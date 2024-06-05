Μετά τις δηλώσεις του Γιώργου Βαρεμένου, σφοδρή ήταν και η αντίδραση της Νέας Αριστεράς στις καταγγελίες του στενού συνεργάτη του Στέφανου Κασσελάκη, Θανάση Οικονόμου, ο οποίος το βράδυ της Τρίτης είχε κάνει λόγο για «σκιές» και «συνδιαλλαγές» στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ κατά την υποβολή του πόθεν έσχες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή.

«Όσο πλησιάζουμε στις κάλπες και γίνεται φανερό το αδιέξοδο του lifestyle και της ταύτισης με στρατηγικές επιλογές της Δεξιάς όπως οι φοροαπαλλαγές στους πλούσιους, το κόμμα Κασσελάκη υιοθετεί ανοιχτά τακτικές Τραμπ: εξωφρενικές θεωρίες συνωμοσίας, απροκάλυπτα fake news, υπερωρίες της χωματερής του διαδικτύου», επισημαίνει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας πως «χτες βράδυ η αθλιότητα άλλαξε πίστα», βάζοντας στο κάδρο τον ίδιο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Κασσελάκης κατάφερε να κάνει λίγες μέρες πριν τις εκλογές την πιο βολική πάσα στην χρεοκοπημένη ΝΔ. Αναδεικνύεται έτσι σε χρυσό χορηγό του συστήματος Μητσοτάκη.Στην προσπάθεια δημιουργίας ενός life style ΙΧ κόμματος, ο κ. Κασσελάκης και τα στελέχη του προσπαθούν να ξαναγράψουν την Ιστορία και προσβάλουν με χυδαία ψέματα την αξιοπρέπεια χιλιάδων πολιτών με διαδρομή στην Αριστερά και τον προοδευτικό χώρο, ανεξαρτήτως των σημερινών επιλογών τους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς:

«Όσο πλησιάζουμε στις κάλπες και γίνεται φανερό το αδιέξοδο του lifestyle και της ταύτισης με στρατηγικές επιλογές της Δεξιάς όπως οι φοροαπαλλαγές στους πλούσιους, το κόμμα Κασσελάκη υιοθετεί ανοιχτά τακτικές Τραμπ: εξωφρενικές θεωρίες συνωμοσίας, απροκάλυπτα fake news, υπερωρίες της χωματερής του διαδικτύου.

Χτες βράδυ η αθλιότητα άλλαξε πίστα. Στέλεχος και συνεργάτης του κ. Κασσελάκη πέταξε λάσπη σε στελέχη της Νέας Αριστεράς και ανέβασε τον πήχη της χυδαιότητας, φτάνοντας στο σημείο να κατηγορήσει την κυβέρνηση Τσίπρα ότι ήρθε σε συνδιαλλαγή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το Πόθεν Έσχες του.

Ως εδώ με τον βούρκο!

Ας γνωρίζουν ότι οι τραμπικές μέθοδοι δεν πρόκειται να πτοήσουν τη Νέα Αριστερά. Η Αριστερά στην Ελλάδα έχει μια πολύ μακρά παράδοση αγώνων για να φοβηθεί τη λάσπη.

Ο Κασσελάκης κατάφερε να κάνει λίγες μέρες πριν τις εκλογές την πιο βολική πάσα στην χρεοκοπημένη ΝΔ.

Αναδεικνύεται έτσι σε χρυσό χορηγό του συστήματος Μητσοτάκη.

Στην προσπάθεια δημιουργίας ενός life style ΙΧ κόμματος, ο κ. Κασσελάκης και τα στελέχη του προσπαθούν να ξαναγράψουν την Ιστορία και προσβάλουν με χυδαία ψέματα την αξιοπρέπεια χιλιάδων πολιτών με διαδρομή στην Αριστερά και τον προοδευτικό χώρο, ανεξαρτήτως των σημερινών επιλογών τους.

Ως Νέα Αριστερά δεν θα μείνουμε σιωπηλοί απέναντι στον βούρκο, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του».

