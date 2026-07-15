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Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει τον Μέσι να κάθεται ολομόναχος στην προπόνηση

Ο Λιονέλ Μέσι εντοπίστηκε από την κάμερα να κάθεται μόνος του, όντας ιδιαίτερα σκεπτικός πριν την προπόνηση της Αργεντινής ενόψει του αγώνα με την Αγγλία

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Μέσι

Μπορεί σήμερα να είναι η τελευταία του εμφάνιση με την εθνική Αργεντινής. Η τελευταία συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ή να έχει και μια ακόμη ευκαιρία για να διεκδικήσει το δεύτερο Μουντιάλ της καριέρας του και τέταρτο της χώρας του.

Το σίγουρο είναι πως ο Λιονέλ Μέσι ενδεχομένως να νιώθει μια πίεση. Κουβαλά ένα έθνος σχεδόν 50 εκατομμυρίων ανθρώπων στις πλάτες του. Συγκεντρώνεται και ξεκουράζεται όσο περισσότερο μπορεί, απολαμβάνει τις τελευταίες του στιγμές για λογαριασμό της πατρίδας του.

Το έχει συνειδητοποιήσει πως το ματς με την Αγγλία είναι ένα από τα μεγαλύτερα της καριέρας του. Ωστόσο, παραμένει σιωπηλός, ήρεμος και ίσως σκεπτικός. Όπως ακριβώς φαίνεται στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου…

Αρκετοί μάλιστα παρομοιάζουν τη συγκεκριμένη στιγμή με εκείνη του Ντιέγκο Μαραντόνα πριν τον προημιτελικό με την Αγγλία το 1986. «Το βράδυ πριν από τον αγώνα δεν είπε ούτε μία λέξη, ούτε μία. Εκείνο το βράδυ δεν άκουσε μουσική, ούτε έκανε αστεία, δεν έκανε απολύτως τίποτα. Νομίζαμε πως δεν ένιωθε καλά. Βγήκε στο μπαλκόνι και κοιτούσε το κενό, χαμένος στις σκέψεις του», όπως είχε περιγράψει χαρακτηριστικά ο Τάτα Μπράουν!

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Λιονέλ Μέσι Αργεντινή
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