Η κυβέρνηση «μετακομίζει» στη Βόρεια Ελλάδα την εβδομάδα πριν τη ΔΕΘ

Της Δώρας Αντωνίου

Η αυριανή επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Θεσσαλονίκη και οι συναντήσεις που θα έχει με παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς της πόλης, καθώς και με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανοίγει την αυλαία μιας μεγάλης κυβερνητικής εξόρμησης στη Βόρεια Ελλάδα. Σχεδόν στο σύνολό της η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα θα «μετακομίσει» σε Μακεδονία και Θράκη, σε μια κινητοποίηση σχεδιασμένη για να καταδείξει ότι η Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή προτεραιοτήτων της κυβερνητικής πολιτικής.

Για την καλύτερη οργάνωση των δράσεων της επόμενης εβδομάδας, χθες στο Διοικητήριο Θεσσαλονίκης είχαν συνάντηση εργασίας ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος και ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Παράλληλα, χθες αργά το απόγευμα συνεδρίασε η διοικούσα επιτροπή Θεσσαλονίκης της Ν.Δ., παρουσία του Γραμματέα του κόμματος Κώστα Σκρέκα και του γενικού διευθυντή Γιάννη Σμυρλή. Η κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού με δράσεις και εκδηλώσεις σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα, ενόψει ΔΕΘ, βρέθηκε στο επίκεντρο.

Η μαζική εξόρμηση υπουργών, υφυπουργών, βουλευτών και γενικών γραμματέων υπουργείων την επόμενη εβδομάδα σε Μακεδονία και Θράκη δεν είναι άσχετη με το γεγονός ότι το κυβερνών κόμμα έχει καταγράψει διόλου αμελητέες απώλειες στη Βόρεια Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Σε μια προνομιακή άλλοτε περιοχή για το κόμμα, ιδιαίτερα στις ευρωεκλογές οι απώλειες ήταν ευδιάκριτες. Τόσο στη Θεσσαλονίκη, όσο και στους περιφερειακούς νομούς, όπου φάνηκε ότι το κόμμα χάνει την επαφή με ένα παραδοσιακά συντηρητικό ακροατήριο.

Η κινητοποίηση ενόψει ΔΕΘ αποσκοπεί στο να οικοδομηθεί ξανά ένα πλέγμα επικοινωνίας με το εκλογικό σώμα πάνω σε συγκεκριμένο και σαφές πολιτικό αφήγημα, με προτεραιοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών κάθε περιοχής. Ενδεικτική αυτής της προσέγγισης είναι η συνάντηση που είχε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με βουλευτές των νομών Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας, δηλαδή της Δυτικής Μακεδονίας. Όπως τόνισε, «αποτελεί στοίχημα τόσο για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και για εμένα προσωπικά να πετύχει η προσπάθεια για δίκαιη μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία». Και πρόσθεσε: «Είναι προτεραιότητά μας να κρατήσουμε όρθια τη Δυτική Μακεδονία και να της δώσουμε νέα αναπτυξιακή πνοή».

Στο ίδιο μήκος κύματος θα κινηθούν τα κλιμάκια κυβερνητικών στελεχών που αρχής γενομένης από την προσεχή Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, μέχρι την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, θα επισκεφθούν όλες τις περιφερειακές ενότητες Μακεδονίας και Θράκης. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθούν δύο εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη.

Την επόμενη Παρασκευή προγραμματίζεται να ανέβει στη συμπρωτεύουσα ο πρωθυπουργός, που το Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία της 89ης ΔΕΘ. Αναμένεται ότι θα συμπεριλάβει στην ομιλία του εκτενείς αναφορές στη Βόρεια Ελλάδα και στην προτεραιότητα έργων και δράσεων που θα δρομολογήσει στοχευμένα στην περιοχή η κυβέρνηση.

