«Ήρεμα νερά» με Τουρκία με το βλέμμα στο Κυπριακό, «αναταραχή» με τη Βόρεια Μακεδονία

Έχοντας συμπληρώσει σχεδόν δεκαέξι μήνες “νηνεμίας” στα ελληνοτουρκικά κάθε ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν μόνο θετικό αποτύπωμα μπορεί να αφήνει στην εμπέδωση του καλού κλίματος μεταξύ των δυο χωρών. Κατά την ελληνική πλευρά, στη συζήτηση που έγινε στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ και διήρκησε 41 λεπτά, οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε σύντομη επισκόπηση των διμερών σχέσεων μετά την τελευταία συνάντηση που είχαν τον περασμένο Μάιο στην Άγκυρα. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με τις τουρκικές αρχές στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης. Συμφώνησαν να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία για την επίτευξη του στόχου του διπλασιασμού του όγκου των διμερών εμπορικών συναλλαγών.

Σε αντίθεση με τις δυο τελευταίες συναντήσεις τους σε Αθήνα και Άγκυρα τα χαμόγελα αυτή τη φορά ανάμεσα στους δυο επικεφαλής των κρατών δεν περίσσευαν. Τα “ήρεμα νερά” που έχουν επικρατήσει δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση πως οι γείτονες έχουν απομακρυνθεί από πάγιες αξιώσεις τους που δεν συνάδουν με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Μετά την ολοκλήρωση των επαφών οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν είχαν ξεχωριστή συνάντηση προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματα του διαλόγου.

Στην ελληνική πλευρά γνωρίζουν πως το πιο “ακανθώδες” ζήτημα αυτή τη στιγμή με τους γείτονες είναι το Κυπριακό με τη ρητορική αξιωματούχων, αλλά και του Ταγίπ Ερντογάν να είναι κλιμακούμενη. Σε αυτό το πλαίσιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα για την ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών με σκοπό την επίλυση του ζητήματος. Υπενθυμίζεται πως η συγκυρία είναι ιδιαίτερη, καθώς σε δέκα ημέρες ο Έλληνας πρωθυπουργός θα βρεθεί στη Λευκωσία για την ημέρα μνήμης από την τουρκική εισβολή και ο Ταγίπ Ερντογάν για μία ακόμα από τις συνηθισμένες φιέστες που πραγματοποιεί στα κατεχόμενα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι 50 χρόνια μετά την τραγωδία του ’74 δεν μπορεί ένα κράτος μέλος της Ε.Ε. να παραμένει διαιρεμένο. Οι ισορροπίες αυτή την περίοδο είναι λεπτές, καθώς η ειδική απεσταλμένη των Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άνχελ Ολγκίν Κουέγιαρ παρέδωσε την έκθεση της για το Κυπριακό, την οποία ανέμεναν οι εμπλεκόμενες πλευρές. Η κ.Ολγκίν ζήτησε να συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με τους υπουργούς Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας προκειμένου να τους ενημερώσει και να συζητήσουν το περιεχόμενο της έκθεσης. Η συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας.

Η αποφυγή προκλήσεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο είναι απαραίτητη συνθήκη προκείμενου μελλοντικά να δοθεί η δυνατότητα να μπουν στο τραπέζι των συζητήσεων τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών. Αυτός άλλωστε είναι ο απώτερος στόχος που έχει τεθεί. Δεν φαίνεται πως ακόμα οι δυο πλευρές έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο και τα βήματα που πρέπει να γίνουν είναι πολλά. Επόμενος σταθμός θα είναι, όπως κάθε χρόνο, η Νέα Υόρκη στα τέλη Σεπτεμβρίου όπου είναι προγραμματισμένο νέο ραντεβού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Προβλήματα με τη Βόρεια Μακεδονία

Αν με την Τουρκία και μετά τις πέντε συναντήσεις των δυο ηγετών οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται σε τροχιά εξομάλυνσης, το ίδιο δεν ισχύει με τη Βόρεια Μακεδονία μετά τις πρόσφατες εκλογές στη γειτονική χώρα. Ο νέος πρωθυπουργός, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, για άλλη μια φορά κλιμάκωσε την προκλητικότητά του, παραβιάζοντας κατάφωρα τη Συμφωνία των Πρεσπών στην «καρδιά» της Συμμαχίας. Προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ έκανε λόγο για "Μακεδονία" - "μακεδονική" κυβέρνηση και "μακεδονικό" στρατό.

«Η παραβίαση ή η επιλεκτική εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών θα θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων» υπογράμμισε κατά πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή πρώτη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ, κάνοντας ειδική αναφορά στη Συμφωνία των Πρεσπών και υπενθυμίζοντας ότι η υπογραφή της επέτρεψε τη διεύρυνση της Συμμαχίας με την προσχώρηση της Βόρειας Μακεδονίας.

«Pacta sunt servanda. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε όλοι», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρόντος του κ. Μίτσκοσκι.

