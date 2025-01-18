ΗΠΑ: Το «διαφορετικό» δεν ενθουσιάζει τις εταιρείες

Στις ΗΠΑ, η συντομογραφία DEI σημαίνει Diversity, Equity and Inclusion (διαφορετικότητα, ισότητα και συμπερίληψη). Αναφέρεται σε μέτρα και προγράμματα με στόχο να μην γίνονται διακρίσεις εις βάρος ανθρώπων με βάση το φύλο ή το χρώμα του δέρματός τους. Το ακρωνύμιο DEI έχει αποκτήσει μεγάλη πολιτική φόρτιση. Οι προοδευτικοί το βλέπουν ως συμβολή σε μια δικαιότερη κοινωνία, ενώ για τους συντηρητικούς δεν είναι παρά μια υπερβολή. Ορισμένες μεγάλες εταιρείες έχουν αρχίσει να μειώνουν τα προγράμματά τους για την προώθηση των στόχων DEI, όπως για παράδειγμα τα McDonald's, ο γίγαντας των σουπερμάρκετ Walmart, η κατασκευάστρια αεροσκαφών Boeing και η αυτοκινητοβιομηχανία Ford.



Αυτό δεν σημαίνει ότι η διαφορετικότητα ή η ισότητα των φύλων δεν είναι πλέον σημαντικές για αυτές τις εταιρείες. Αντίθετα, θέλουν να αποφύγουν προβλήματα. Οι συντηρητικοί υποστηρίζουν ότι τα προγράμματα για τη διαφορετικότητα αποτελούν από μόνα τους διακρίσεις, για παράδειγμα κατά των λευκών ανδρών. «Οι διοικήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η DEI θα γίνει πολύ πιο αμφιλεγόμενη το 2025», λέει η Λίλυ Ζενγκ στην DW, σύμβουλος επιχειρήσεων σχετικά με την DEI και η οποία γράφει βιβλία.

Δεν συμφωνούν όλοι με τις αξίες DEI

Πολλές εταιρείες έχουν εισαγάγει εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα αμεροληψίας για υποεκπροσωπούμενες ομάδες και πρακτικές προσλήψεων με διαφανή κριτήρια προαγωγών. Μελέτες έχουν δείξει ότι η αξιοποίηση ενός ευρύτερου φάσματος προσόντων των εργαζομένων οδηγεί σε μεγαλύτερη καινοτομία και δημιουργικότητα.



Αλλά δεν είναι όλοι οπαδοί της DEI. Το Ανώτατο Δικαστήριο, με απόφαση που εξέδωσε τον Ιούνιο του 2023, θεώρησε αντισυνταγματική την ευρέως διαδεδομένη στις ΗΠΑ πρακτική να λαμβάνεται υπόψη η εθνική καταγωγή κατά την εισαγωγή σε κολέγια και πανεπιστήμια, για παράδειγμα μέσω ποσοστώσεων για τους μαύρους. Η απόφαση έχει επηρεάσει και άλλους τομείς εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος.



Ο Στίβεν Μίλερ, πρώην πολιτικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, έχει καταθέσει πολλές αγωγές, μεταξύ άλλων εναντίον της Meta, της μητρικής εταιρείας του Facebook και του Instagram και της διαδικτυακής εταιρείας λιανικών πωλήσεων Amazon. Ο Μίλερ ισχυρίζεται ότι οι πρωτοβουλίες DEI εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των λευκών. Ορισμένες αγωγές έχουν ήδη κερδηθεί. Τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Fearless Fund ανακοίνωσε ότι διακόπτει οριστικά το πρόγραμμά της για τη στήριξη μαύρων γυναικών επιχειρηματιών.

Προς το παρόν δεν συντρέχει λόγος μεγάλης ανησυχίας

Τέτοιου είδους αγωγές θα μπορούσαν να έχουν ακόμα μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.



Προς το παρόν πάντως, η πλειονότητα των αμερικανικών εταιρειών εξακολουθεί να εφαρμόζει πολιτικές DEI, σύμφωνα με μελέτη του ερευνητικού ινστιτούτου The Conference Board. Περίπου το 80% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα σχεδιάζουν να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τη χρηματοδότησή τους για προγράμματα DEI τα επόμενα τρία χρόνια.



Αλλά και οι εταιρείες που μειώνουν τα προγράμματα DEI θα μπορούσαν να συνεχίσουν να ενστερνίζονται τις σχετικές αξίες που εκπροσωπούνται, πιστεύει η Λίλυ Ζενγκ. Ωστόσο, χωρίς σαφείς στόχους που να αφορούν τη διαφορετικότητα, θα υπάρξουν ακόμα λιγότερες επενδύσεις στον τομέα αυτόν, υπογραμμίζει. Εάν οι επικεφαλής διστάζουν να πάρουν θέση και να εκφράσουν τη δέσμευσή τους σε αυτές τις αξίες, λέει η Ζενγκ, «θα μπορούσαμε να χάσουμε τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο συζητείται το θέμα».



Επιμέλεια: Μαρία Ρηγούτσου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.