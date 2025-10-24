Κ. Τσουκαλάς: «Ο κ. Δένδιας θέλει να πετάξει από πάνω του τον "μουτζούρη", που του ρίξανε»

Για «κυβέρνηση παρωδία» έκανε λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την υπόθεση με το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, προσθέτοντας ότι ο κ. Δένδιας αποδέχεται την ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ και επιχειρεί να αναθέσει στη δημοτική αρχή την αρμοδιότητα που της αφαίρεσαν.

Ως «ωμά ψέματα» χαρακτήρισε, αρχικά, ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στο Action24, τα όσα λέχθηκαν νωρίτερα στην ίδια εκπομπή από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και εξήγησε: «Μου κάνει εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση επιλέγει να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κ. Μαρινάκης, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμούσε τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Υπενθυμίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ είχε από την πρώτη στιγμή αποδεχτεί να συσταθεί εξεταστική επιτροπή ακόμα και από την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη, αλλά και προανακριτική επιτροπή για να ελέγξει τυχόν ποινικές ευθύνες όπως ζητούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με το διαβιβαστικό που συνόδευε τη δικογραφία της. Αντιθέτως, ο Πρωθυπουργός εξευτέλισε τους βουλευτές του εμποδίζοντας τους να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Βουλής».

Συνεχίζοντας τονίζει: «Ενώ ο ισχυρισμός ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για σύσταση προανακριτικής αποτελεί ψεύδος που μάλιστα λέει ανερυθρίαστα ο κ. Μαρινάκης. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας κα Κοβέσι, απέστειλε διαβιβαστικό αναφέροντας ευρήματα και ζητώντας να γίνει έλεγχος, ενώ η ίδια έχει καταδείξει ότι έγινε καταχρηστική επίκληση του άρθρου 86 προκειμένου να αποφευχθεί αυτός. Δεν είναι δυνατόν ο κ. Μαρινάκης να ισχυρίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει συσκότιση, όταν η κυβέρνηση είναι εκείνη που συστηματικά αποφεύγει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία».



Αναφερθείς στην τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τόνισε ότι «εμείς υποβάλαμε ένσταση αντισυνταγματικότητας διότι το άρθρο 101 του Συντάγματος ορίζει ότι για τις τοπικές υποθέσεις αρμόδια είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση, παραβιάζει αυτήν τη συνταγματική πρόβλεψη, καθώς αφαιρεί από τον Δήμο Αθηναίων την ευθύνη για το μνημείο και τη μεταφέρει στο Υπουργείο Άμυνας. Συνεπώς, η κυβέρνηση αφαιρεί θεσμοθετημένες αρμοδιότητες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο κ. Δένδιας επειδή προφανώς δε θέλει να εφαρμόσει την τροπολογία γιατί διαφωνεί και προσπάθησε – αντίθετα σε όσα πλέον προβλέπονται – να αναθέσει εκ νέου στη δημοτική αρχή της Αθήνας τη φροντίδα του μνημείου που ανέθεσε στο Υπουργείο Άμυνας η τροπολογία. Τη φροντίδα, όμως, έχει τώρα το Υπουργείο Άμυνας, τη φορέσανε «καπέλο» στον κ. Δένδια. Πρόκειται ξεκάθαρα για μία κυβέρνηση παρωδία. Ο κ. Δένδιας θέλει να πετάξει από πάνω του τον «μουτζούρη», που του ρίξανε».

Ο Κώστας Τσουκαλάς, τέλος, επισήμανε την ανάγκη να πέσουν οι τόνοι και σημείωσε ότι «οι παρελάσεις, και εν προκειμένω αυτή της 28ης Οκτωβρίου, αποτελούν μία συνθήκη που ενώνει του Έλληνες και ο κόσμος δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα του διχασμού και της εργαλειοποίησης. Εμείς έχουμε ένα καθαρό μήνυμα: μετριοπάθεια και εθνική ενότητα».



Πηγή: skai.gr

