Με τον πιο αισιόδοξο και πανηγυρικό τρόπο πραγματοποιήθηκε η παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου στο Δημαρχείο Πατρών από τα παιδιά, την μεγάλη ελπίδα για το μέλλον του Πατρινού Καρναβαλιού.

Πλήθος μικρών από δημόσια σχολεία και τον ΣΙΚΕΠΑ κατέκλυσε τον υπαίθριο χώρο του Δημαρχείου, σε κλίμα γενικής ευφορίας και σκόρπισε χαμόγελα και ενέργεια μεταφέροντας με τον πιο ηχηρό τρόπο το χαρμόσυνο μήνυμα του Πατρινού Καρναβαλιού.

Η εκκίνηση δόθηκε επί της οδού Γκότση και οι αποκριάτικα μεταμφιεσμένες ομάδες των σχολείων κρατώντας ευφάνταστες μικρές καρναβαλικές κατασκευές και χρωματιστά υφάσματα, εισήλθαν στο προαύλιο του Δημαρχείου που τους υποδεχόταν με καρναβαλικούς παιανισμούς η μπάντα του Μουσικού Σχολείου. Ο χώρος μεταμορφώθηκε ευθύς σε ένα μωσαϊκό χρωμάτων, αποκριάτικης διάθεσης και νεανικής ζωντάνιας.

Στις σκάλες του Δημαρχείου ο Αντιδήμαρχος, Αναπληρωτής Δημάρχου Πατρέων, Μιχάλης Αναστασίου πλαισιωμένος από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ Παύλο Σκούρα και Αντιδημάρχους υποδέχτηκαν το πολύβουο μελίσσι των παιδιών, μεταφέροντας το θερμό μήνυμα και τους χαιρετισμούς του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη.

Όπως τόνισε ο κ. Αναστασίου: «Χρόνια Πολλά. Είμαστε όλοι συγκινημένοι γιατί η παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου στο ιστορικό αυτό κτίριο του νέου Δημαρχείου γίνεται έχοντας προτεραιότητα τα παιδιά. Από την πρωτεύουσα του Καρναβαλιού με τους μελλοντικούς μεγάλους του Καρναβαλιού μας ευχόμαστε σε όλους Καλό Καρναβάλι!». Ο κ. Αναστασίου κάλεσε όλο τον κόσμο στην αυριανή Τελετή Έναρξης και έδωσε τη σκυτάλη «στους αρμόδιους για να ξεκινήσει ο “πόλεμος” αφού Καρναβάλι χωρίς σοκολάτες δεν υπάρχει». Ευθύς οι σοκολατορίχτες ανέλαβαν δράση κινητοποιώντας το ιστορικό έθιμο του σοκολατοπόλεμου και γλυκαίνοντας με τις ρίψεις τους μικρούς και μεγάλους.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ Παύλος Σκούρας είπε: «Εγκαινιάζουμε καρναβαλικά το Νέο Δημαρχείο με τον πιο όμορφο κομμάτι της πόλης, τα παιδιά».

Στη συνέχεια ο Τελάλης του φετινού Πατρινού Καρναβαλιού Νικόλαος Τσίχλας από τη σκάλα του Δημαρχείου με την εξωστρεφή παρουσία του «τελάλησε» την έναρξη της μεγάλης γιορτής ζωντανεύοντας το πρωτότυπο και ριζικά ανανεωμένο, καρναβαλικό κείμενο που έγραψε ο Κωνσταντίνος Μάγνης και ακούστηκε φέτος για πρώτη φορά:

«Ακούσατε, ακούσατε κι εσείς που βαρυακούτε

Ακούσατε κι οι πράκτορες όπου μας κρυφακούτε

Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, ψιττακοί και παπαγάλοι

Γερμανοί κι Αμερικάνοι, πελαργοί και πελεκάνοι

Τρίφτε μάτια Βραζιλιάνοι, ζήλια ψώρα Βενετσιάνοι,

Το Καλό το Καρναβάλι πάλι η Πάτρα θα το κάνει

Βάλτε μάσκα και καπέλο, το καλό όπου σας θέλω

Ανω πόλη, κάτω πόλη, βγείτε και χορέψτε όλοι

Κι άμα κάποιος δεν αντέξει κι απ το γλέντι κουραστεί

θα τον πάει η αστυνομία αυστηρά να δικαστεί

Έφτασε του Αγιαντώνη, μπαίνει η αποκριά

Ξετρελαίνεται ο γέρος, ξεσηκώνεται η γριά

Έβγαλαν φτερά τα ψάρια, κολυμπάνε τα πουλιά

Ξεκινάει το πανηγύρι, αποκτάμε βασιλιά

Τρέξτε όλοι σας ξοπίσω απ΄το άρμα του ντελάλη

Ούτε στάση ούτε ανάσα, όσο έχει καρναβάλι

Κομφετί στο δρόμο στρώστε, αναμίστε σερπαντίνα,

Μέχρι Καθαρή Δευτέρα, να ξεχάσουμε την πείνα»

Αμέσως πήραν τη δράση οι μεταμφιεσμένες ομάδες των σχολείων των μικρών που με τον κεφάτο συντονισμό της προέδρου του ΣΙΚΕΠΑ Κατερίνας Γεώρμα και με τυμπανιστές του Μουσικού Σχολείου να δίνουν τον τόνο και υπό τους ήχους καρναβαλικής μουσικής, χόρεψαν με την ψυχή τους σχηματίζοντας «φιδάκια» και «ανοίγοντας» τα τρία χρώματα του Πατρινού Καρναβαλιού σηκώνοντας υφάσματα. Οι παιδικές φωνές έδωσαν με τον πιο γλυκό τρόπο το μήνυμα της έναρξης: «Ζήτω! Το Καρναβάλι αρχίζει!».

Ήταν μια διαφορετική τελετή παράδοσης καρναβαλικού λαβάρου που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, την ημέρα που παραδοσιακά ανοίγει το Τριώδιο.

Πηγή: Pelop.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.