίψει το αίτημά μας, θα ομολογεί ταυτόχρονα ότι θέλει να απαλλάξει προκαταβολικά τον τέως Υπουργό. Στην περίπτωση του κυρίου Τριαντόπουλου υπήρχε εισαγγελική διάταξη, στην οποία βασίστηκε η πλειοψηφία για να δικαιολογήσει την απευθείας παραπομπή στο δικαστικό συμβούλιο. Αντιθέτως, στην περίπτωση του κυρίου Καραμανλή δεν υπάρχει κατηγορητήριο για να το χρησιμοποιήσει η πλειοψηφία ως δικαιολογία. Αν το επιλέξει, θα είναι βαρύτατα εκτεθειμένη. Θα είναι ακόμα μια πράξη συγκάλυψης. Το ΠΑΣΟΚ θα λάβει όποια πρωτοβουλία προβλέπεται για να φτάσουμε στην αλήθεια.

Ερ.: Έχει σχολιαστεί ότι με την πρότασή σας επιδιώξατε, σε πολιτικό επίπεδο, να υπογραμμίσετε και τις αποστάσεις σας από τον ΣΥΡΙΖΑ και ότι, επιπλέον, έτσι μπορεί η αντιπαράθεση να «απλωθεί» και με τον ΣΥΡΙΖΑ αντί να επικεντρωθεί προς την κυβέρνηση. Ισχύει αυτή η ανάγνωση;

Απ.: Το ΠΑΣΟΚ δεν ετεροπροσδιορίζεται από τις πρακτικές και τις επιλογές άλλων κομμάτων. Καταθέσαμε μια πρόταση με απόλυτα στέρεα νομική βάση, γεγονός που αποδεικνύεται και από τις αντιφάσεις στις οποίες πέφτει η Νέα Δημοκρατία στην απελπισμένη και ατελέσφορη απόπειρά της να αποδομήσει την πρότασή μας. Για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται πως η παραπομπή των υπηρεσιακών προσώπων περιορίζει την ευθύνη σε αυτά και αποδεικνύει την ανυπαρξία ποινικών ευθυνών του κυρίου Καραμανλή. Αποκρύπτει σκοπίμως το πώς έφτασε στη Βουλή το όνομα του κυρίου Καραμανλή. Έφτασε ακριβώς γιατί αυτά τα υπηρεσιακά πρόσωπα που παραπέμπονται ήρθαν και προσκόμισαν έγγραφα με αριθμούς πρωτοκόλλου που δείχνουν ότι τον είχαν ενημερώσει και είχαν ζητήσει την παρέμβασή του. Θα αξιολογηθεί αν λέει αλήθεια ο Καραμανλής ή εκείνοι. Πώς θα γίνει αυτή η διακρίβωση; Μόνο αν λειτουργήσει η προανακριτική.

Ερ.: Το ΠΑΣΟΚ έχει επισημάνει ότι πέραν της υπόθεσης διερεύνησης της τραγωδίας των Τεμπών, υπάρχουν και άλλα επείγοντα και κρίσιμα ζητήματα για τους πολίτες. Σε ποιους τομείς θα ρίξετε το βάρος;

Απ.: Η χώρα αντιμετωπίζει συνθήκες γενικευμένης παρακμής: θεσμικής, οικονομικής και κοινωνικής. Η ακρίβεια, η βίαιη αναδιανομή του πλούτου σε βάρος των πολλών, η υστέρηση σε πραγματικές επενδύσεις, το συσσωρευμένο ιδιωτικό χρέος, η καθήλωση των μισθών και των συντάξεων είναι κεντρικά ζητήματα, στα οποία κομίζουμε πραγματικές, εφαρμόσιμες, προοδευτικές λύσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη που θα οδηγήσει σε διάχυση της ευημερίας στο σύνολο της κοινωνίας. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα πάρουμε πρωτοβουλίες για τη ριζική μεταρρύθμιση του κράτους, για μια πιο δίκαιη φορολογική πολιτική, για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την προστασία της πρώτης κατοικίας, τη χορήγηση του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, τη θέσπιση νέου ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Η ανάσχεση της δημογραφικής συρρίκνωσης αποτελεί ένα ειδικό κεφάλαιο στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και το επόμενο διάστημα θα καταθέσουμε πακέτο προτάσεων.

Ερ.: Σε ένα άλλο ζήτημα, που αφορά στη συζήτηση για άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο. Εάν η κυβέρνηση ζητήσει την ψήφο σας στη συνταγματική αναθεώρηση, υπάρχει περίπτωση να τη δώσετε; Είναι ζήτημα που παραμένει προς διαβούλευση εντός του κόμματός σας ή είναι ζήτημα για το οποίο δεν χρειάζεται εσωτερική συζήτηση;

Απ.: Το Δημόσιο χρειάζεται μια μεγάλη μεταρρύθμιση, ώστε να εξυπηρετεί τον πολίτη και να επιτελέσει τον αναπτυξιακό του ρόλο. Με διαφάνεια, αξιοκρατία και αξιολόγηση. Το πρόβλημα δεν είναι, προφανώς, η μονιμότητα, όπως μονοσήμαντα υποστηρίζει η κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία, υποκριτικά, μιλά για αξιολόγηση, ενώ δεν εφαρμόζει ούτε τους δικούς της νόμους. Δεν είναι λύση η γενικευμένη εργασιακή ανασφάλεια. Οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να στηριχθούν οικονομικά, όχι να απειλούνται από μια κυβέρνηση που έχει κάνει σημαία το ρουσφέτι. Για ένα κράτος αξιόπιστο και αποτελεσματικό, χρειάζονται τομές. Έχουμε προτείνει τον συνολικό επανασχεδιασμό του συστήματος εσόδων της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, με φορολογική αποκέντρωση και ενίσχυση της οικονομικής αυτοδυναμίας τους. Την καθολική καθιέρωση συστήματος εισροών–εκροών με ταυτόχρονη λειτουργία δεικτών αξιολόγησης παντού, αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, επέκταση της Διαύγειας σε όλους τους φορείς και τις εταιρείες που διαχειρίζονται δημόσιους πόρους, εφαρμογή της αρχής της νησιωτικότητας, με επέκταση και στις ορεινές περιοχές. Το κράτος χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση.

Ερ.: Είναι εφικτή η δημοσκοπική ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ και πώς; Παραμένει στόχος του κόμματός σας η πρωτιά στις εθνικές εκλογές;

Απ.: Ο στόχος της πρώτης θέσης είναι απόλυτα εφικτός. Εξάλλου, η πολιτική είναι το κατ’ εξοχήν πεδίο των μεγάλων ανατροπών. Η πολιτική αλλαγή αποτελεί αναγκαιότητα, για να μην χάσει άλλο χρόνο η χώρα και η κοινωνία. Με τη στρατηγική της αξιόπιστης, δομικής και κοινωνικής αντιπολίτευσης, θα τα καταφέρουμε.

Ερ.: Το ΠΑΣΟΚ έχει ρητά και κατηγορηματικά επιλέξει αυτόνομη πορεία. Από την άλλη, κάποιες πλευρές στην αντιπολίτευση εκτιμούν ότι υπάρχει κενό στην αντιπολίτευση που μπορεί να καλυφθεί από τη συνεργασία σοσιαλδημοκρατίας–αριστεράς ή ακόμα και από κάποιον νέο φορέα. Σας απασχολούν τέτοιου είδους ζυμώσεις;

Απ.: Η αυτόνομη πορεία με αμφίπλευρη πολιτική διεύρυνση, ώστε να φτάσει το ΠΑΣΟΚ στα πραγματικά, εκλογικά, πολιτικά και κοινωνικά του όρια ως δημοκρατική σοσιαλιστική παράταξη της χώρας, είναι δεδομένη. Για να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή, πρέπει πρώτα να ξανακάνουμε ηγεμονικές τις ιδέες μας για κοινωνική δικαιοσύνη και πρόοδο. Εργαζόμαστε μεθοδικά, με στόχο η κοινωνική συμμαχία του κόσμου της εργασίας, των μικρομεσαίων, των αγορών, της νεολαίας και συνολικά των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας να εκφραστεί γνήσια και νικηφόρα μέσα από το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.