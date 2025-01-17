Χάλκη: Ταξίδι στο παραμύθι

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Χάλκη είναι ένα μικρό, αλλά πανέμορφο νησί του ΝΑ Αιγαίου και ανήκει στα Δωδεκάνησα. Σήμερα εκεί μένουν μόνιμα 475 κάτοικοι, ενώ στις αρχές του περασμένου αιώνα το νησί έσφυζε από ζωή. Οι περισσότεροι κάτοικοι του νησιού ασχολούνταν τότε με το εμπόριο και την σπογγαλιεία, όμως οι δύσκολες ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες τους ώθησαν στη μετανάστευση. Η επιφάνεια του νησιού είναι 28 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ η ακτογραμμή του αγγίζει τα 34 χιλιόμετρα. Για το ιδιαίτερο όνομα του νησιού υπάρχουν δύο εκδοχές. Ονομάστηκε έτσι είτε από τα ορυχεία και τα εργαστήρια επεξεργασίας χαλκού που υπήρχαν εκεί κατά την αρχαιότητα, είτε από τη φοινικική λέξη «κάρκι» ή «κάλχι», που σημαίνει «πορφύρα», το όστρακο που υπήρχε άφθονο στις ακτές του νησιού και το οποίο εμπορεύονταν οι Φοίνικες. Η Χάλκη έχει ανακηρυχθεί «Διεθνές κέντρο ειρήνης και φιλίας νέων».

Το νησί κατοικείται αδιάλειπτα ήδη από την Προϊστορική Εποχή. Σύμφωνα με τη Μυθολογία, πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήταν οι Τιτάνες, ενώ ακολούθησαν οι Πελασγοί, που έζησαν στο εκεί για πολλά χρόνια, και άφησαν πίσω τους πολλά χτίσματα. Τους διαδέχθηκαν οι Κάρες, οι Δωριείς και αργότερα οι Φοίνικες. Η βασίλισσα της Χάλκης η Αρετάνασσα, έζησε στη Χάλκη και μετά την εξόρισαν στην Κάρπαθο, όπου αυτοκτόνησε, όταν έμαθε για το θάνατο του συζύγου της. Απομεινάρια τριών ναών προς τιμήν του θεού Απόλλωνα υπάρχουν ακόμα και σήμερα στην τοποθεσία «Πευκιά». Από το νησί πέρασαν Άραβες, Βενετοί, Ιππότες, Τούρκοι και Ιταλοί, μέχρι που προσαρτήθηκε στην Ελλάδα το 1948, μαζί με τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Η βαριά και μακραίωνη ιστορία που «κουβαλάει» ο τόπος, είναι ορατή σε κάθε σπιθαμή του νησιού.

Στον μοναδικό οικισμό της Χάλκης, το γραφικό Νημποριό ή Εμπορειό όπως το αποκαλούν και οι ντόπιοι, όπου και βρίσκεται το λιμάνι, θα δείτε σπουδαία δείγματα αρχιτεκτονικής, που αντικατοπτρίζουν το μεγαλείο που γνώρισε κάποτε η περιοχή, με την ανάπτυξη του εμπορίου και της σπογγαλιείας. Πολύχρωμα διώροφα και τριώροφα αρχοντικά, με περίτεχνα μπαλκόνια, λιθόστρωτα στενά που καταλήγουν στη θάλασσα, ολάνθιστες αυλές και εντυπωσιακοί ναοί συνθέτουν μία εικόνα απαράμιλλης ομορφιάς. Και μόνο στην όψη του οικισμού, δεν γίνεται να μην νιώσετε ένα σκίρτημα στην καρδιά. Πόσο μάλλον να περπατήσετε στα γραφικά στενά, με τη θαλασσινή αύρα να σας δροσίζει και την ηρεμία να αγαλλιάζει την ψυχή σας. Οι απογευματινές βόλτες δίπλα στο κύμα, όταν ο ορίζοντας βάφεται με ζεστά χρώματα, είναι η τέλεια αποφόρτιση και το απόλυτο digital detox!

Αν πάλι σας αρέσει η πεζοπορία και έχετε όρεξη, ακολουθήστε τον δρόμο προς το Παλαιό Χωριό, που κάποτε ήταν πρωτεύουσα του νησιού, και απέχει περίπου 2,5 χιλιόμετρα από το λιμάνι. Πρόκειται για διαδρομή μίας ώρας, αλλά αξίζει τον κόπο. Ο οικισμός αυτός είναι πλέον έρημος, όμως μέσα από τα ερείπια και τους «σκελετούς» των σπιτιών μπορείτε εύκολα να πάρετε μία γεύση από τη Χάλκη μιας άλλης εποχής. Και η διαδρομή έχει συνέχεια! Αξίζει, λοιπόν, να φτάσετε μέχρι το Κάστρο των Ιπποτών, απ’ όπου θα θαυμάσετε μία υπέροχη θέα, και να επισκεφθείτε τον ιστορικό Ναό του Αγίου Νικολάου, που είναι γεμάτος με αξιόλογες τοιχογραφίες του 15ου αιώνα. Πάνω στο νησί υπάρχουν ελάχιστα αυτοκίνητα, ενώ τις περισσότερες αποστάσεις μπορείτε να τις κάνετε με τα πόδια. Οπότε, προμηθευτείτε ένα καλό ζευγάρι αθλητικά, γιατί θα σας χρειαστούν. Επίσης, η Χάλκη παρότι είναι μια σταλιά, έχει πολλές και ωραίες παραλίες. Το καλοκαίρι μπορείτε να κάνετε τις βουτιές σας στον Πόνταμο, τα Φτενάγια, τα Κάνια, την Αρέτα ή την Τραχιά. Με άμμο ή βότσαλο, εύκολη πρόσβαση από τη στεριά ή μόνο με καΐκι από τη θάλασσα, το μόνο σίγουρο είναι πως όλες οι ακρογιαλιές θα σας μαγέψουν με τα κρυστάλλινα νερά τους!

Στον μικρό αυτόν παράδεισο μπορείτε να φτάσετε, είτε με το πλοίο της γραμμής που συνδέει το νησί με τον Πειραιά, είτε να πάρετε καράβι από το λιμάνι της Ρόδου. Καθημερινά δρομολόγια με καραβάκι στη Χάλκη γίνονται και από την Κάμειρο – Σκάλα, ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό της Ρόδου, το οποίο συνδέεται με την πόλη με τοπικό λεωφορείο. Όποια διαδρομή κι αν επιλέξετε, πρόκειται για ένα ταξίδι, που θα σας ανταμείψει στο έπακρο.



Πηγή: skai.gr

