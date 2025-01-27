Hurriyet για Δένδια: «Το ντέρτι του είναι η Γαλάζια Πατρίδα»

Σε δημοσίευμά της η τουρκική εφημερίδα Hurriyet αναφέρει ότι «ο Δένδιας από τις ΗΠΑ επιτέθηκε και πάλι στην Τουρκία».

Το άρθρο λέει ακόμη ότι «το ντέρτι του Δένδια είναι η Γαλάζια Πατρίδα»

Η εφημερίδα γράφει: «Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας κατηγόρησε τη 'Γαλάζια Πατρίδα' σε ομιλία του σε εκδήλωση που διοργάνωσε το ελληνικό λόμπι στις ΗΠΑ στο Σικάγο.

Στην ομιλία του, ο Δένδιας είπε για τη Γαλάζια Πατρίδα: 'Είναι ένα νεοϊμπεριαλιστικό, νεο-οθωμανικό όνειρο που πιθανότατα αντιπροσωπεύει μόνο ένα μέρος της πολιτικής δομής της Τουρκίας, όχι ολόκληρη την πολιτική δομή'.

Παραβιάζει διεθνή σύνορα και αντίκειται στο διεθνές δίκαιο. 'Είναι πλήρης ανοησία που δεν θα συμβεί ποτέ' είπε».

Τρίτη επίσκεψη Τούρκου αξιωματούχου στη Δαμασκό.

Ο διοικητής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν συναντήθηκε με τον de facto ηγέτη της Συρίας, Αλ Γκολάνι.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜ΅Ε, συζητήθηκε η διοργάνωση του στρατού, της αστυνομίας και των μυστικών υπηρεσιών.

