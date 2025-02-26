Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, ασκούν πηγές της κυβέρνησης, με αφορμή άρθρο του πρώην πρωθυπουργού ενόψει του μεγάλου συλλαλητηρίου για τα Τέμπη.
Αφού υπογραμμίζουν πως «στη δημοκρατία μας κάθε πολίτης έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να λέει την άποψή του», τονίζουν ότι είναι τουλάχιστον υποκριτικό και ταυτόχρονα προκλητικό για όλους, να ακούμε τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για δικαιοσύνη και αλήθεια, όταν επί πρωθυπουργίας του λειτουργούσε «παραϋπουργείο Δικαιοσύνης».
Οι κυβερνητικές πηγές, συμπληρώνουν επίσης πως «όπως έχει δημοσίως παραδεχθεί ο πρώην υπουργός δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, και όταν δύο υπουργοί της κυβέρνησής του έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για παράβαση καθήκοντος και για παρεμβάσεις στην απονομή της δικαιοσύνης.
Επιτέλους κύριε Τσίπρα, είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι για τη δική σας περίπτωση ταιριάζει το ρητό: «κρείττον του λαλείν το σιγάν».
- Τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για απαγόρευση διορισμού δικαστικών λειτουργών μετά τη λήξη της υπηρεσίας τους
- Μητσοτάκης για Τέμπη: Δικαίωμα η ελεύθερη έκφραση - Η πολιτεία θα προστατεύσει τους συμμετέχοντες στα συλλαλητήρια
- Σταϊκούρας: Έχουμε καλύτερα συστήματα ασφάλειας στους σιδηρόδρομους – Δεν λέω «όλα καλά»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.