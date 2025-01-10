«Εγώ πιστεύω ότι τα πρόσωπα πρέπει να λένε κάτι. Η Νέα Δημοκρατία μεγάλωσε αυτά τα εννιά χρόνια, γιατί ενώ έμεινε πιστή στην ιδρυτική της διακήρυξη, αν τη διαβάσει κανείς θα δει πόσο πιστοί έχουμε μείνει, δεν φοβήθηκε μια λελογισμένη διεύρυνση, κυρίως προς την κοινωνία. Αυτό, λοιπόν, είναι το μήνυμα το οποίο θέλει να εκπέμψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κάθε του μεγάλη απόφαση. Είτε είναι μια πολιτική απόφαση, είτε είναι μια απόφαση προσώπου, δίνοντας ευκαιρίες, στο τέλος της ημέρας όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Άρα, νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα δούμε και τώρα». Αυτό τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη του στον τηλεοπτικό σταθμό Αντέννα, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πρόσωπο που θα προταθεί για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Αναφερόμενος στα ονόματα που ακούγονται είπε ότι κανείς δεν το γνωρίζει το πραγματικό όνομα «και όλο αυτό το οποίο έχουμε θωρακίσει, έχουμε προστατεύσει, είναι σημαντικό για τον θεσμό». Προσέθεσε λέγοντας: «Μένουν λίγες ημέρες, όπως έχει πει ο πρωθυπουργός στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, εκκινεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου την προσεχή Τετάρτη να δει την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που είναι μια μηνιαία θεσμική συνάντηση, ούτως ή άλλως».

Μιλώντας για την κ. Σακελλαροπούλου είπε ότι είναι η εν ενεργεία Πρόεδρος της Δημοκρατίας και σημείωσε ότι «με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια, σοβαρότητα, τίμησε τον θεσμό αυτόν».

Μιλώντας για το κυβερνητικό έργο είπε ότι η ίδια η πραγματικότητα λέει ότι η Ελλάδα είναι η πρωταθλήτρια χώρα στην Ευρώπη σε ποσοστό μείωσης φόρων από 2019 μέχρι το 2023, και συγκεκριμένα ήταν το 42,8% του ΑΕΠ και έχει πέσει στο 40,7% του ΑΕΠ το 2023. «Πρακτικά, επειδή ήμασταν μια χώρα, που για ολόκληρες δεκαετίες οι πολίτες άκουγαν μόνο για φόρους, ήταν πρώτη προτεραιότητά μας να μειώσουμε και μειώσαμε συμπεριλαμβανομένων των φόρων που μειώθηκαν από 1/1/2025, 72 φορολογικούς συντελεστές» είπε.

Αναφερόμενος στις πηγές εσόδων του κράτους είπε ότι τα λεφτά δεν φυτρώνουν από κάπου και τόνισε πως όσοι προτείνουν αυξήσεις και παροχές πρέπει να εξηγήσουν από που θα βρουν τα χρήματα. Και προσέθεσε: «Η κυβέρνηση αυτή αυξάνει τα έσοδα με τρεις τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι με τις δουλειές που δημιουργεί. Γιατί; 500.000 άνθρωποι που πληρώνονταν από το επίδομα ανεργίας -σαν να τους πλήρωνε το Κράτος- τώρα πληρώνουν το Κράτος με τη δουλειά τους. Με φόρους και εισφορές, όχι αυξημένους. Δεύτερον, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. 1,8 δισ. έχουν έρθει επιπλέον στα κρατικά ταμεία από μια σειρά από πολιτικές που εφαρμόσαμε. POS, ταμειακές, σύστημα IRIS, διαφορετικός τρόπος μεταβίβασης ακινήτων. Και ο τρίτος τρόπος είναι η ανάπτυξη της οικονομίας, το αντιλαμβανόμαστε, επιστρέφουμε σε ΑΕΠ όπως πριν από την κρίση».

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει 72 φορολογικούς συντελεστές, συμπεριλαμβανομένων 23 έμμεσων φόρων, λέγοντας όμως ότι δεν είναι αρκετό αυτό.

«Ο στόχος μας είναι τα επόμενα χρόνια να μειώσουμε παραπάνω φόρους. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, όπως και τους προηγούμενους και με έναν τρόπο, όμως, ο οποίος θα οδηγεί σε μείωση και του χρέους ταυτόχρονα».

Αναφερόμενος στη φορολόγηση των ισχυρών ο κ. Μαρινάκης είπε: «Ας κοιτάξουμε λίγο πίσω στον χρόνο και τα τελευταία χρόνια και τα προηγούμενα χρόνια. Ποιος άλλος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά έχει φορολογήσει τόσο πολύ -γιατί υπήρχε μία έκτακτη ανάγκη, δεν είναι τακτική πολιτική- εταιρίες παροχής ενέργειας για να επιστρέψει στους πολίτες και να πληρώσουν ακριβό ρεύμα; Απάντηση: Μόνο ο Μητσοτάκης. Ποιος άλλος πρωθυπουργός έχει υπερφορολογήσει εκτάκτως τα υπερκέρδη μεγάλων επιχειρήσεων, όπως, για παράδειγμα, τα διυλιστήρια, κάτι το οποίο -το ξαναλέω- ήταν έκτακτο, δεν είναι μόνιμη πολιτική μας. Μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος άλλος πολιτικός έχει πάρει μέτρα σαν κι αυτά, και ας κοιτάξουμε λίγο και σε άλλες χώρες, άμεσα, χωρίς να λαϊκίζει και χωρίς να θέλει να εκδικηθεί κάποιον, όπως αυτά που είδαμε για τις τράπεζες; Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Αναφερόμενος στις τράπεζες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι η χώρα να γίνει μία κανονική χώρα, όπου οι επιχειρήσεις θα συνεχίζουν να δημιουργούν προοπτικές και θέσεις εργασίας, θα συνεχίζουν να είναι κερδοφόρες, όχι, όμως, σε επίπεδα αθέμιτης κερδοσκοπίας. Είπε ότι κατά την άποψη του το κορυφαίο μέτρο για τις τράπεζες, είναι ο διπλασιασμός του ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητά τους, το οποίο όπως είπε είναι ένα μέτρο το οποίο δείχνει ότι υπάρχει σχέδιο και στρατηγική.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.