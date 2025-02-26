Τροπολογία με την οποία ζητεί την απαγόρευση διορισμού δικαστικών λειτουργών σε δημόσιες θέσεις ευθύνης για μια τετραετία μετά την αφυπηρέτησή τους, κατέθεσε σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής «στο πλαίσιο των θεσμικών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της διάκρισης των εξουσιών και τη θωράκιση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, που προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης».

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις «διεπαγγελματικές οργανώσεις» το οποίο εισάγεται αύριο προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας: «Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί έντονα το φαινόμενο, δικαστικοί λειτουργοί μετά την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από το δικαστικό σώμα να διορίζονται σε δημόσιες θέσεις ευθύνης ή ανεξάρτητες αρχές. Υποδηλώνεται με αυτό τον τρόπο σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργώντας ηθικά αλλά και ουσιαστικά ζητήματα, μια σχέση αλληλεξάρτησης ανάμεσα στις εκάστοτε κυβερνήσεις και τη δικαστική εξουσία που οφείλει να παραμένει ανεξάρτητη υπηρετώντας τα συμφέροντα των πολιτών.

Με τον τρόπο αυτό και ανεξαρτήτως των προθέσεων ενός εκάστου των δικαστικών λειτουργών ως προς τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων που τους ανατίθενται, αμφισβητείται αντικειμενικά το σπουδαιότερο θεσμικό χαρακτηριστικό της δικαιοσύνης, η ανεξαρτησία της.

Με την προτεινόμενη διάταξη εισάγεται το αναγκαίο εκείνο μέτρο (παρέλευση τεσσάρων (4) ετών και διατήρηση ορισμένων από τα ασυμβίβαστα) ώστε να μην υπάρχουν υπόνοιες συσχέτισης της άσκησης των δικαστικών καθηκόντων με μεταγενέστερο διορισμό του αποχωρούντος δικαστικού λειτουργού».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.