Μητσοτάκης: Ανοίγουμε μέτωπο με τις πολυεθνικές εταιρείες

Αναφορά στις παρεμβάσεις που γίνονται στο Ολυμπιακό Στάδιο έκανε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Χρήστου Μηχαηλίδη, στο Πρώτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Επεσήμανε ότι εκκρεμεί μια πιο ουσιαστική παρέμβαση αλλά ότι χθες βρέθηκε στο Ολυμπιακό Συγκρότημα για να συνομιλήσει με τους πρωταθλητές που προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς του Παρισιού και με μεγάλη ικανοποίηση διαπίστωσε ότι οι επεμβάσεις που έχουν αρχίσει να γίνονται στο ΟΑΚΑ, έχουν ήδη βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες προπόνησης των αθλητών. Τόνισε ότι πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη αλλά το ΟΑΚΑ δέχεται καθημερινά 18.000-20.000 επισκέπτες, είναι ένας σημαντικός πόλος άθλησης και ψυχαγωγίας και «θέλουμε να το αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο».

Σε αναφορά του Χρήστου Μηχαηλίδη σε είδηση του BBC για το ότι επώνυμα προϊόντα, υπηρεσίες, celebrities και πολιτικοί influencers χτυπήθηκαν χθες από μεγάλη κυβερνοεπίθεση στο TikTok, υπογράμμισε ότι «ενόψει των ευρωεκλογών πρέπει να είμαστε σε απόλυτη εγρήγορση για εκστρατείες παραπληροφόρησης και κυβερνοεπιθέσεις που ενίοτε ενορχηστρώνονται από χώρες οι οποίες μπορεί να έχουν κάποιο λόγο να θέλουν να παρέμβουν στις ευρωπαϊκές εκλογές. Και να ζητήσω από όλες και όλους τους συμπολίτες μας που βρίσκονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι εξαιρετικά καχύποπτοι και προσεκτικοί και ειδικά αν εντοπίσουν κάτι που φαίνεται ότι δεν είναι ακριβές να φροντίζουν με κάποιο τρόπο να το αναδεικνύουν και να μην πιστεύουν και όλα όσα γράφονται και λέγονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Σχετικά με τις ευρωεκλογές και το σχόλιο έγκυρων αναλυτών ότι «δοκιμάζουν την αντοχή των πολιτικών υλικών πάνω στην οποία στηρίζεται Ευρωπαϊκή Ένωση», ο πρωθυπουργός απάντησε για το αν μοιράζεται την ίδια ανησυχία: «Πρέπει να εξηγήσουμε γιατί οι ευρωεκλογές αυτές είναι σημαντικές και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα γιατί νομίζω ότι δεν έχει γίνει αρκετή συζήτηση για το ζήτημα αυτό σε αυτήν την προεκλογική περίοδο. Η Ευρώπη το 2024 αντιμετωπίζει διαφορετικές και πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις από αυτές που αντιμετώπιζε όταν ξανακάναμε ευρωεκλογές το 2019. Σε μια περίοδο μεγάλης γεωπολιτικής αστάθειας με έναν πόλεμο στην Ουκρανία, μεγάλη αναταραχή στη Μέση Ανατολή, μεγάλη ανησυχία για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα είναι σημαντικό η Ευρώπη να ξαναβρεί συνολικά το βηματισμό της για να αποκτήσει ένα πιο ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να συγκροτηθούν στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο οι απαραίτητες συμμαχίες μεταξύ των δυνάμεων της λογικής και της Ευρώπης που να μας επιτρέψουν να πάρουμε τέτοιες τολμηρές αποφάσεις για το καλό της Ευρώπης. Κι εκεί θέλουμε η Ελλάδα, σε αυτά τα κέντρα αποφάσεων να είναι πρωταγωνίστρια και όχι ουραγός όπως νομίζω ότι ήμασταν πρωταγωνιστές τα τελευταία πέντε χρόνια σε σημαντικές ευρωπαϊκές αποφάσεις που ωφέλησαν και την Ευρώπη αλλά ωφέλησαν και την πατρίδα μας. 'Αρα είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι αυτό το οποίο θα γίνει την Κυριακή, οι ευρωβουλευτές τους οποίους θα εκλέξουμε αλλά και οι πολιτικοί συσχετισμοί που θα προκύψουν από τις ευρωεκλογές σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα επηρεάσουν και τις δικές μας ζωές στην πατρίδα μας».

Ερωτώμενος αν φοβάται κίνδυνο διάσπασης στην ΕΕ, ο πρωθυπουργός απάντησε: «Όχι. Η Ευρώπη απέδειξε ότι είναι πολύ ανθεκτική και έχει και έναν τρόπο να βρίσκει τελικά συμφωνίες και να δρομολογεί συνθέσεις τέτοιες που να ωφελούν τους ευρωπαίους πολίτες. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι είμαι αφελής σχετικά με τον κίνδυνο των άκρων και την ανάγκη να υπάρχουν -μιλώ εκπροσωπώντας τη δικιά μας πολιτική οικογένεια, το ΕΛΚ- δυνάμεις οι οποίες να είναι φιλοευρωπαϊκές αλλά ταυτόχρονα να αναγνωρίζουν ότι η Ευρώπη πρέπει με τόλμη να αλλάξει και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα». Όπως είπε δεν έχει γίνει αρκετή συζήτηση για το γεγονός ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη χώρα μας εκπροσωπείται στο Ευρωκοινοβούλιο από την ευρωομάδα της Αριστεράς η οποία δε συμμετέχει σε καμία διαδικασία λήψης αποφάσεων. «Θεωρείται ακραία ομάδα, όπως ακραίοι θεωρούνται και η μία τουλάχιστον από τις δύο ομάδες που εκπροσωπούν τα κόμματα τα οποία βρίσκονται στα δεξιά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. 'Αρα να έχουμε μία αίσθηση και των ευρωπαϊκών συσχετισμών που θα προκύψουν την επόμενη μέρα και πώς αυτά τα οποία θα ψηφίσουν οι Έλληνες πολίτες, στο βαθμό που μας αναλογεί στο Ευρωκοινοβούλιο, έχει και τη δικιά του αντανάκλαση στις ευρωπαϊκές συμμαχίες της επόμενης μέρας».

Για το ενδεχόμενο μη προσέλευσης στις κάλπες και την έρευνα της Pew Research, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν έχει εικόνα της συγκεκριμένης μέτρησης αλλά υπάρχουν χώρες με πολύ χαμηλότερη συμμετοχή από την Ελλάδα σε ευρωεκλογές κι αυτό είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Όπως είπε, δεν έχει γίνει επαρκώς κατανοητό ίσως από τον κόσμο γιατί οι ευρωεκλογές έχουν αντανάκλαση στη ζωή του και τελικά γιατί τον αφορούν. Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές πολιτικές και τόνισε τη σημασία τους. «Όλες αυτές είναι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται στην Ευρώπη, επηρεάζουν τη δικιά μας ζωή, ενσωματώνονται στην ελληνική έννομη τάξη άρα το τι γίνεται στην Ευρώπη τελικά με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τελικά μας αφορά όλους».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η προεκλογική εκστρατεία είναι πάντα για τον ίδιο εξαιρετικά δημιουργική γιατί του δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τους πολίτες και κυρίως να ακούσει τους πολίτες.

Τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως το πρώτο πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες είναι το κόστος ζωής και η ακρίβεια. «Είναι ένα πρόβλημα το οποίο κυριαρχεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, απλά στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα διότι αυτή η έξαρση της ακρίβειας, μας βρήκε σε μία εποχή που η χώρα τώρα εξέρχεται από μία υπερδεκαετή μεγάλη οικονομική κρίση με τα εισοδήματα των Ελλήνων να είναι ακόμη αρκετά συμπιεσμένα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Ποτέ δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει. Ναι είδαμε ότι ο πληθωρισμός τον Μάιο έχει μειωθεί αισθητά αλλά έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα σε αυτό το μέτωπο. Και βέβαια δεν θα κουραστώ να το λέω, ότι κάποια στιγμή η ακρίβεια θα υποχωρήσει, αλλά οι αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων ήρθαν για να μείνουν και η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος με μόνιμο τρόπο είναι το πιο βασικό ανάχωμα το οποίο έχουμε απέναντι στην ακρίβεια, στο οποίο βέβαια ανάχωμα προσθέτουμε και σημαντικές παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στην ίδια τη λειτουργία της αγοράς, με πολλά πρόστιμα, με πολλούς ελέγχους και με την ανάδειξη της ευρωπαϊκής διάστασης του προβλήματος όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι πολυεθνικές εταιρείες τιμολογούν τα προϊόντα τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ένα ζήτημα στο οποίο προσωπικά θέλω να δώσω πάρα πολύ μεγάλη έμφαση, γι' αυτό και το έθεσα από τώρα υπόψη της κυρίας φον ντερ Λάιεν, για την οποία είμαι σίγουρος ότι θα είναι η επόμενη η πρόεδρος της Επιτροπής, ώστε να γνωρίζει και η ίδια ποια είναι τα θέματα τα οποία είναι σημαντικά για την πατρίδα μας. Ανοίγουμε ένα μέτωπο με τις πολυεθνικές εταιρείες, αλλά είμαι αναγκασμένος να το κάνω γιατί δεν μπορώ να ανεχθώ ότι σε μία ενιαία αγορά, πατώντας πάνω σε διάφορα τερτίπια και λογιστικά παιχνίδια, τελικά καταλήγουν να χρεώνουν το ίδιο προϊόν πιο ακριβά σε αγορές όπως είναι η Ελλάδα που είναι πιο μικρές σε σχέση με μεγαλύτερες αγορές, όπως μπορεί να είναι η Γαλλία, η Γερμανία», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ως κακό αυτής της προεκλογικής εκστρατείας εντόπισε το γεγονός ότι μιλήσαμε ελάχιστα για την Ευρώπη.

Απαντώντας σχετικά με το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη και τη σχετική συζήτηση στο δημόσιο διάλογο ο πρωθυπουργός επεσήμανε: «Αν ο κ. Κασσελάκης, ως όφειλε, είχε καταθέσει το πόθεν έσχες του εντός 90 ημερών αφότου είχε εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα το συζητούσαμε την τελευταία εβδομάδα πριν τις εκλογές. Νομίζω ότι οι πολίτες έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους». Και επισήμανε ότι σε πολιτικό επίπεδο «από την αντιπολίτευση εξακολουθούμε να βλέπουμε έναν συνδυασμό τοξικότητας, ψεμάτων και μιας αφόρητης αλαζονείας και αυτοαναφορικότητας».

Για το αν του λείπει ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι «δεν καθορίζουμε εμείς τους πολιτικούς μας αντιπάλους» αλλά αυτό το οποίο συνολικά λείπει από τη χώρα -όχι πως το είχαμε πριν- σχολίασε είναι «ένας πιο συγκροτημένος πολιτικός διάλογος για τα πραγματικά ζητήματα των πολιτών χωρίς ακρότητες, χωρίς τοξικότητα, με τεκμηρίωση και κυρίως χωρίς αυτή την υπερβολική πόλωση που κάποια κόμματα επιδιώκουν ενδεχομένως για να κρύψουν τις δικές τους αδυναμίες».

