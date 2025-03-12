Λογαριασμός
Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα παραστεί την Πέμπτη στις 11:00 στην ορκωμοσία του νέου ΠτΔ Κώστα Τασούλα

Στις 18.00 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Gideon Sa'ar, στο Μέγαρο Μαξίμου

Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη 13 Μαρτίου στις 11.00 θα παραστεί στην ορκωμοσία του Κωνσταντίνου Τασούλα ως Προέδρου της Δημοκρατίας, στη Βουλή.

Στις 17.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Pierre Gramegna, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 18.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Gideon Sa'ar, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

