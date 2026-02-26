Σε έναν οικισμό σχεδόν 20 χιλιόμετρα από το σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει στις 28 Φεβρουαρίου του 2023.

Στη θέση Κουλούρι βρίσκεται το σημείο όπου μεταφέρθηκαν, πολύ σύντομα, μετά το δυστύχημα, τα συντρίμμια της μοιραίας σύγκρουσης.

Έκθετα πειστήρια στις λάσπες και τον χρόνο

Τα πλάνα από το drone του Orange Press Agency αποτυπώνουν μια εικόνα που προκαλεί δέος: δεκάδες τόνοι από παραμορφωμένα μέταλλα, διαλυμένες βαγόνια και μηχανές έλξης της επιβατικής και της εμπορικής αμαξοστοιχίας, παρατεταγμένα σε ένα περιφραγμένο οικόπεδο δίπλα στο αμαξοστάσιο του ΟΣΕ.

Παρά την κρισιμότητα των στοιχείων που κρύβονται ανάμεσα στις λαμαρίνες, ο χώρος παραμένει αφύλακτος από τα στοιχεία της φύσης. Τα συντρίμμια βρίσκονται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό, χωρίς καμία στέγη, εκτεθειμένα στη βροχή και τον ήλιο. Είναι χαρακτηριστικό πως η περιοχή είχε πληγεί σφοδρά -λίγους μήνες μετά την τραγωδία- και από την κακοκαιρία Daniel, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση των πειστηρίων.

Και ανθρώπινο γενετικό υλικό

Το Κουλούρι δεν είναι απλώς ένας χώρος φύλαξης, αλλά το κέντρο μιας συνεχιζόμενης έρευνας που, ακόμα και το 2025, έφερνε στο φως ανατριχιαστικά ευρήματα.

Σε πρόσφατες έρευνες της ομάδας Anubis, εντοπίστηκε ανθρώπινο γενετικό υλικό (DNA) ανάμεσα στα συντρίμμια, γεγονός που προκάλεσε την οργή των συγγενών για την προχειρότητα της αρχικής διαχείρισης, καταγγέλλοντας ότι λόγω βιαστικών κινήσεων μεταφέρθηκαν στο Κουλούρι ακόμα και οστά.

Σημειώνεται ότι μέχρι και πολύ πρόσφατα πραγματογνώμονες και Πυροσβεστική συνέχιζαν τις αυτοψίες αναζητώντας στοιχεία για τα αίτια της έκρηξης και της φωτιάς που ακολούθησε τη σύγκρουση. Παράλληλα, ακόμα και δύο χρόνια μετά, τμήματα των βαγονιών εντοπίζονταν σε γειτονικά οικόπεδα και μεταφέρονταν στο Κουλούρι για εξέταση.

Οι καταγγελίες των συγγενών

Για τις οικογένειες των 57 θυμάτων, το Κουλούρι αποτελεί το σύμβολο της βιαστικής απομάκρυνσης των στοιχείων. Η μεταφορά των βαγονιών εκεί, παράλληλα με το λεγόμενο «μπάζωμα» του χώρου της σύγκρουσης αμέσως μετά την τραγωδία, βρίσκεται στον πυρήνα των καταγγελιών για αλλοίωση της σκηνής του εγκλήματος και προσπάθεια συγκάλυψης των πραγματικών αιτιών.

Τρία χρόνια μετά, οι εικόνες από ψηλά θυμίζουν πως υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος να διανυθεί ώστε να ριχθεί «φως» στις συνθήκες της τραγωδίας και να αποδοθεί δικαιοσύνη, όπως ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων αλλά και οι επιζώσες και επιζώντες της μεγάλης σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Η σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, που σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2023, παραμένει η πλέον πολύνεκρη στην ιστορία της Ελλάδας με 57 θύματα και 180 τραυματίες. Η μετωπική σύγκρουση επιβατικής και εμπορικής αμαξοστοιχίας της Hellenic Train στον Ευαγγελισμό Λάρισας πυροδότησε μια βαθιά πολιτική και κοινωνική κρίση, οδηγώντας στην παραίτηση του τότε Υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή. Η δίκη για 36 μη πολιτικά πρόσωπα αναμένεται να αρχίσει στις 23 Μαρτίου 2026 και θα διεξαχθεί στη Λάρισα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.