Τούρκος ΥΦΥΠΕΞ: Mιλά για Έλληνες τουρκικής καταγωγής που ζουν στα Δωδεκάνησα

Υπερβαίνει κάθε όριο ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας και Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Mehmet Kemal Bozay μιλώντας για Έλληνες Πολίτες «τουρκικής καταγωγής» που ζουν στα Δωδεκάνησα και τα δικαιώματα τους παραβιάζονται σοβαρά από την Ελλάδα.
Παράλληλα μιλά για βασικά δικαιώματα και ελευθερίες της «τουρκικής μειονότητας» στη «Δυτική Θράκη» που επίσης δε γίνονται σεβαστά ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί και σε «Τουρκοκυπρίους» για τους οποίους η διεθνής κοινότητα θα πρέπει, σύμφωνα με τα λεγόμενα του να επαναβεβαιώσει φυσικά δικαιώματα.
Ο Bozay, αναλυτικότερα, τοποθετήθηκε διαδικτυακά στην έναρξη της 58ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και μίλησε για «τουρκοκύπριο λαό» που στερήθηκε τα φυσικά του δικαιώματα, όπως η κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς υπό την απειλή όπλων το 1963.
Με βάση το παραπάνω, ζήτησε να τερματιστεί αυτή «η συστηματική παραβίαση, συμπεριλαμβανομένων των απάνθρωπων εμπάργκο και της άδικης απομόνωσης» του.
Συνέχισε λέγοντας ότι τα πιο βασικά δικαιώματα και ελευθερίες της «Τουρκικής μειονότητας» στη «Δυτική Θράκη» και των Ελλήνων πολιτών «τουρκικής καταγωγής» που ζουν στα Δωδεκάνησα έχουν παραβιαστεί σοβαρά
Κλείνοντας κάλεσε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ να αναλάβει δράση για να διασφαλίσει ότι η «εθνοτική ταυτότητα» και τα δικαιώματα των 'Τούρκων' εκεί γίνονται δεόντως σεβαστά από την Ελλάδα.
