Η «ταυτότητα» των εκλογών στη Γηραιά Ήπειρο

Οι αναλυτές στη γηραιά ήπειρο συμφωνούν πως οι επικείμενες ευρωεκλογές είναι οι πιο κρίσιμες από το 1979 που ξεκίνησε η «μάχη των Βρυξελλών».

Τα διακυβεύματα της κάλπης είναι πολλά: Οι σχέσεις με τη Ρωσία και τη Κίνα, αλλά και με τις ΗΠΑ ειδικά αν κερδίσει τις εκλογές ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι πολεμικές συρράξεις στην ευρύτερη περιοχή (Ουκρανία, Παλαιστίνη), η ευρωπαϊκή διεύρυνση, η κλιματική κρίση, το μεταναστευτικό, η ασφάλεια και η άμυνα της γηραιάς ηπείρου, καθώς και θέματα ενέργειας και ανταγωνιστικότητας.

Οι εκλογές δε θα διεξαχθούν ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κάλπες, όμως θα ανοίξουν παντού την Κυριακή το βράδυ και τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά ταυτόχρονα.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εκλογών

Πέμπτη 6 Ιουνίου: Ολλανδία

Παρασκευή 7 Ιουνίου: Ιρλανδία

7-8 Ιουνίου: Τσεχία

8 Ιουνίου: Λετονία, Μάλτα, Σλοβακία

8-9 Ιουνίου: Ιταλία

Κυριακή 9 Ιουνίου: Ελλάδα, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Κύπρος, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Φινλανδία, Σουηδία

Η κάθε χώρα καθορίζει, με βάση τη νομοθεσία της τον τρόπο που θα εκλέξει τους εκπροσώπους της.

Τρόποι ψηφοφορίας στην Ε.Ε.

Ψήφος με σταυρό: Ελλάδα, Βουλγαρία, Ολλανδία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Σλοβακία, Αυστρία, Σλοβενία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Κροατία

Ψήφος με λίστα: Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ουγγαρία, Ρουμανία

Πολλές εκλογικές περιφέρειες: Ιταλία, Πολωνία, Βέλγιο, Ιρλανδία

Για την Ελλάδα το κατώφλι για να περάσει ένα κόμμα την είσοδο του Ευρωκοινοβουλίου και να εκλέξει εκπροσώπους είναι το 3%. Δεν ισχύει το ίδιο για όλες τις χώρες.

Όριο εισόδου στο Ευρωκοινοβούλιο

5%: Τσεχία, Γαλλία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία

4%: Ιταλία, Αυστρία, Σουηδία

3%: Ελλάδα

1,8%: Κύπρος

Χωρίς όριο: Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Φινλανδία

Μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. την 1η Φεβρουαρίου 2020, η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άλλαξε, καθώς ο αριθμός τους μειώθηκε από 751 σε 705.

Τότε, από τις 73 έδρες που κατείχε το Ηνωμένο Βασίλειο, οι 27 αναδιανεμήθηκαν σε άλλα κράτη-μέλη (Ιρλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ολλανδία, Σουηδία, Αυστρία, Δανία, Σλοβακία, Φιλανδία, Κροατία και Εσθονία).

Η νέα Ευρωβουλή θα έχει 720 ευρωβουλευτές και κάποιες χώρες θα αυξήσουν τους εκπροσώπους αναλόγως με τον πληθυσμό τους.

Οι έδρες στη νέα Ευρωβουλή

Γερμανία: 96 Δανία: 15 (+1)

Γαλλία: 81 (+2) Φινλανδία: 15 (+1)

Ιταλία: 76 Σλοβακία: 15 (+1)

Ισπανία: 61 (+2) Ιρλανδία: 14 (+1)

Πολωνία: 53 (+1) Ουγγαρία: 21

Ρουμανία: 33 Κροατία: 12

Ολλανδία: 31 (+2) Λιθουανία: 11

Βέλγιο: 22 (+1) Σλοβενία: 9 (+1)

Ελλάδα: 21 Λετονία: 9 (+1)

Τσεχία: 21 Εσθονία: 7

Σουηδία: 21 Κύπρος: 6

Πορτογαλία: 21 Λουξεμβούργο: 6

Αυστρία: 20 (+1) Μάλτα: 6

Βουλγαρία 17



