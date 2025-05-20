Υπό την Προεδρία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συγκαλεί στις 17.00 ώρα Ελλάδας ανοικτή συζήτηση υψηλού επιπέδου (signature event) με θέμα την «Ενίσχυση της Θαλάσσιας Ασφάλειας μέσω Διεθνούς Συνεργασίας για την Παγκόσμια Σταθερότητα», η οποία θα λάβει χώρα στην έδρα του διεθνούς οργανισμού, στο πλαίσιο της Προεδρίας της χώρας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τον μήνα Μάιο.

Ενημέρωση θα παράσχει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κ. Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ θα συμμετάσχουν ως εισηγητές η κ. Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης και ερευνητής στο UNIDIR (Ινστιτούτο Ερευνών των Ηνωμένων Εθνών για τον Αφοπλισμό) κ. Κριστιάν Μπογκέρ, που ειδικεύεται σε θέματα διεθνούς ασφάλειας.

Η συνεδρίαση αποσκοπεί σε μια στρατηγική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κρατών-μελών για την ολιστική αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών στη θαλάσσια ασφάλεια, όπως η πειρατεία, το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα, η παράνομη διακίνηση όπλων, ναρκωτικών και ανθρώπων, η παράνομη αλιεία, η εμπορία ανθρώπων, οι τρομοκρατικές ενέργειες και οι επιθέσεις σε κρίσιμες θαλάσσιες υποδομές.

Θα τονιστεί επίσης η ανάγκη για ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας (συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών σχέσεων) στην επιτήρηση του θαλάσσιου χώρου με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη χρήση νέων τεχνολογιών, τον συντονισμό μέσων επιτήρησης και την ανταλλαγή πληροφοριών. Θα γίνουν αναφορές στην διαχείριση κινδύνου για τον συντονισμό δράσεων για την προστασία κρίσιμων υποδομών, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την έγκαιρη λήψη μέτρων. Θα αναδειχθούν επίσης οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στη θαλάσσια ασφάλεια και θα αξιολογηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από παράνομες ενέργειες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πλήρης εφαρμογή των σχετικών Ψηφισμάτων του ΣΑ από όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ και ο σεβασμός των διεθνών υποχρεώσεων για την καταπολέμηση των θαλάσσιων απειλών.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα τεθούν και κρίσιμα ερωτήματα για την εφαρμογή διεθνών νομικών πλαισίων όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας UNCLOS, την προτεραιοποίηση αναγκών ενίσχυσης ικανοτήτων και τον ρόλο της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος στη θάλασσα.

Η Ελλάδα, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο ως προεδρεύουσα χώρα, επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο του Συμβουλίου Ασφαλείας στην προώθηση της θαλάσσιας ασφάλειας ως θεμελίου λίθου για την παγκόσμια ειρήνη, ευημερία και ανάπτυξη.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

