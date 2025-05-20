Η «ζυγαριά» των πολιτικών εξελίξεων θα γείρει στη Βουλή

Του Αντώνη Αντζολέτου

Μπορεί η Βουλή να αποτελέσει τον καταλύτη των εξελίξεων; Σε μεγάλο βαθμό ναι. Ειδικά σε μια περίοδο που το πολιτικό σκηνικό είναι πιο ρευστό από ποτέ και οι μεταβολές συχνές και μεγάλες. Το Κοινοβούλιο καθορίζει το εκάστοτε πολιτικό σκηνικό όχι μόνο γιατί είναι ο «ναός της δημοκρατίας» όπου η κυβέρνηση ψηφίζει νομοσχέδια, εισάγει τροπολογίες και δέχεται τον έλεγχο της αντιπολίτευσης. Αρκετές φορές μετράει και το ποιος κερδίζει τις εντυπώσεις. Τους τελευταίους μήνες σε αυτό το πεδίο νικάει με διαφορά η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πολλές αντεγκλήσεις, παρεμβάσεις και τοποθετήσεις της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας έχουν προκαλέσει αρκετές συζητήσεις. Κάποιοι υποστηρίζουν πως προσπαθεί να καλύψει το προγραμματικό έλλειμα του κόμματός της. Όπως και να έχει ο προορισμός της Βουλής είναι διαφορετικός. Το παιχνίδι της επικοινωνίας μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης δεν είναι κάτι καινούριο. Ήταν μια διαχρονική μάχη που δινόταν εντός της Ολομέλειας ή στις Επιτροπές. Στο τέλος της κάθε συνεδρίασης οι πολίτες, όμως κάνουν το «ταμείο» με βάση τις θέσεις των κομμάτων.

Τα «ντεσιμπέλ» στη Βουλή έχουν χτυπήσει «κόκκινο» το τελευταίο διάστημα εξαιτίας του δυστυχήματος στα Τέμπη που έχει έρθει στο προσκήνιο από τα τέλη Ιανουαρίου και μετά. Εννέα κόμματα και 23 ανεξάρτητοι βουλευτές δεν είναι εύκολο να τους «κάνεις καλά». Και δεν αναμένεται ο θόρυβος να κοπάσει έτσι απλά. Αφού μαζευτούν όλες οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής, στην Ολομέλεια το «θερμόμετρο» θα ανέβει και πάλι στο «κόκκινο». Είναι σαφές πως μέχρι τις εκλογές την υπόθεση των Τεμπών θα την έχουν διαδεχτεί άλλα ζητήματα της επικαιρότητας. Τα θύματα δεν θα ξεχαστούν ποτέ, ωστόσο η πολιτική σύγκρουση θα αλλάξει πολλές φορές «πίστα».

Η κυβέρνηση που καταφέρνει και νομοθετεί ορθά, ακούει το σφυγμό των πολιτών και είναι σε θέση να δώσει πειστικές απαντήσεις στη Βουλή μπορεί να κερδίσει την εκλογική μάχη. Πάντα η «ζυγαριά» στο τέλος γέρνει προς την οικονομία. Αντίστοιχα η αντιπολίτευση που δεν αρκείται μόνο στις φωνές, αλλά μπορεί να στριμώξει την πλειοψηφία με σωστές προτάσεις και τροπολογίες οι οποίες συμβαδίζουν με τα θέλω της κοινωνίας μπορεί να κάνει τη διαφορά. Τη σημερινή αντιπολίτευση δεν τη βοηθά η αναιμική της παρουσία. Σε όλη τη μεταπολίτευση μέχρι και τις εκλογές του 2023 το ισχυρό δίπολο είχε τη δική του παρουσία μέσα στη Βουλή. Έχουν γίνει «ομηρικές» συγκρούσεις στο Κοινοβούλιο για τις αντοχές και την τσέπη των πολιτών. Ειδικά την περίοδο της κρίσης. Οι μνήμες της παρουσίας της Χρυσής Αυγής είναι ακόμα νωπές με τις προσπάθειες που είχαν γίνει στην Ολομέλεια από τους βουλευτές του μορφώματος να μετατρέψουν συνεδριάσεις σε «ρινγκ». Υπήρξαν και αυτές οι στιγμές της Βουλής που πλέον ευτυχώς αποτελούν παρελθόν.

Αν οι πολιτικοί καταλάβουν - και κυρίως οι αρχηγοί - στις προ ημερησίας συζητήσεις ή σε διαδικασίες που απαιτούν την παρουσία τους πως οι μεγάλες ωριαίες ομιλίες δεν βοηθούν και δεν προάγουν τον διάλογο τα πράγματα θα γίνουν πολύ καλύτερα και ο ρόλος της Βουλής θα αναβαθμιστεί. Ο Νικήτας Κακλαμάνης προανήγγειλε αλλαγές στον Κανονισμό και από τη στιγμή που γίνει πράξη θα βοηθήσει πολύ. Οι πολίτες να καταλάβουν τι ακούν και να μη χάνονται μέσα σε ατέλειωτους απολογισμούς ή αναδρομές στο παρελθόν. Ο διάλογος θα γίνει πιο ζωντανός. Ο αυτόματος «κόφτης» στα μικρόφωνα είναι η ύστατη λύση προκειμένου οι μονόλογοι να σταματήσουν.

