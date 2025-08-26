«Σκληρό ροκ» στον δρόμο για τη ΔΕΘ

Της Δώρας Αντωνίου

Την οδό της σκληρής αντιπαράθεσης και της πόλωσης επιλέγει η κυβέρνηση, που καθιστά σαφές με τις κινήσεις της ότι επιδιώκει να ανακτήσει το χαμένο δημοσκοπικό έδαφος και, κυρίως, να «επαναπατρίσει» εκείνους τους ψηφοφόρους που εμφανίζονται στις δημοσκοπήσεις να φεύγουν από τη ΝΔ, αλλά δεν οριστικοποιούν τη φυγή τους αυτή μετακινούμενοι σε κάποιο άλλο κόμμα. Πριν, όμως, η αποστασιοποίησή τους από το κυβερνών κόμμα παγιωθεί, η κυβέρνηση κινείται για να προσελκύσει ξανά την προσοχή τους. Και η στρατηγική της αναπτύσσεται ταυτόχρονα σε δύο πεδία:

- Το πρώτο αφορά την επερχόμενη ΔΕΘ και το «καλάθι» των παροχών που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός. Από όσα γίνονται γνωστά, στόχος είναι να ενισχυθεί πρωτίστως η μεσαία τάξη. Πρόκειται για ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος που αποδεικνύεται καθοριστικό σε κάθε εκλογική αναμέτρηση και που μπορεί με τη μετακίνησή του προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά να κρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα.

- Το δεύτερο στοχεύει στην επανασυσπείρωση του εκλογικού ακροατηρίου απέναντι στις αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις, με ανάδειξη των αρνητικών σημείων τους.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατέστησε χθες σαφές ότι η αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, υφιστάμενα και πιθανά, θα γίνει με όρους μετωπικής σύγκρουσης. Είναι και αυτή μια σαφής ένδειξη ότι οι πληροφορίες για τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα μάλλον έχουν βάση. Οι πληροφορίες αυτές επιμένουν ότι το κυβερνών κόμμα δεν έχει καταφέρει να ανασυνταχθεί μετά από τις απώλειες που κατέγραψε εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι συνεχίζονται οι τάσεις αποσυσπείρωσης. Απέναντι σε αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση επιλέγει αντιπάλους και διαμορφώνει τη στρατηγική για τη σύγκρουση μαζί τους.

Καταρχάς το ΠΑΣΟΚ, που και θεσμικά έχει τον τίτλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και κυρίως οι δικές του προτάσεις στη ΔΕΘ θα συγκριθούν με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. «Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη κινείται, πολιτεύεται με όρους πολιτικής εξαπάτησης», δήλωσε ο κ. Μαρινάκης και επιτέθηκε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις αναφορές του για την οικονομία και για τις προτάσεις του για την ενίσχυση του εισοδήματος.

Το δεύτερο πεδίο σύγκρουσης αφορά τον Αλέξη Τσίπρα και την προοπτική επανόδου του στην κεντρική πολιτική σκηνή με έναν νέο πολιτικό φορέα. «Στον μόνο που έχει λείψει ο κ. Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυποινίτες, εγκληματίες, βιαστές, δολοφόνους, εμπόρους ναρκωτικών που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του με τις αλλαγές που είχαν κάνει, τους περίφημους νόμους που είχαν περάσει, την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξαπολύοντας σκληρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό. Η επιλογή αυτής της αναφοράς κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Απευθύνεται στο πιο συντηρητικό, παραταξιακό ακροατήριο της ΝΔ αλλά και στους λεγόμενους «νοικοκυραίους», στην αφύπνιση των αντι-ΣΥΡΙΖΑ αντανακλαστικών επενδύει η κυβέρνηση.

Πέραν της προοπτικής επανόδου του κ. Τσίπρα σε πιο κεντρικό ρόλο, η ομιλία που θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη στο συνέδριο του Economist στις 5 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, αιτιολογεί τη σκληρή σύγκρουση και την επιλογή από την πλευρά της κυβέρνησης υπενθύμισης προς το εκλογικό ακροατήριο των πεπραγμένων του. Πολύ περισσότερο που θεωρείται βέβαιο ότι ο κ. Τσίπρας θα αξιοποιήσει εκείνο το βήμα για να ασκήσει κριτική προς την κυβέρνηση για την πορεία της χώρας.

