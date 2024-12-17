Δένδιας στο Κατάρ: Συζήτησε για Διμερείς αμυντικές σχέσεις, καινοτομία

Το διμερές πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας, η δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης και φιλοξενίας στην Ελλάδα για την Αεροπορία του Κατάρ -που χρησιμοποιεί επίσης μαχητικά «Rafale»- αλλά και η δημιουργία ενός άξονα συνεργασίας με το ΕΛΚΑΚ και την ελληνική αμυντική καινοτομία, βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων που είχε στο Κατάρ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Όπως ανακοινώθηκε, κατά την άφιξή του στη Ντόχα έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών,σεΐχη Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μετέβη στο άρτι εγκαινιασθέν νεόδμητο κτίριο του υπουργείου Άμυνας του Κατάρ, όπου είχε συνάντηση με τον ομόλογό του σεΐχη Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για θέματα που αφορούν στην περιφερειακή και διεθνή Ασφάλεια, την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, τη διμερή στρατιωτική συνεργασία και τις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας-Κατάρ στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε το συγκρότημα της Κρατικής Εταιρείας Αμυντικής Βιομηχανίας «Barsan Holdings», τον στρατηγικό επενδυτικό βραχίονα του υπουργείου Άμυνας του Κατάρ, όπου ξεναγήθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλό της και είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει μαζί του απόψεις για την προοπτική συνεργασίας με το ΕΛΚΑΚ στον τομέα της καινοτομίας.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Δένδιας μεταξύ άλλων επισήμανε ότι ενημέρωσε τον ομόλογό του «για το περιεχόμενο της 'Ατζέντας 2030", τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για τη μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων».

«Με τον ομόλογό μου συζητήσαμε κατ' αρχάς το διμερές πλαίσιο, την αμυντική μας συνεργασία. Τη δυνατότητα να παράσχουμε εκπαίδευση και φιλοξενία στην Αεροπορία του Κατάρ αλλά και να δημιουργήσουμε έναν άξονα συνεργασίας με την προσπάθεια που κάνουμε στο ΕΛΚΑΚ και την ελληνική αμυντική καινοτομία» υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Είχαμε», πρόσθεσε, «την ευκαιρία να κάνουμε μια βαθιά συζήτηση για την ευρύτερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την κατάσταση στη Συρία, την κατάσταση στον Λίβανο μετά μάλιστα τη χθεσινή επίσκεψη την πρωθυπουργού, κ. Μητσοτάκη, όπως και την κατάσταση επίσης στη Γάζα».

«Συζητήσαμε», συνέχισε, «και για την ευρύτερη πιθανότητα να μπορέσουμε από τη δική μας πλευρά, την ελληνική πλευρά, να συμμετάσχουμε και να έχουμε έναν εποικοδομητικό ρόλο στην επίτευξη ενός περιγράμματος ειρήνης και σταθερότητας».

«Το Κατάρ», σημείωσε ο κ. Δένδιας, «είναι μία χώρα που έχει υπογράψει την UNCLOS, την Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Και είχα την ευκαιρία να εξηγήσω στους συνομιλητές μου από το Κατάρ πόσο μεγάλη σημασία έχει η UNCLOS και γενικά η επίτευξη μιας συνεννόησης επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας στα διεθνή πράγματα».

