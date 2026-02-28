Η ΕΟ ΚΚΕ καταγγέλλει την απόφαση της Κομισιόν για προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur

Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ «καταγγέλλει την απόφαση της Κομισιόν και της προέδρου της, Φον Ντερ Λάϊεν, να προχωρήσει στην 'προσωρινή' εφαρμογή της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, παρακάμπτοντας τη δικαστική προσφυγή και την αναστολή της διαδικασίας επικύρωσής της. Επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, περιφρονώντας τη μαζική καταδίκη της συμφωνίας από τους βιοπαλαιστές αγρότες από άκρη σε άκρη σε όλη την Ευρώπη».

«Δεν προξενεί καμία έκπληξη η 'πρεμούρα' των οργάνων της ΕΕ να εφαρμόσουν άρον-άρον τη συμφωνία, αφού προηγούμενα είχαν φροντίσει με διάφορες μεθοδεύσεις να παρακάμψουν τα εθνικά κοινοβούλια και την απαίτηση ομοφωνίας και κυρίως τις μεγάλες κινητοποιήσεις των αγροτοπαραγωγών σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα. Υπέρτατη επιδίωξη της ΕΕ είναι η προώθηση των συμφερόντων των ευρωπαϊκών ομίλων τους οποίους υπηρετεί. Οι μεγάλοι κερδισμένοι της συμφωνίας θα είναι τα μονοπώλια της ΕΕ (αυτοκινητοβιομηχανία, μηχανήματα, χημικά, Έλληνες εφοπλιστές, ξενοδοχειακό κεφάλαιο κλπ.) που εξασφαλίζουν νέες αγορές για τα προϊόντα τους. Οι αντιρρήσεις χωρών όπως η Γαλλία αφορούν αποκλειστικά τα συμφέροντα των δικών τους επιχειρηματικών ομίλων και όχι την προστασία των αγροτών.

Το τίμημα θα είναι οδυνηρό για τους Ευρωπαίους αγροτοκτηνοτρόφους, ανάμεσά τους και τους Έλληνες, που θα αντιμετωπίσουν κύμα αθρόων εισαγωγών φθηνών προϊόντων από τη Λατινική Αμερική, όπου παράγονται με πάμφθηνα εργατικά χέρια, χαμηλότερο κόστος παραγωγής, χρήση φυτοφαρμάκων και ορμονών που απαγορεύονται στην ΕΕ. Η συμφωνία απειλεί το δικαίωμα του λαού για πρόσβαση σε φτηνά και ποιοτικά τρόφιμα, αφού υπονομεύει την εγχώρια παραγωγή και κατακλύζει την αγορά με προϊόντα αμφίβολης ποιότητας, παραγόμενα με χρήση επικίνδυνων ουσιών. Η κυβέρνηση της ΝΔ φέρει βαρύτατες ευθύνες για την προώθηση της συμφωνίας.

Η υποκριτική στάση των άλλων αστικών κομμάτων που από τη μια καταδικάζουν τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur και από την άλλη στηρίζουν και ψηφίζουν την ΚΑΠ, που είναι το έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσεται και τη συμπληρώνει, δεν πρέπει να παραπλανήσει τους βιοπαλαιστές αγρότες και τους εργαζόμενους. Συνιστά πρόκληση, κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζονται σήμερα ως πολέμιοι της συμφωνίας, ενώ το 2019, ως κυβέρνηση, πανηγύριζαν γι' αυτή με τον ισχυρισμό ότι δήθεν διασφαλίζει τα προϊόντα ΠΟΠ, δηλαδή με τους ίδιους έωλους ισχυρισμούς που χρησιμοποιεί σήμερα και η κυβέρνηση της ΝΔ» επισημαίνει η ΕΟ του ΚΚΕ και καταλήγει:

«Η αντίθεση στη συμφωνία και η αντιπαράθεση με την ΕΕ και την κυβέρνηση θα κριθεί στο δρόμο του αγώνα. Η συνέχιση της πάλης αποτελεί τη μόνη διέξοδο για την επιβίωση των βιοπαλαιστών αγροτών, πατώντας στην παρακαταθήκη του μεγάλου αγώνα των μπλόκων, απαιτώντας αταλάντευτα την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους. Χτίζοντας τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία με τους εργαζόμενους, ενάντια στην ΕΕ και την αντιλαϊκή στρατηγική της, την ΚΑΠ και τις συμφωνίες της, τα μονοπώλια και την εξουσία τους».

