Η ψαλίδα τιμών Βορρά - Νότου στο στόχαστρο της ευρωπαϊκής task force για την ενέργεια

Ομάδα κρούσης (task force) σε πέντε άξονες με στόχο τη συγκράτηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας ενεργοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ που ελήφθη την περασμένη εβδομάδα ύστερα από τη σχετική πρόταση που υπέβαλε στα κοινοτικά όργανα τον Ιανουάριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το Συμβούλιο, στο οποίο συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος, έδωσε εντολή για τη σύσταση της ομάδας και την άμεση σύγκλησή της προκειμένου να ασχοληθεί με τα εξής θέματα:

Βελτιστοποίηση της χρήσης των υφιστάμενων υποδομών και επιτάχυνση της μελλοντικής διασυνδεσιμότητας και των σχετικών επενδύσεων, δίνοντας προτεραιότητα σε περιοχές με μεγάλες διαφορές τιμών Ενίσχυση του συντονισμού των χωρών της ΕΕ σε περιφερειακά και εθνικά μακροπρόθεσμα σχέδια πολιτικής με σημαντικό αντίκτυπο στον ενεργειακό τομέα Παρακολούθηση των δράσεων των χωρών της ΕΕ για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την προσιτή ενέργεια, ιδίως των μέτρων σχετικά με την αδειοδότηση, τη φορολογία και την ευελιξία του συστήματος Συζήτηση τομέων αμοιβαίου ενδιαφέροντος σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την ενέργεια σε εθνικό επίπεδο Οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που εμποδίζει την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης και στο οποίο η ειδική ομάδα θα μπορούσε να συμβάλει

Το κυριότερο στοίχημα ελληνικού ενδιαφέροντος, όπως σημειώνουν πηγές του ΥΠΕΝ, είναι η αποτελεσματική παρέμβαση της task force για την άρση των εμποδίων στο διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν πέρυσι το καλοκαίρι ακραίες επιπτώσεις στις τιμές με την εκτόξευση του κόστους στον ευρωπαϊκό νότο, σε αντίθεση με τον βορρά.

Φαινόμενο που επαναλαμβάνεται συστηματικά και τη φετινή χρονιά αν και όχι με τόσο ακραίες διακυμάνσεις όσο το 2024.

Όμως δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η κλιματική κρίση (λειψυδρία που πλήττει την υδροηλεκτρική παραγωγή) και η άνοδος της θερμοκρασίας λόγω καλοκαιριού δεν θα οδηγήσει και πάλι σε ακραίες τιμές.

Σε σχετικές δηλώσεις του προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σημειώνει:

«Στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξήχθη αυτήν την εβδομάδα στο Λουξεμβούργο, η Ευρώπη για πρώτη φορά αναγνώρισε την πραγματικότητα των επίμονων ανισοτήτων στις τιμές ενέργειας.

Διαπίστωσε με τον πιο επίσημο τρόπο, αυτό που ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε αναδείξει ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ότι, δηλαδή, στον ενεργειακό χάρτη της ηπείρου μας υπάρχουν ξεκάθαρες διαχωριστικές γραμμές και ένα αγεφύρωτο ενεργειακό ρήγμα. Ένα ρήγμα που απειλεί τη συνοχή της εσωτερικής αγοράς, την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Η νέα, ειδική Ομάδα Κρούσης για την Ενεργειακή Ένωση, που συγκροτήθηκε στο Λουξεμβούργο, προγραμματίζει την πρώτη συνεδρίασή της για την περιοχή μας, κατόπιν αιτήματος της ελληνικής πλευράς, πριν το τέλος Ιουνίου, ενώ η Ολομέλειά της θα συνεδριάσει τον Σεπτέμβριο.

Το πρώτο βήμα ήταν η συνειδητοποίηση του προβλήματος, τώρα ήρθε η ώρα η Ευρώπη να το αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με 27 διαφορετικές πολιτικές, αλλά με μια κοινή και ρεαλιστική ενεργειακή πολιτική που είναι πιο αναγκαία από ποτέ».

Η ομάδα αποτελείται από υψηλόβαθμους εκπροσώπους της Επιτροπής και των χωρών της ΕΕ και υποστηρίζεται, κατά περίπτωση, από αρμόδια όργανα της ΕΕ, όπως ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), εμπειρογνώμονες κ.α.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.