Κικίλιας: Προμήθεια 4.500 σετ ατομικής προστασίας για όλους τους εθελοντές της χώρας

Σύμβαση για την προμήθεια 4.500 σετ ατομικής προστασίας (στολές, κράνη, μπότες) για τις εθελοντικές ομάδες, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, υπέγραψε το απόγευμα της Τρίτης ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Η αξία του εξοπλισμού ανέρχεται σε 2,7 εκατ. ευρώ και η παραλαβή αναμένεται μέσα στην ερχόμενη αντιπυρική περίοδο. Τα μέσα θα καλύψουν το σύνολο των εθελοντών πολιτικής προστασίας της χώρας, ενώ σε μελλοντική αύξηση του αριθμού τους, έχουν κρατηθεί οι κωδικοί για τη διενέργεια νέων, άμεσων διαγωνισμών.

Ο κ. Κικίλιας απευθυνόμενος στους εθελοντές ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν συμβαίνει συχνά στους πολιτικούς αυτά τα οποία έχουν πει ή υποσχεθεί να τα βλέπουν να υλοποιούνται. Τα μέσα ατομικής προστασίας είναι ικανά και αναγκαία συνθήκη για μάχιμους ανθρώπους του καθήκοντος, όπως είστε όλοι και όλες. Πολλές φορές με τον υφυπουργό, κ. Τουρνά, τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και το επιτελείο συζητήσαμε τους τρόπους που θα βελτιώσουμε τη σχέση μεταξύ μας για αυτό οποίο επιτελεί το Πυροσβεστικό Σώμα και είναι ιερό, την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Ο υπουργός εξέφρασε τον σεβασμό του και την εκτίμησή του προς τους εθελοντές τονίζοντας ότι αυτό που κάνουν «το κάνουν μέσα από την καρδιά τους, χωρίς αντάλλαγμα». «Δεν είναι μόνο η αντιπυρική περίοδος. Είναι όλων των ειδών οι έκτακτες συνθήκες ανάγκης που υπηρετεί η Πολιτική προστασία, το υπουργείο με βραχίονά του το Πυροσβεστικό Σώμα και αιχμή του δόρατος τους εθελοντές. Σας είδαμε παντού φέτος στο πεδίο όλες και όλους. Με θάρρος και τόλμη αλλά και επαγγελματισμό και με σθένος να βοηθάτε σε αυτό το οποίο νομίζω -κατά γενική ομολογία- παραδέχονται όλοι ότι ήταν ίσως η πιο δύσκολη αντιπυρική περίοδος των τελευταίων 40 ετών από πλευράς πυρομετεωρολογικών συνθηκών. Μια άνυδρη χρονιά, χωρίς χιόνια στα βουνά μας και χωρίς βροχές πουθενά, με συνθήκες ανυπέρβλητες. Αυτό το οποίο πετύχατε όλοι μαζί είναι συγκλονιστικό. Το αντιλήφθηκαν όλοι στην Ελλάδα αλλά ενδεχομένως να χρειάστηκε και τα τραγικά συμβάντα στην ήπειρό μας ή στην Αμερική όλους αυτούς τους μήνες για να καταλάβει κανείς πόσο τεράστια δουλειά έχει γίνει στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Πόσο τεράστια δουλειά έχει γίνει στο Πυροσβεστικό Σώμα και στο κομμάτι των εθελοντών μας», σημείωσε ο κ. Κικίλιας.

Από την πλευρά του ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος, Θεόδωρος Βάγιας επισήμανε ότι με τα μέσα ατομικής προστασίας με τα οποία θα εφοδιαστούν οι εθελοντές «θα μπορούν να επιχειρούν με ασφάλεια σε όλες τις επιχειρήσεις μαζί με το Πυροσβεστικό Σώμα». «Πέρα από ένα μεγάλο "ευχαριστώ" και συγχαρητήρια σε όλους, να πούμε ότι στο αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε καθ' όλη την προηγούμενη δύσκολη χρονιά, συνέβαλαν ουσιαστικά με τη συνδρομή τους και την παρουσία τους σε όλα τα περιστατικά», υπογράμμισε ο κ. Βάγιας.

«Σήμερα, αισθανόμαστε δικαιωμένοι, μετά από πάρα πολλά χρόνια προσπάθειας, γιατί κ. υπουργέ, αποδείξατε ότι η θεωρία μπορεί να γίνει πράξη και το έργο μας να έχει πραγματικά αποτελέσματα», σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Εθελοντικής Οργάνωσης «Σώμα Εθελοντών Διασωστών Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας», Γεράσιμος Παναγόπουλος. Όπως είπε, τα τελευταία 15 χρόνια ασχολείται με το θεσμό του εθελοντή Πολιτικής Προστασίας στη χώρα μας, «τη μόνη δομή που εμπλέκει εξειδικευμένους και πιστοποιημένους πολίτες με άμεση πλήρη, και κάτω από το συντονισμό τους, συνεργασία με τα σώματα ασφαλείας, και κατά κύριο λόγο το Πυροσβεστικό Σώμα, πάνω στη διαχείριση κρίσεων».

«Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει 3 νόμους. Το 30.13/2002, το 42.49/2014 και το 46.62/2020 να έρχονται προς διαβούλευση και ψήφιση στη Βουλή. Όλοι έμειναν στα χαρτιά και ο 46.62/2020 είναι ο μοναδικός νόμος που με δικές σας πρωτοβουλίες και αποφάσεις και στη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας παίρνει σάρκα και οστά και μιλώ συγκεκριμένα για τα θέματα που άπτονται του θεσμού, του εθελοντή πολιτικής προστασίας που από εδώ και πέρα θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε πιο συχνά.

Στα θετικά του νόμου, ενεργοποιήθηκε το νέο ενιαίο μητρώο εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, όπου περάσαμε από τη φάση του "όλοι οι καλοί χωράνε", όπως λέμε και στον τόπο μου, στη φάση πιστοποίησης των πληρούντων προϋποθέσεων μελών των εθελοντικών οργανώσεων της επικράτειας. Μένουν αρκετά ακόμα να γίνουν, αλλά όπως έχετε ήδη αποδείξει με σύνεση και διάλογο και διαβούλευση, πιστεύουμε πως θα τα αφήσουμε πίσω μας τα κακώς κείμενα και θα προχωρήσουμε μαζί, διότι μόνο έτσι μπορούμε να επιτύχουμε σε μία σύγχρονη νέα εποχή με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια των συμπολιτών μας και του περιβάλλοντος», υπογράμμισε ο κ. Παναγόπουλος.

Τέλος τόνισε ότι με αφορμή την εκδήλωση, δίνεται η μεγάλη ευκαιρία ως εθελοντική οργάνωση της περιφέρειας να ακουστεί η φωνή τους, ενώ ευχαρίστησε για την προμήθεια των αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας των μελών τους μέσω του προγράμματος ΑΙΓΙΣ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

