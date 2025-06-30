Την πρόθεση του ΠΑΣΟΚ να καταθέσει πρόταση για προανακριτική για τον Μάκη Βορίδη και τον Λευτέρη Αυγενάκη εξέφρασε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Live News, αφού σημείωσε ότι η νομική ομάδα στη Χαριλάου Τρικούπη, μελετά ενδελεχώς τη δικογραφία.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε εκλογές, λέγοντας ότι «ένας τρόπος υπάρχει για να λυτρωθεί η χώρα». «Όμως σε χρόνο που δεν θα υπάρχει κίνδυνος παραγραφής των αδικημάτων των υπουργών», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Τέλος, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι αν υπάρχει έστω και ένα εμπλεκόμενο πρόσωπο από την «πράσινη παράταξη» που ζημίωσε το δημόσιο συμφέρον, η απόφασή του θα ήταν μόνοδρομο, «να τεθεί εκτός παράταξης».
