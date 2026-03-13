Η επιμονή στη σταθερότητα, οι δημοσκοπήσεις και το «αγκάθι» Σαμαρά

Της Δώρας Αντωνίου

Το αφήγημα της σταθερότητας παραμένει για την κυβέρνηση το κυρίαρχο στοιχείο γύρω από το οποίο οικοδομείται ο λόγος και η αιτιολόγηση των επιλογών που γίνονται. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο, ιδιαίτερα υπό τις συνθήκες ρευστότητας και ανησυχίας που διαμορφώνει η πολεμική σύγκρουση, δείχνει να αποδίδει και επανασυσπειρώνει γύρω από την κυβερνητική πλειοψηφία ένα ακροατήριο που εμφανιζόταν να έχει απομακρυνθεί. Αυτό αποτυπώθηκε και στις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις, που έγιναν μετά την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη χθεσινή συνέντευξή του στο iefimerida επέμεινε ιδιαίτερα σε αυτό το πλαίσιο: διέψευσε τα όποια σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν. Σενάρια που συζητιούνται και μεταξύ κυβερνητικών στελεχών, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αξιοποιήσει τη συγκυρία και τη δυναμική που εμφανίζει το κυβερνών κόμμα και να μην ρισκάρει να πάει σε εξάντληση της τετραετίας, καθώς η ρευστότητα του διεθνούς περιβάλλοντος που τώρα λειτουργεί ευνοϊκά για την πλειοψηφία, μπορεί μακροπρόθεσμα, ιδιαίτερα αν οι οικονομικές επιπτώσεις ενταθούν, να λειτουργήσει με αντίστροφο τρόπο. Ο κ. Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται την αντίφαση ανάμεσα στη σταθερή επίκλησή του στη σημασία της σταθερότητας και σε μια βεβιασμένη εκλογική επιλογή. Έτσι, φρόντισε χθες να διαψεύσει τα όποια σενάρια, στέλνοντας μηνύματα και στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης. Στο όνομα της σταθερότητας, ο πρωθυπουργός ξέκοψε και τις όποιες συζητήσεις για ανασχηματισμό στη δεδομένη συγκυρία, μιλώντας για ένα κυβερνητικό σχήμα «που δουλεύει ικανοποιητικά».

Βεβαίως, μέσα από την ανάλυση της κατάστασης και των κυβερνητικών επιλογών, εμμέσως τίθενται διλήμματα που θέτουν το ζήτημα των επιλογών των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο και τις διαδικασίες εξπρές που προηγήθηκαν. Όπως είπε, μέσα σε πέντε ώρες από την αρχική εισήγηση είχε ληφθεί η απόφαση διά περιφοράς από το ΚΥΣΕΑ και απέπλευσαν τα πλοία και τα αεροπλάνα για την Κύπρο. «Τι θα συνέβαινε αν είχαμε μια κυβέρνηση συνεργασίας και έπρεπε να συνεννοηθώ με άλλους πολιτικούς αρχηγούς για το αν θα στείλουμε ή όχι φρεγάτες στην Κύπρο;» διερωτήθηκε ο πρωθυπουργός, ένα ερώτημα που απευθύνεται και στους πολίτες και την μελλοντική εκλογική επιλογή τους.

Πάντως, στην προσπάθεια της κυβερνητικής πλειοψηφίας να συσπειρώσει πρωτίστως ένα πιο συντηρητικό ακροατήριο, «αγκάθι» παραμένει ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος επιμένει σε σκληρή κριτική έναντι των κυβερνητικών επιλογών, όπως κατέστη σαφές από τη χθεσινή ομιλία του στη Βουλή. Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το άρθρο 30 της συμφωνίας με τη Chevron, η κύρωση της οποίας ήταν το αντικείμενο της χθεσινής συνεδρίασης της Ολομέλειας, αφήνει περιθώρια στην εφαρμογή του παράνομου τουρκολυβικού μνημονίου. Ο πρωην πρωθυπουργός αναγνώρισε αντανακλαστικά στην αποστολή συνδρομής στην Κύπρο, στην ανάπτυξη Patriot στην Κάρπαθο και στη Βόρεια Ελλάδα, επιμένει όμως στην κριτική του περί κατευνασμού της Τουρκίας. Απαντώντας, δε, στην πρόσφατη αναφορά του πρωθυπουργού σε «επαγγελματίες ανησυχούντες» αναρωτήθηκε αν η αναφορά αφορά τον ίδιο και τον κ. Καραμανλή και πρόσθεσε ότι εάν αυτό ισχύει «τότε το πράγμα αλλάζει και ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να ανησυχεί, και μένω εδώ» όπως είπε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να δώσει συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση. Κυβερνητικές πηγές απαντούν σε σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό ότι «τον διαψεύδει συνεχώς η πραγματικότητα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.