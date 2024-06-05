Η «ταυτότητα» των εκλογών στη γηραιά ήπειρο

Του Αντώνη Αντζολέτου

Τα αποτελέσματα στη γηραιά ήπειρο των «27» θα τα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο της αποχής. Αν και οι κάλπες είναι εξαιρετικά κρίσιμες, είναι αμφίβολο κατά πόσο οι Ευρωπαίοι θα προσέλθουν στα σχολικά παραβάν παρά τα ισχυρά διακυβεύματα.

Το 2019 υπήρξαν χώρες που η συμμετοχή ήταν εξαιρετικά χαμηλή, όπως η Τσεχία και η Σλοβενία και άλλες όπως το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο που ξεπέρασαν το 80%.

Ψήφισαν το 2019 ανά χώρα

Συμμετοχή 2019: 51%

Αυστρία: 59,8% (υποχρεωτική ψήφος) Λουξεμβούργο: 84,2%

Βέλγιο: 88,5% (υποχρεωτική ψήφος) Μάλτα: 72,7%

Βουλγαρία: 32,6% (υποχρεωτική ψήφος) Ολλανδία: 41,9%

Κροατία: 29,9% Πολωνία: 45,7%

Κύπρος: 45% Ρουμανία: 51,2%

Τσεχία: 28,7% Σλοβακία: 22,7%

Δανία: 66,1% Σλοβενία: 28,9%

Εσθονία: 37,6% Ισπανία: 60,7%

Φινλανδία: 40,8% Σουηδία: 55,3%

Γαλλία: 50,1% Γερμανία: 61,4%

Ελλάδα: 58,7% (υποχρεωτική με εξαιρέσεις) Ουγγαρία: 43,4%

Ιρλανδία: 49,7% Ιταλία: 54,5%

Λετονία: 33,5% Λιθουανία: 53,5%

Σε γενικές γραμμές η μεγαλύτερη συμμετοχή έχει καταγραφεί σε επίπεδο Ε.Ε. στις πρώτες κάλπες το 1979 (62%). Από εκεί και πέρα η πορεία ήταν πτωτική. 1984 (59%), 1989 (58,4%), 1994 (56,7%), 1999 (49,5%), 2004 (45,6%), 2009 (43%), 2014 (42,6%). Άνω του 50% επανήλθε η συμμετοχή πριν από πέντε χρόνια με έρευνες να αναφέρουν πως μικρότερες ηλικίες προσήλθαν στις κάλπες.

Στις επικείμενες ευρωεκλογές εκτός από την Ελλάδα και άλλες χώρες που είχαν θεσπίσει παλαιότερα την επιστολική ψήφο θα διευκολύνουν τους πολίτες που δεν μπορούν να μεταβούν στις κάλπες. Πρόκειται για το Βέλγιο, Γερμανία, Εσθονία, Ισπανία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Ολλανδία, Αυστρία, Σλοβενία, Φινλανδία, Σουηδία. Η Εσθονία είναι αρκετά βήματα πιο μπροστά επιτρέποντας και την ηλεκτρονική ψήφο.

Όπως ισχύει και για τον τρόπο εκλογής των ευρωβουλευτών η κάθε χώρα έχει διαφορετικά ηλικιακά όρια τόσο για το δικαίωμα ψήφου όσο και για όσους επιθυμούν να εκλεγούν.

Ε.Ε. - ελάχιστο όριο ηλικίας ψήφου

16 ετών: Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Μάλτα

17 ετών: Ελλάδα

18 ετών: Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία

Ε.Ε. – ελάχιστη ηλικία υποψηφίων

18 ετών: Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Αυστρία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Φινλανδία, Σουηδία

21 ετών: Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία, Κύπρος

23 ετών: Ρουμανία

25 ετών: Ελλάδα, Ιταλία

Ο πληθυσμός της Ε.Ε. των 27 χωρών-μελών συνολικά είναι λίγο κάτω από 450 εκατομμύρια. Σχεδόν 360 εκατομμύρια πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι χώρες έχουν όλες μαζί ένα ΑΕΠ που φτάνει σχεδόν τα 17 τρισεκατομμύρια ευρώ και οι εμπορικές ανταλλαγές τους αντιστοιχούν περίπου στο 15% του παγκόσμιου εμπορίου. Οι νέοι συσχετισμοί στο Ευρωκοινοβούλιο αναμένεται να είναι πολύ σημαντική για το μέλλον της Ευρώπης με τις ομάδες που θα σχηματιστούν.

Απερχόμενο Ευρωκοινοβούλιο (έδρες – ποσοστό)

EPP - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος 177 25,4%

S&D - Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών Δημοκρατών 139 20%

Renew Europe – Φιλελεύθερη Ομάδα 102 14,2%

Verts/ALE - Ομάδα Πρασίvωv / Ελεύθερη Συμμαχία 72 10,09%

ECR - Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών 68 9,51%

ID - Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας 59 8,24%

The Left - Ομάδα της Αριστεράς GUE/NGL 37 5,40%

NI - Μη Εγγεγραμμένοι 51 7,10%

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.