Η τρίτη επέτειος των Τεμπών και οι εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Στα συλλαλητήρια που διοργανώνονται σήμερα σε πολλές πόλεις της χώρας για την τρίτη επέτειο από το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον. Τα περσινά μαζικά συλλαλητήρια έδειξαν ότι τα Τέμπη λειτουργούν σαν μια συλλογική μνήμη, και κινητοποιούν ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας με επίκεντρο το αίτημα για απαντήσεις και διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος, για απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους αλλά και για ουσιαστική βελτίωση της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών. Λειτουργούν επίσης σαν αφορμή για να εκδηλωθεί η γενικευμένη απογοήτευση και καχυποψία έναντι της λειτουργίας των θεσμών, όπως αυτή αποτυπώνεται πολύ επίμονα στις δημοσκοπήσεις.

Τις τελευταίες μέρες αυξήθηκαν τα καλέσματα συμμετοχής στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που διοργανώνονται σήμερα. Ο αριθμός των πολιτών που θα ανταποκριθούν και θα συγκεντρωθούν σήμερα στα συλλαλητήρια, θα δείξει πόσο διατηρείται η δυναμική των Τεμπών στη βάση της κοινωνίας. Στην κυβέρνηση αλλά και στα κομματικά επιτελεία περιμένουν να καταγράψουν την απήχηση και τη δυναμική των εκδηλώσεων. Κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι θα είναι μεγάλη η συμμετοχή και φέτος, αλλά δεν θα είναι τόσο συγκλονιστικά μαζική όσοι πέρυσι. Εκτιμάται επίσης ότι θα είναι διαφορετική η σύνθεση των συγκεντρωθέντων, ότι δεν θα είναι τόσο μεγάλη η συμμετοχή ολόκληρων οικογενειών, όπως ήταν το 2025.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να δείξει ότι έχει κατανοήσει το αίτημα της κοινωνίας και ότι κινείται στην κατεύθυνση ουσιαστικής ανταπόκρισης. Στο πλαίσιο αυτό, μόλις πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε η λειτουργία της ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας Railway.gov.gr, μέσω της οποίας είναι εφικτή η παρακολούθηση των επιβατικών τρένων που κινούνται στον κεντρικό άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη και σταδιακά θα επεκταθεί και στο υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. Μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας υιοθετούνται οι επτά από τις συνολικά δεκαεπτά συστάσεις ασφαλείας που διατυπώθηκαν στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για το δυστύχημα των Τεμπών, όσον αφορά τη λειτουργία και εποπτεία του σιδηροδρομικού συστήματος.

Παράλληλα, μόλις πριν λίγες ημέρες ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, διαβεβαίωσε από το βήμα της Βουλής ότι εάν οι εξετάσεις που ζητούν οι συγγενείς θυμάτων που έχουν ζητήσει εκταφή, δεν μπορούν να γίνουν από ελληνικά εργαστήρια, θα ζητηθεί η συνδρομή εργαστηρίων του εξωτερικού. Πρόκειται για ένα θέμα που έχει εξελιχθεί το τελευταίο διάστημα σε νέα πηγή έντασης και σε ένα ακόμη θέμα γύρω από το οποίο ενισχύεται η καχυποψία όσον αφορά την ουσιαστική διάθεση να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου των θυμάτων. Οι διαβεβαιώσεις του κ. Φλωρίδη στοχεύουν και στην εκτόνωση αυτού του μετώπου.

Γενικά, γίνεται προσπάθεια να χαμηλώσουν οι τόνοι και να μην υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν το κλίμα ενόψει των σημερινών συλλαλητηρίων. Είναι σαφές ότι τρία χρόνια μετά το δυστύχημα, τα Τέμπη εξακολουθούν να αποτελούν ένα θέμα που άμεσα κεντρίζει με τις εξελίξεις του το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, ενώ οι χειρισμοί που έγιναν από την πρώτη στιγμή και μετά έχουν διαμορφώσει ένα γενικευμένο κλίμα καχυποψίας, το οποίο αναζοπυρώνεται με την παραμικρή αφορμή.

