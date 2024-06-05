Κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο και την Ελλάδα θα πραγματοποιήσουν παρεμβάσεις στη «Διεθνή Διάσκεψη για την Ειρήνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», που συνδιοργανώνουν το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα και το Ίδρυμα Ζόραν Ζάεφ, στις 17 και 18 Ιουνίου, στο Ωδείο Αθηνών, ακριβώς 6 χρόνια μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στον πρώην πρωθυπουργό, η Διάσκεψη θα επικεντρωθεί στη σημασία που έχει η προώθηση ενεργητικών πολιτικών για την ειρήνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, όπως λένε, για τις διεθνείς, περιφερειακές και ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Ο διάλογος θα εστιάσει στο μέλλον της Ευρώπης μετά τις ευρωεκλογές, στην ενταξιακή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στην ειρηνική επίλυση διαφορών και τον ρόλο των διεθνών οργανισμών στις διπλωματικές εξελίξεις, στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και τη δίκαιη μετάβαση στην πράσινη ατζέντα, καθώς και στις ευρωπαϊκές οικονομικές εξελίξεις, το Ταμείο Ανάκαμψης και την αντιμετώπιση περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων.

Στη Διεθνή Διάσκεψη θα συμμετάσχουν επικεφαλής διεθνών οργανισμών, πρωθυπουργοί, Ευρωπαίοι επίτροποι, κορυφαίοι κυβερνητικοί παράγοντες, πρώην Πρόεδροι, πρωθυπουργοί και υπουργοί Εξωτερικών, καθώς και εκπρόσωποι κομμάτων από όλο το δημοκρατικό φάσμα με έμφαση στην εκπροσώπηση της Κεντροαριστεράς, της Αριστεράς και των ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων.

Επίσης, σημαντικές θα είναι οι παρεμβάσεις των δημάρχων της Αθήνας και της Κωνσταντινούπολης, αλλά και των επικεφαλής διακεκριμένων ινστιτούτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για την πράσινη ατζέντα.

Ιδιαίτερη στιγμή της Διεθνούς Διάσκεψης θα είναι η απονομή του Βραβείου των Πρεσπών στον Μάθιου Νίμιτς, ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ για το ζήτημα της ονομασίας (1994-2019).

Τη θετική συμβολή του κ. Νίμιτς στην προσέγγιση των δύο χωρών και την επίτευξη της Συμφωνίας των Πρεσπών θα τιμήσει, με μήνυμά του, και ο γγ του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η Διεθνής Διάσκεψη θα αποτελέσει την πρώτη από σειρά εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών που θα πραγματοποιήσει την επόμενη περίοδο το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα με σκοπό την έναρξη ενός ευρύτερου δημόσιου διαλόγου για το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα είναι η επεξεργασία και ανάδειξη προοδευτικών πολιτικών και λύσεων, καθώς και η συμβολή στον διάλογο ευρύτερων δημοκρατικών δυνάμεων για τη διαμόρφωση ενός μέλλοντος ειρήνης, δικαιοσύνης και βιώσιμης ανάπτυξης για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες.

Μεταξύ των συμμετεχόντων είναι:

- Επικεφαλής διεθνών οργανισμών

Antonio Guterres, Γενικός Γραμματέας, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)

- Θεόδωρος Ρουσόπουλος, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Συμβούλιο της Ευρώπης

- Τέσσερις Ευρωπαίοι Επίτροποι

Paolo Gentiloni, Επίτροπος Οικονομίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Johannes Hahn, Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος, Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Maros Sefkovic, Αντιπρόεδρος για την Πράσινη Ατζέντα

- Νυν και πρώην πρόεδροι, πρωθυπουργοί και υπουργοί Εξωτερικών

Francois Hollande, Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας (2012-2017)

Milos Vucevic, πρωθυπουργός Σερβίας

Stefan Löfven, Πρόεδρος του Κόμματος Ευρωσοσιαλιστών, πρωθυπουργός της Σουηδίας (2014-2021)

Υοlanda Diaz, 2η αναπλ. πρωθυπουργός, υπουργός Εργασίας και αν. πρωθυπουργός, Πρόεδρος, Sumar, Ισπανία

Γιώργος Παπανδρέου, πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας (2009-2011)

Νίκος Κοτζιάς, υπουργός Εξωτερικών (2015-2018), Ελλάδα

Nikola Dimitrov, Πρόεδρος, Balkan Center for Constructive Policies Solutionς, αναπλ. πρωθυπουργός για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις (2017- 2020), Βόρεια Μακεδονία

- Ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι από χώρες της ΕΕ, των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής επικεφαλής πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου και στελέχη, εκπρόσωποι από όλο το δημοκρατικό πολιτικό φάσμα

Martin Schulz, Πρόεδρος, Friedrich-Ebert Foundation (FES), πρώην πρόεδρος Ευρωκοινοβουλίου

Elly Schlein, Γενική Γραμματέας, Δημοκρατικό Κόμμα (PD), Ιταλία

Στέφανος Στεφάνου, Γενικός Γραμματέας της ΚΕ, Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ)

Ska Keller, μέλος, Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Magnús Skjöld, υπεύθυνος για Διεθνείς Υποθέσεις, Σοσιαλδημοκρατική Συμμαχία, Ισλανδικό Κοινοβούλιο, Ισλανδία

Alice Barbe, Πρόεδρος, Académie Des Futurs Leaders, Γαλλία

Maroš Šefčovič, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

- Δήμαρχοι και πρώην δήμαρχοι

Imamoglu, δήμαρχος Κωνσταντινούπολης

Χάρης Δούκας, δήμαρχος Αθηναίων

Μαρία Βασιλάκου, ιδρύτρια, Vienna Solutions, αντιδήμαρχος και δημοτική σύμβουλος της Βιέννης (2010-2019)

- Εκπρόσωποι ινστιτούτων, στελέχη οργανισμών και δημοσιογράφοι

Mustafa Aydin, πρόεδρος, Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων Τουρκίας

Barak Ravid, δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής, CNN, Ισραήλ

Miroslav Lajcak, ειδικός απεσταλμένος Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δυτικά Βαλκάνια

Μενέλαος Μενελάου, Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής για το Κυπριακό, Kύπρος

Σωτήρης Ρούσσος, καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, επιστημονικός υπεύθυνος Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών

Humberto Costa, γερουσιαστής, Ίδρυμα Lula, Βραζιλία

Julian Popov, υπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων (2023-2024), Βουλγαρία, ερευνητής, European Climate Foundation

David Livingston, σύμβουλος Ειδικού Προεδρικού Απεσταλμένου για το Κλίμα, John Kerry, ΗΠΑ

Μανώλης Πλειώνης, διευθυντής και πρόεδρος του ΔΣ, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

- Συντονιστές των συζητήσεων

Μαρία Νικόλτσιου, δημοσιογράφος Alpha TV

Αντώνης Παπαγιαννίδης, διευθυντής, Οικονομική Επιθεώρηση

Νίκη Λυμπεράκη, Mega TV

Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής και διευθυντής, ACG Institute of Global Affairs, Αμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών

Μαριλένα Κοππά, καθηγήτρια Συγκριτικής Πολιτικής, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Νεκταρία Σταμούλη, ανταποκρίτρια Ανατολικής Μεσογείου, Politico Europe

Νίκη Λυμπεράκη, δημοσιογράφος, Mega Channel

Χάρρυ Τζήμητρας, διευθυντής, PRIO Cyprus Center, Peace Research Institute Oslo, Κύπρος

Elaine Papoulias, διευθύντρια, Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών Minda de Gunzburg (CES), Harvard University, ΗΠΑ

Κάκη Μπαλή, δημοσιογράφος Αυγή

Δώρα Αναγνωστοπούλου, δημοσιογράφος, Mega Channel

