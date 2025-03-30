Κατά την παραμονή του στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ'.

O πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπένιαμιν Νετανιάχου, με τους δύο ηγέτες να πραγματοποιούν αρχικά μια ιδιωτική συνάντηση και στη συνέχεια διευρυμένη συζήτηση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική σχέση Ελλάδας - Ισραήλ και συζήτησαν την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της άμυνας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και για τις προκλήσεις στη Συρία, στον Λίβανο και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της συνδεσιμότητας και των ενεργειακών έργων κοινού ενδιαφέροντος για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Σε ό,τι αφορά στον Λίβανο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της σταθερότητας στη χώρα και της τήρησης της εκεχειρίας στον νότιο Λίβανο.

Σημείωσε ακόμα την ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων και παύσης των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα.

