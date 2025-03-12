ΥΠΑΝ: Fake News οι δηλώσεις Καραμέρου για τις τιμές προϊόντων σε σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα και τη Γερμανία

Σε ένα πόλεμο αλλεπάλληλων ανακοινώσεων εκατέρωθεν έχουν επιδοθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος. «Fake news» χαρακτήρισε το ΥΠΑΝ τις δηλώσεις του κ. Καραμέρου στον ΣΚΑΪ για «μεγάλη ακρίβεια στα τρόφιμα».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ παρέθεσε συγκριτικούς πίνακες για τις τιμές σε Γερμανία και Ελλάδα. «Κοιτάξτε μόνο τις τιμές στα σούπερ μάρκετ σε Ελλάδα και Γερμανία, σε ίδια προϊόντα: 1,59€ το γάλα στην Ελλάδα, 1,25 στη Γερμανία. Ο καφές, ίδια μάρκα, 7,84€ στην Ελλάδα, 5,49€ στη Γερμανία. Το ζαμπόν 2,56€ στην Ελλάδα, 1,59€ στη Γερμανία. 5,77€ το σαμπουάν στην Ελλάδα, 3,45€ στη Γερμανία. Μόνο το αφρόλουτρο είναι φθηνότερο στην Ελλάδα, την ώρα που ένας μισθός 968€ στην Ελλάδα είναι 2.161€ στη Γερμανία (για την ίδια κλίμακα)», επεσήμανε.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, από την πλευρά του, απαντώντας στις παραπάνω δηλώσεις εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η αλήθεια και η πραγματικότητα δεν έχουν καμία αξία για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Καραμέρο. Ξέρουν μόνο να κουνάνε το δάχτυλο, να κάνουν δηλώσεις, αδιαφορώντας για τα πραγματικά στοιχεία.

Η αλήθεια και η πραγματικότητα, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, όσο και αν στην Κουμουνδούρου την αρνούνται, είναι ότι η Ελλάδα τους τελευταίους τέσσερις μήνες έχει τον χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων και βασικών ειδών διαβίωσης στην Ευρωζώνη.

Η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι ότι σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) - που δημοσιεύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2025 - οι τιμές του τυπικού καλαθιού καταναλωτικών προϊόντων στα ελληνικά supermarkets είναι φθηνότερες σε σχέση με τα αντίστοιχα καλάθια προϊόντων σε Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Ισπανία, δηλαδή από όλες τις χώρες που καλύπτει η απογραφική (και όχι δειγματοληπτική) έρευνα του ΙΕΛΚΑ.

Τα σχετικά συγκριτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:





Ειδικότερα, σε ότι αφορά στα επιμέρους προϊόντα, στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Καραμέρος, τα αναλυτικά στοιχεία του ΙΕΛΚΑ είναι τα ακόλουθα:

Οι δηλώσεις του κ. Καραμέρου προστίθενται έτσι σε μία σειρά θεωριών συνομωσίας και «fakenews» που βλάπτουν πέρα από την αλήθεια, τους ίδιους τους καταναλωτές, οδηγώντας τους να πιστεύουν ότι τα «στοιχεία» και οι «τιμές» που αναφέρει ο κ. Καραμέρος, είναι πραγματικά με αποτέλεσμα να τους καθιστούν εύκολα θύματα όσων επιχειρούν να αισχροκερδήσουν εις βάρος τους.

Δυστυχώς, όμως, η λέξη «ευθύνη» ή η λέξη «υπευθυνότητα» δεν είναι στις «δυνατές» του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε του κ. Καραμέρου».

Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για Fake News

Απαντώντας στον χαρακτηρισμό των δηλώσεων του ως Fake News, ο Γιώργος Καραμέρος δήλωσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Ο Υπουργός Ανάπτυξης της κυβέρνησης των καρτέλ, κ. @OTheodorikakos νομίζει ότι μπορεί ακόμα να κοροϊδεύει μετά από 6 χρόνια τους πολίτες ισχυριζόμενος ότι δεν υπάρχει ακρίβεια και χαρακτηρίζοντάς τη Fake News! Σήμερα στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ αναφέρθηκα αφενός σε συγκεκριμένα βασικά αγαθά (γάλα, καφές κ.α) που διατίθενται στα σουπερμάρκετ στην Ελλάδα σε ακριβότερες τιμές από ό,τι στη Γερμανία και αφετέρου σε αδιαμφισβήτητα στοιχεία του ΙΜΕ ΒΕΕ που τεκμηριώνουν μεταξύ άλλων και τα δημοσκοπικά ευρύματα της δημοσκόπησης της Metron Analysis (Mega 20/2) όπου το 52% των πολιτών δηλώνουν πως περνούσαν καλύτερα το 2019 σε σχέση με σήμερα. Ο υπουργός του κ. Μητσοτάκη όμως για απάντηση μας κραδαίνει στην ανακοίνωσή του τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ για το αποτυχημένο καλάθι του νοικουριού των προκατόχων του. Επιμένουν δηλαδή στο λάθος και δηλώνουν την ικανοποίηση τους πως όλα πάνε καλά. Και ας είμαστε οι Έλληνες στην τελευταία θέση της κατάταξης στην αγοραστική δύναμη (δείκτης pps) της ΕΕ σύμφωνα με την Eurostat. Και αυτο Fake News κ. Θεοδωρικάκο;»

Ο Υπουργός Ανάπτυξης της κυβέρνησης των καρτέλ, κ. @theodorikakosp νομίζει ότι μπορεί ακόμα να κοροϊδεύει μετά από 6 χρόνια τους πολίτες ισχυριζόμενος ότι δεν υπάρχει ακρίβεια και χαρακτηρίζοντάς την Fake News!

Σήμερα στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ αναφέρθηκα αφενός σε συγκεκριμένα… pic.twitter.com/6kUPGdTe1J — Γιώργος Καραμέρος (@karameros) March 12, 2025

Απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης στην ανάρτηση του Γ. Καραμέρου

Η εν λόγω ανάρτηση του κ. Καραμέρου, δεν έμεινε αναπάντητη καθώς το Υπουργείο Ανάπτυξης επανήλθε με επόμενη ανακοίνωση:

«Προφανώς, ο κ. Καραμέρος δεν θέλει να αντιληφθεί ότι απέναντι στο πρόβλημα του κόστους ζωής, η κυβέρνηση έχει πάρει σειρά μέτρων ελέγχου των τιμών, ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού, αύξησης των ανώτατων ορίων των προστίμων που προκύπτουν από τους εντατικούς ελέγχους, σημαντικές αλλεπάλληλες αυξήσεις του κατώτατου μισθού κοκ.

Μέτρα που έχουν φέρει αποτελέσματα, καθώς η Ελλάδα είναι η χώρα με τον χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων και βασικών ειδών διαβίωσης τους τελευταίους μήνες στην Ευρωζώνη, με τα σχετικά ποσοστά να είναι είτε πέριξ του μηδενός, είτε καθαρά αρνητικά.

Ο κ. Καραμέρος παριστάνει ότι τα αγνοεί. Ίσως, γιατί τα μέτρα που φέρνουν αποτελέσματα τα ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ και το κόμμα του, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα καταψήφισε. Προφανώς, θα πιστεύουν ακόμα ότι μπορούν να καταργήσουν την ακρίβεια με έναν νόμο και ένα άρθρο, όπως… έκαναν με τα μνημόνια».



