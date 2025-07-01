Η Βουλή καταλύτης των πολιτικών εξελίξεων και το καλοκαίρι

Του Αντώνη Αντζολέτου

Σε ρυθμούς ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκει ο Ιούλιος τα πολιτικά κόμματα με τον πρωθυπουργό να προχωρά σε νέες εξαγγελίες προκειμένου να αποδείξει πως τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης δεν έχουν χαθεί και είναι έτοιμη να προχωρήσει μπροστά. Η σύσταση μιας ειδικής ομάδας ελέγχου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της οικονομικής αστυνομίας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ήταν μια ενδεικτική κίνηση πως πρέπει να γίνουν σημαντικά βήματα προκειμένου να αλλάξει το τοπίο. «Δεν διστάζω να αναλάβω το βάρος της ευθύνης και στο όνομα όσων κυβέρνησαν και δεν άλλαξαν ένα κράτος που έπρεπε να αλλάξει», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο προχωρώντας δεύτερη φορά σε μια αυτοκριτική δήλωση για το θέμα.

Στο Μαξίμου γνωρίζουν καλά πως η αντιπολίτευση ετοιμάζει άλλη μια «καταιγίδα». Οι παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις πέρα από τις αρνητικό πολιτικό αντίκτυπο που αφήνουν αφορούν ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας σε όλη τη χώρα και ιδιαιτέρως στην περιφέρεια. Στο ΠΑΣΟΚ είναι σαφές πως βρίσκονται πλέον στη διαδικασία σύνταξης μιας ακόμα πρότασης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Το ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο MEGA. Το νομικό τμήμα της Χαριλάου Τρικούπη δουλεύει με τις «μηχανές» στο φουλ, καθώς η κοινοβουλευτική αριθμητική επιτρέπει στο κόμμα να προχωρήσει μόνο του στην κατάθεση του σχετικού αιτήματος. Να δείξει, δηλαδή για άλλη μια φορά πως ως αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί να κινείται αυτόνομα και να πιέζει την κυβέρνηση.

Στο «πράσινο στρατόπεδο» υπάρχουν περισσότερα χαμόγελα το τελευταίο διάστημα, καθώς και οι εσωκομματικές «γκρίνιες» έχουν σταματήσει, ενώ και στις δημοσκοπήσεις υπάρχει μια τάση παγίωσης της δεύτερης θέσης. Το «πρέσιγκ» στην κυβέρνηση είναι ο πρωταρχικός στόχος, καθώς τα στελέχη πιστεύουν πως μετά τα Τέμπη, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα έρθει αθροιστικά να βάλει την πλειοψηφία σε πολύ δύσκολη θέση. Και στον ΣΥΡΙΖΑ προκρίνουν την προανακριτική, όμως οι τέσσερις βουλευτές που τους λείπουν θα βάλει και πάλι το κόμμα του Σωκράτη Φάμελλου σε διαδικασία αναζήτησης βουλευτών. Θα ξανακοιτάξουν προς τη Νέα Αριστερά; Είναι ενδιαφέρουσα μια τέτοια κίνηση από τη στιγμή που οι πρώην σύντροφοί τους δεν έχουν δείξει διάθεση συναίνεσης για περισσότερες από μια φορά. Στην Κουμουνδούρου μετά την ψηφοφορία για την Κεντρική Επιτροπή που έδειξε την απόλυτη κυριαρχία του Σωκράτη Φάμελλου επιθυμούν να κάνουν ένα restart.

Στην αντιπολίτευση είναι σαφές πως δεν θέλουν να αφήσουν την κυβέρνηση να «ανασάνει» μέσα στο καλοκαίρι. Γνωρίζουν πως ο πρωθυπουργός θα ψάξει να βρει διέξοδο μέσω της ΔΕΘ και των εξαγγελιών που θα κάνει. Ένας δύσκολος Ιούλιος και ένας ακόμα πιο σκληρός Αύγουστος σε συνδυασμό με την ακρίβεια στην αγορά το καλοκαίρι εκτιμούν ότι μπορεί να αλλάξει πολλά στον πολιτικό χάρτη. Για την αντιπολίτευση το ζητούμενο είναι η εξαετία να αποτελέσει το σημείο καμπής για την πορεία της Νέας Δημοκρατίας που από το 2016 κατέχει τα πρωτεία στις εκλογές και στις δημοσκοπήσεις. Η γαλάζια παράταξη θα εξακολουθήσει να επενδύει στην απουσία του εναλλακτικού πόλου διακυβέρνησης που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα και την αποφυγή συνεχόμενων εκλογών. Σε κάθε περίπτωση οι διεργασίες που θα συνεχιστούν στη Βουλή αναμένεται να είναι ο καταλύτης των εξελίξεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.