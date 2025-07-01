Η Ελλάδα καταδικάζει την επίθεση στη Δαμασκό - «Δεν υπάρχει χώρος για τρομοκρατία και εκφοβισμό στη νέα Συρία»

Μετά την τρομοκρατική επίθεση στον Ελληνορθόδοξο Ναό του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης καταδίκασε την επίθεση και απηύθυνε έκκληση για απονομή δικαιοσύνης, συμφιλίωση και προστασία όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων στη Συρία.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες που επλήγησαν από αυτή τη δειλή επίθεση», δήλωσε, καταγγέλλοντας το συμβάν ως «μια αποτρόπαιη επίθεση» εναντίον ειρηνικών πιστών και συνολικά του συριακού λαού.

Η δήλωση του κ. Σέκερη έγινε μετά την κλειστή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που συγκλήθηκε με πρωτοβουλία της Ελλάδας. «Δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς όταν τέτοια ειδεχθή εγκλήματα στοχεύουν ειρηνικές κοινότητες. Η τρομοκρατική επίθεση δεν στόχευσε απλώς μια κοινότητα. Στόχευσε όλους τους Σύρους, καθώς και τις προσπάθειες τους για συμφιλίωση και ανάκαμψη», υπογράμμισε ο κ. Σέκερης.

Τόνισε ότι η προστασία της θρησκευτικής και πολιτισμικής πολυμορφίας είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη ειρήνη στη Συρία.

«Η πλήρης προστασία και ένταξη όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων στη Συρία είναι το κλειδί για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της» ανέφερε.

Οι Χριστιανοί, όπως σημείωσε, υπήρξαν ιστορικά «αναπόσπαστο κομμάτι της περιοχής, συμβάλλοντας στην ευημερία και ενισχύοντας τη διαφορετικότητα της».

Σήμερα, ανέφερε ο κ. Σέκερης «που η Συρία προσπαθεί να γυρίσει σελίδα προς ένα καλύτερο μέλλον, οι χριστιανοί μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο σε αυτό, αλλά πρέπει επίσης να προστατευθούν και να τους δοθεί η δυνατότητα να συμβάλουν».

Υπογραμμίζοντας το ευρύτερο πολιτιστικό διακύβευμα, ο κ. Σέκερης ανέφερε ότι «ο πραγματικός πλούτος της Συρίας έγκειται στον πλούσιο και πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της και στην πολιτιστική της κληρονομιά».

«Πλούτος που θα λάμψει μόνο όταν διασφαλιστεί μια Συρία χωρίς αποκλεισμούς, αντιπροσωπευτική και ανεκτική» τόνισε.

Αν και αναγνώρισε τις προκλήσεις που παραμένουν, ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος εξέφρασε ότι η Ελλάδα έλαβε σοβαρά υπόψη τις δεσμεύσεις της μεταβατικής κυβέρνησης της Συρίας.

«Καταγράψαμε με προσοχή τη δέσμευση των συριακών αρχών να προσαγάγουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη» ανέφερε. Τόνισε ωστόσο ότι «η διεθνής κοινότητα αναμένει πως η λογοδοσία και η απόδοση δικαιοσύνης θα διασφαλιστούν χωρίς ελλείψεις».

Ο κ. Σέκερης δήλωσε ότι «έχει κεφαλαιώδη σημασία η εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων, ώστε να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και χωρίς φόβο».

«Η Ελλάδα στηρίζει τα θύματα αυτής της φρικιαστικής επίθεσης, παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια και θα συνεισφέρει στην αποκατάσταση του Ναού» τόνισε.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις προσπάθειες συμφιλίωσης στη χώρα από τη προσωρινή κυβέρνηση, αλλά και για το τι σκοπεύει να κάνει το Συμβούλιο Ασφαλείας και η Ελλάδα προς αυτή την κατεύθυνση ο κ. Σέκερης απάντησε ότι «η συμφιλίωση είναι το κλειδί για την ευημερία και τη σταθερότητα της Συρίας» και ότι «τους ενθάρρυναν τα νέα μέτρα που έλαβαν οι μεταβατικές αρχές της χώρας».

Τόνισε ωστόσο ότι η πρόθεση πρέπει να μετουσιωθεί σε πράξη και ότι το βασικό μήνυμα της Ελλάδας είναι «ότι δεν πρέπει να υπάρχει θέση για την τρομοκρατία, τον εκφοβισμό και τις διακρίσεις στη νέα Συρία».

«Αναμένουμε από τις αρχές να διασφαλίσουν την πλήρη λογοδοσία για όλους τους εμπλεκομένους και να εφαρμόσουν άμεσα μέτρα για την ασφάλεια των χριστιανικών κοινοτήτων, αλλά και όλων των άλλων θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων. Δεν αφορά μόνο τους χριστιανούς. Αυτή τη φορά στοχοποιήθηκαν οι χριστιανοί, αλλά πρόκειται για όλες τις θρησκευτικές και εθνοτικές ομάδες αυτής της χώρας» τόνισε.

Υπενθύμισε επίσης την άμεση διπλωματική κινητοποίηση της Ελλάδας μετά την επίθεση. «Ο πρέσβης μας στη Δαμασκό, μαζί με τον Κύπριο συνάδελφο του, επισκέφθηκε τον Ναό λίγες ώρες μετά το περιστατικό», σημείωσε ο κ. Σέκερης. Κατά την επίσκεψη, ο πρέσβης της Ελλάδας στη Δαμασκό συναντήθηκε με την Υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων της Συρίας, Χιντ Κουαμπαουάτ, η οποία «εξέφρασε αμέσως τον αποτροπιασμό της, τον οποίο θεώρησε ενέργεια άνευ προηγουμένου εχθρότητας».

Επίσης, ο κ. Σέκερης ανέφερε ότι Έλληνας πρέσβης στη Δαμασκό συναντήθηκε επίσης με τον Κυβερνήτη της Δαμασκού, Μαχέρ Μαρουάν και μετέφερε «τα θερμά συλλυπητήρια της ελληνικής κυβέρνησης στις οικογένειες των θυμάτων», ενώ συναντήθηκε και με τον Μακαριώτατο Ιωάννη Ι΄, Πατριάρχη Αντιοχείας, πριν επισκεφθεί τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Η δήλωση του Έλληνα Μονίμου Αντιπροσώπου:

«Καλησπέρα σας. Πριν από μία εβδομάδα, όλοι μας συγκλονιστήκαμε από την τρομοκρατική επίθεση αυτοκτονίας στον Ελληνορθόδοξο Ναό του Αγίου Ηλία στη Δαμασκό, Συρία. Όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την τρομοκρατική επίθεση που στόχευσε χριστιανούς στον τόπο λατρείας τους. Η Ελλάδα επίσης καταδίκασε αυτή την αποτρόπαια ενέργεια. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες που επλήγησαν από αυτή τη δειλή επίθεση και μεταφέρουμε τη βαθιά μας συμπάθεια και αλληλεγγύη στον λαό της Συρίας, ο οποίος καλείται να υπομείνει ακόμη μία αιματηρή πράξη εχθρότητας.

Με ελληνική πρωτοβουλία, το Συμβούλιο Ασφαλείας συνεδρίασε σήμερα σε κλειστή σύνθεση για να εξετάσει τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία. Δεν μπορούμε να μένουμε αδρανείς όταν τόσο ειδεχθή εγκλήματα στοχοποιούν ειρηνικές κοινότητες. Η τρομοκρατική επίθεση δεν στόχευσε απλώς μία κοινότητα· στόχευσε όλους τους Σύρους, καθώς και τις προσπάθειές τους για συμφιλίωση και ανάκαμψη.

Η πλήρης προστασία και ένταξη όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων στη Συρία είναι καθοριστικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της χώρας. Οι χριστιανοί στη Συρία και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή υπήρξαν ιστορικά αναπόσπαστο μέρος της περιοχής, συμβάλλοντας στην ευημερία της και εμπλουτίζοντας τη διαφορετικότητά της. Τώρα, που η Συρία προσπαθεί να γυρίσει σελίδα προς ένα καλύτερο μέλλον, οι χριστιανοί μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο σε αυτό, αλλά πρέπει επίσης να προστατευθούν και να τους δοθεί η δυνατότητα να συμβάλουν.

Ο πραγματικός πλούτος της Συρίας έγκειται στον πλούσιο και πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της και στην πολιτιστική της κληρονομιά· ένας πλούτος που θα αναδειχθεί μόνο όταν διασφαλιστεί μια Συρία χωρίς αποκλεισμούς, αντιπροσωπευτική και ανεκτική. Μια ασφαλής, ειρηνική και ευημερούσα Συρία για όλους τους Σύρους αποτελεί κοινή προσδοκία της διεθνούς κοινότητας.

Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να συνδράμει τη Συρία στο κολοσσιαίο αυτό έργο και ενθαρρύνει τις μεταβατικές αρχές να συνεχίσουν να επιδεικνύουν χειροπιαστές αποδείξεις της δέσμευσής τους για αυτό το μέλλον. Καταγράψαμε με προσοχή τη δέσμευση των συριακών αρχών να προσαγάγουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη. Η διεθνής κοινότητα αναμένει ότι η λογοδοσία και η απόδοση δικαιοσύνης θα διασφαλιστούν χωρίς ελλείψεις.

Επιπλέον, αξίζει να επαναληφθεί ότι έχει κεφαλαιώδη σημασία η εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων, ώστε να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και χωρίς φόβο. Τέλος, η Ελλάδα στηρίζει τα θύματα αυτής της φρικιαστικής επίθεσης, παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια και θα συνεισφέρει στην αποκατάσταση του Ναού. Σας ευχαριστώ».

