«Διαχρονικές ευθύνες» vs «Δεν εκβιαζόμαστε»

Της Δώρας Αντωνίου

Πριν καλά - καλά φτάσει στη Βουλή η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορά τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, προδιαγράφεται πεδίο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης, με επίδικο και πάλι τη διερεύνηση των ευθυνών των δύο πολιτικών προσώπων. Επισήμως όλες οι πλευρές - κυβέρνηση και κόμματα αντιπολίτευσης - διαμηνύουν ότι περιμένουν τη δικογραφία για να μελετήσουν το περιεχόμενό της και να αποφασίσουν πως θα κινηθούν.

Όμως, η στρατηγική έχει αρχίσει να χαράσσεται και δίνεται δείγμα γραφής της προσέγγισης που θα υιοθετηθεί. Από την πλευρά της κυβέρνησης συνιστούν υπομονή μέχρι να δούμε ποιες είναι οι συγκεκριμένες αναφορές για τα δύο πολιτικά πρόσωπα στη συγκεκριμένη δικογραφία. Παράλληλα, αφήνουν αιχμές για το γεγονός ότι πριν η δικογραφία έρθει στη Βουλή, ανακοινώθηκαν τα δύο ονόματα, ενώ διακινούνται και δημοσιογραφικές πληροφορίες για το περιεχόμενο της δικογραφίας.

Η δυσαρέσκεια για τη δημοσιοποίηση μόνο των δύο ονομάτων πιθανότατα συνδέεται με μία άλλη επιλογή που κατέστη σαφές ότι κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία για τη συγκεκριμένη υπόθεση: αυτή της διάχυσης ευθυνών και του αφηγήματος ότι η αμαρτωλή ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ υπερβαίνει τον κυβερνητικό βίο της ΝΔ και κατ’επέκταση όλοι γνώριζαν και σε έναν βαθμό έχουν ευθύνη που ανέχτηκαν αυτή την κατάσταση.

Αφήγημα που εμπλουτίζεται με αναφορές και σε παλαιότερες σκανδαλώδεις υποθέσεις που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Αυτό που υπονοούν από την κυβέρνηση είναι ότι πιθανότατα στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα ονόματα, που δικαιώνουν τη γραμμή που υιοθετούν. Μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες αν θα δικαιωθεί αυτή η εκτίμηση.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφές ότι το βαρύ κλίμα διερεύνησης μιας υπόθεσης με δικαστικές προεκτάσεις επανέρχεται στη Βουλή. Και η αποστολή της δικογραφίας αξιοποιείται από την αντιπολίτευση δεόντως, προκειμένου να επαναφέρει τον καταγγελτικό για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης λόγο, με τις αναφορές σε σκάνδαλο να κυριαρχούν.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ διαμηνύεται ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και εφόσον τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα μέσα ενημέρωσης όντως περιλαμβάνονται στη δικογραφία, τότε η υπόθεση αφορά κακουργήματα για τους δύο εμπλεκόμενους υπουργούς. Και προαναγγέλλουν ότι θα αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα κοινοβουλευτικά μέσα.

Μάλλον η κατάθεση πρότασης για εξεταστική ή και προανακριτική θα πρέπει να προεξοφλείται. Άλλωστε, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διαθέτει τον αναγκαίο αριθμό βουλευτών για να προχωρήσει μόνο του σε τέτοιες κινήσεις στη Βουλή, ενώ, ταυτόχρονα, είναι εδραία η πεποίθηση στη Χαριλάου Τρικούπη ότι ενισχύεται το κόμμα από τέτοιες παρεμβάσεις.

Είναι ενδεικτική σε αυτό το πλαίσιο η δήλωση του Δημήτρη Μάντζου στον ΣΚΑΪ ότι «Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής έχει αποδείξει τουλάχιστον τρεις φορές, με αφορμή το τραγικό εγκληματικό δυστύχημα στα Τέμπη, ότι γνωρίζει να μελετά τις δικογραφίες και να λαμβάνει τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες που πρέπει σε νομικό επίπεδο. Το ίδιο θα κάνουμε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Η σύγκρουση χθες ανάμεσα στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, και τη Χαριλάου Τρικούπη είναι ενδεικτική της αντιπαράθεσης που θα πρέπει να περιμένουμε να εκτυλιχθεί προσεχώς. Ο κ. Τσιάρας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη «να ανατρέξει σε κοντινούς του ανθρώπους σε σχέση με τι συμμετοχή μπορεί να είχαν σε όλα αυτά τα θέματα και στη διαμόρφωση ζητημάτων», δήλωση που έφερε την οργισμένη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε για «χυδαίους υπαινισγμούς». Πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έσπευσαν να σχολιάσουν ότι «δεν έχει τίποτα να φοβηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ούτε το περιβάλλον του. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης απειλεί, εκβιάζει; Τι κάνει;. Δεν είμαστε επιδεκτικοί εκβιασμών».

Πηγή: skai.gr

