Στη φρεγάτα «Σπέτσαι» για επιθεώρηση Στόλου Τασούλας και Δένδιας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας πραγματοποίησαν επιθεώρηση του Στόλου εν πλω επί της φρεγάτας «Σπέτσαι».

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας, ο οποίος εκπροσωπεί την κυβέρνηση, αναφέρει ότι η φρεγάτα έπλεε στο Σαρωνικό Κόλπο ενώ επί της φρεγάτας εκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας βρίσκονταν η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων καθώς και οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας συνοδεύει την ανάρτηση με σχετικές φωτογραφίες από την επιθεώρηση του Στόλου εν πλω με τον ίδιο, την κ. Βούλτεψη, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη, τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Δημήτριο - Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, τον αρχηγό ΓΕΑ αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη καθώς και τον αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη.

Η επιθεώρηση του Στόλου εν πλω πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Ναυτική Εβδομάδα 2025.

Πηγή: skai.gr

