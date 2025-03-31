Οι έρευνες της Chevron στο επίκεντρο της επικοινωνίας του ΥΠΕΝ Στ. Παπασταύρου με τον ΥΠΕΣ των ΗΠΑ

Σημαντική εξέλιξη χαρακτήρισαν το ενδιαφέρον της αμερικανικής εταιρείας Chevron για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο υπουργός Εσωτερικών και πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν εχθές το απόγευμα.

Στο επίκεντρο της συζήτησής τους βρέθηκαν η στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς και οι ενεργειακές εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα τις δύο χώρες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αποδοχή από την ελληνική κυβέρνηση του ενδιαφέροντος της Chevron για τα θαλάσσια οικόπεδα «Νότια Κρήτη Ι και ΙΙ», με αμφότερες τις πλευρές να συμφωνούν πως πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη που ενισχύει τις στενές διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.

Τι είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ενέργειας

Στις 14 Φεβρουαρίου 2025, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας (National Energy Dominance Council).

Το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας λειτουργεί ως μέρος του Εκτελεστικού Γραφείου του Προέδρου των ΗΠΑ, υπό την προεδρία του Υπουργού Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και την αντιπροεδρία του Υπουργού Ενέργειας Chris Wright, καθώς και αποτελείται από μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ όπως, μεταξύ άλλων, οι υπουργοί Εξωτερικών, Άμυνας, Οικονομικών, Περιβαλλοντικής Προστασίας, Γεωργίας και Μεταφορών.

Το National Energy Dominance Council συμβουλεύει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ σχετικά με τις στρατηγικές για την επίτευξη ενεργειακής κυριαρχίας και τη βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης, παραγωγής, παραγωγής, διανομής, ρύθμισης και μεταφοράς σε όλες τις μορφές αμερικανικής ενέργειας. Αναμένεται, μάλιστα, να παρουσιάσει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ μια εθνική στρατηγική ενεργειακής κυριαρχίας με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα και την προώθηση της καινοτομίας.

Ποιος είναι ο Νταγκ Μπέργκαμ

Ο Νταγκ Μπέργκαμ αποφοίτησε από το North Dakota State University το 1978 με πτυχίο πανεπιστημιακών σπουδών και απέκτησε MBA από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ δύο χρόνια αργότερα, υποθήκευσε αγροτική γη που κληρονόμησε το 1983 για να επενδύσει στην Great Plains Software στο Fargo. Έγινε πρόεδρός της το 1984 και έφερε την εταιρεία στο χρηματιστήριο το 1997. Ο Μπέργκαμ πούλησε την εταιρεία στη Microsoft έναντι 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων το 2001. Ενώ εργαζόταν στη Microsoft, διαχειρίστηκε τη Microsoft Business Solutions.

Διετέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της αυστραλιανής εταιρείας λογισμικού Atlassian και της SuccessFactors. Ο Μπέργκαμ είναι ο ιδρυτής της Kilbourne Group, μιας εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων με έδρα το Fargo, και είναι επίσης συνιδρυτής της Arthur Ventures, μιας ομάδας επιχειρηματικών κεφαλαίων λογισμικού.

Ο Μπέργκαμ κέρδισε το 2016 τις εκλογές για τη θέση του κυβερνήτη της Βόρειας Ντακότα με συντριπτική διαφορά. Επανεξελέγη με μεγάλη διαφορά το 2020. Τον Ιούνιο του 2023, ο Μπέργκαμ ξεκίνησε εκστρατεία για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2024. Τερμάτισε την υποψηφιότητά του στις αρχές Δεκεμβρίου του 2023 και έγινε σύμβουλος στην ενεργειακή πολιτική της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ. Στις 14 Νοεμβρίου 2024, ο εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διορίσει τον Μπέργκαμ ως υπουργό Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και τον όρισε πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ενέργειας.

